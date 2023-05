Mejor build para Clara en Honkai Star Rail: Artefactos, Conos de luz y más

La mejor build de Clara en Honkai Star Rail puede añadir un tanque a tu equipo que hace una sorprendente cantidad de daño. Hay que trabajar un poco para crear una build y una composición que le permita brillar, pero el esfuerzo merece la pena. Aquí tienes los mejores Artefactos y Conos de luz para Clara, junto con un resumen de sus eidolones y habilidades.

Clara es un personaje de 5 estrellas que está disponible en el banner normal de Honkai Star Rail. Al menos, por ahora. Es diferente a la mayoría de los demás personajes del juego, ya que se dedica más a recibir golpes que a infligir daño en su propio turno.

Es un personaje Físico creado casi exclusivamente en torno a los contraataques, y su ataque de contraataque inflige mucho más daño que su ataque básico normal. Por lo tanto, si no tienes un equipo que absorba el daño y mantenga a Clara con vida, no podrá brillar.

Clara está destinada a ser un personaje de nicho, pero eso no significa que sea mala. Su daño de contraataque es realmente aterrador, lo que la convierte en una amenaza con la build adecuada en el Universo Simulado. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para la build y un equipo alrededor de Clara en Honkai Star Rail.

Habilidades de Clara en Honkai Star Rail

Ataque básico – Quiero ayudar

Inflige un 50% del ATQ de Clara como Daño Físico a un enemigo.

Habilidad básica – Svarog te vigila

Inflige a todos los enemigos un Daño Físico equivalente al 60% del ATQ de Clara, y además inflige un 60% del ATQ de Clara como Daño Físico adicional a los objetivos que tengan la Marca de represalia de Svarog. Tras usar la habilidad básica, se eliminan todas las Marcas de represalia.

Habilidad definitiva – Es una promesa, no una orden

Tras usar su habilidad definitiva, el daño recibido por Clara se reduce en un 15% adicional y la probabilidad de ser atacada aumenta enormemente durante 2 turnos. El efecto de contraataque de Svarog se potencia y se activa cuando un aliado recibe un ataque. El multiplicador de daño del contraataque aumenta en un 96% e inflige un 50% del daño que reciba el objetivo principal a los enemigos adyacentes. El contraataque potenciado se puede activar 2 veces.

Talento – Porque somos familia

Clara está bajo la protección de Svarog y el daño que recibe se reduce en un 15%. Svarog marcará a los enemigos que ataquen a Clara con su Marca de represalia y se vengará con un contraataque que inflige un 80% del ATQ de Clara como Daño Físico.

Técnica – Un pequeño precio por la victoria

Ataca inmediatamente a un enemigo. Tras entrar en combate, la probabilidad de que Clara reciba un ataque enemigo aumenta durante 2 turnos.

Eidolon

Alta figura – Al usar la habilidad básica, las Marcas de represalia de los enemigos no se eliminarán.

Abrazo de oso – Tras usar su habilidad definitiva, su ATQ aumenta en un 30% durante 2 turnos.

Armadura de frío acero – Niv. de habilidad básica +2 (máximo: nivel 15). Niv. de ATQ básico +1 (máximo: nivel 10).

Calidez familiar – Tras ser atacada, Clara recibe un 30% menos de daño. Este efecto dura hasta que comience su siguiente turno.

Una pequeña promesa – Niv. de habilidad definitiva +2 (máximo: nivel 15). Niv. de talento +2 (máximo: nivel 15).

Compañía duradera – Cuando otro aliado recibe un ataque, Svarog tiene una probabilidad fija del 50% de activar un contraataque contra el atacante y marcarlo con Marca de represalia. Al usar la habilidad definitiva, la cantidad de contraataques potenciados aumenta en 1.

Mejores conos de luz para la build de Clara en Honkai Star Rail

Como es habitual con los Conos de Luz, la mejor opción para Clara es su Cono de Luz de 5 estrellas, Algo Irremplazable. Aumenta su ataque un 24% (+4% por nivel de Superposición), restaura sus PS un 8% (+1% por nivel de Superposición) y aumenta su daño un 24% (+4% por nivel de Superposición).

