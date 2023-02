¿Llegará Honkai Star Rail a Nintendo Switch?

¿Te preguntas si Honkai Star Rail llegará a Nintendo Switch? Bueno, nuestra guía tiene todo lo que necesitas saber sobre este nuevo juego de estilo anime.

Honkai Star Rail es el último título de los desarrolladores detrás de Genshin Impact , el popular juego gacha gratuito que ha conquistado al mundo. Si bien Honkai Star Rail se encuentra actualmente en su versión beta cerrada final, el juego pronto se lanzará para PC, Android e iOS.

Sin embargo, muchos fans de Nintendo se preguntarán si Honkai Star Rail llegará a Switch. Después de todo, poder llevar tu aventura sobre la marcha y farmear materiales para los personajes de 5 estrellas del juego sin duda sería increíblemente beneficioso.

El artículo continúa después del anuncio.

¿Hay una fecha de lanzamiento de Honkai Star Rail Nintendo Switch?

No, HoYoverse aún no ha dado ninguna fecha de lanzamiento para la versión de Nintendo Switch de Honkai Star Rail. Sin embargo, sabemos que el juego llegará tanto a PC como a dispositivos móviles. Si bien no ha habido noticias oficiales sobre el lanzamiento en Switch, los desarrolladores tienen un historial de lanzamiento de sus juegos en consolas.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

De hecho, Genshin Impact está actualmente disponible en PS4 y PS5, con una fecha de lanzamiento de Switch en camino. Si bien esto no confirma exactamente que Honkai Star Rail verá un lanzamiento en la consola híbrida en el futuro, tampoco lo descarta por completo.

El artículo continúa después del anuncio.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que HoYoverse anunció originalmente Genshin Impact para Switch en enero de 2020 y aún no ha llegado. Por lo tanto, la fecha de lanzamiento de Honkai Star Rail podría tardar un tiempo bastante considerable.

Como siempre, actualizaremos este artículo tan pronto como recibamos información oficial.