Teniendo en cuenta que una parte significativa del daño de Clara está ligado a su Talento, muchos de los Conos de Luz de Destrucción no le sirven de mucho, ya que se centran en gran medida en aumentar directamente el daño de habilidad en lugar del daño de ATQ base. Como resultado, es difícil encontrar opciones económicas que sean realmente buenas.

Para una opción económica de 4 estrellas, Los topos te dan la bienvenida es una buena elección. Aunque no atacarás ni usarás habilidades con demasiada frecuencia, la bonificación de daño ATQ del 15% que se acumula cuando usas habilidades es muy útil.

Hogar destrozado tampoco está mal si buscas una opción de 3 estrellas, sobre todo si luchas contra enemigos que tardan más de un golpe en caer, ya que otorga daño adicional contra enemigos con más del 50% de salud.

Mejores artefactos para Clara

Clara tiene la particularidad de ser uno de los personajes, si no el único, de Honkai Star Rail en el que no quieres tener la estadística de velocidad en su build. Su estilo de juego basado en el contraataque no se beneficia de que tenga más turnos y, debido a la forma en que funcionan sus habilidades, tener turnos más a menudo en Clara puede ser un perjuicio activo.

Por lo tanto, deberás evitar los artefactos específicos de Velocidad y optar por las estadísticas en bruto. Afortunadamente, el ATQ, la Defensa y el Crit son muy valiosos para Clara. Su necesidad tanto de defensa como de ataque la convierte en un comodín para la mayoría de las estadísticas y te evitará tener que buscar estadísticas específicas para optimizar su build, a no ser que te empeñes en que su estadística de ataque sea lo más alta posible.

Para conseguir los artefactos más eficaces disponibles, deberás hacerte con Guardia de la nieve borrascosa o Campeona del boxeo callejero (mostrados arriba). Mientras que Guardia de la nieve borrascosa es de gran ayuda si tienes problemas para mantener con vida a Clara en combates prolongados, Campeona del boxeo callejero permitirá a Clara acumular rápidamente hasta un 25% de ataque adicional tras recibir varios golpes. Si tienes otras formas de mantener a Clara con vida, esta es tu mejor opción.

Mientras tanto, el mejor Ornamento es Estación Sellaespacios. Lo coges más por las estadísticas brutas y el aumento del ataque base del 12%. Como Clara no quiere tener mucha velocidad en su build, mejorar y optimizar los Ornamentos no es un gran problema. De todos modos, no aprovecharás a menudo sus bonificaciones de velocidad inherentes.

La mejor composición de equipo para aprovechar la build de Clara en Honkai Star Rail

La mejor composición de equipo para Clara en Honkai Star Rail se centra en Clara y 7 de Marzo. Bailu es una gran sanadora para tener junto a ellas, con un personaje de la senda de la Cacería como Seele para completarla. Dado que Clara no tiene un 100% de probabilidades de ser atacada por el enemigo como un personaje con una provocación, tener alguna utilidad extra es esencial.

Aunque el proceso de mejorar a Clara es un poco complicado, 7 de Marzo es la mejor opción para emparejarla con ella. El hecho de que su ataque de seguimiento se construya en torno al ataque de un aliado con escudo le confiere una sinergia inherente con Clara y las convierte en una pareja casi inseparable, sobre todo si no tienes Algo insustituible para darle a Clara algo de sustain adicional. Si tienes el Cono de luz característico de Clara, Gepard puede ser una opción ligeramente mejor que 7 de Marzo.

Bailu es una buena sanadora y el personaje ideal para acompañar a Clara. La curación de Natasha es buena, pero el hecho de que también inflija daño físico puede dificultar un poco la tarea de acabar con los enemigos. Por lo tanto, si no tienes a Bailu, suele ser mejor utilizar otro personaje que haga el daño adecuado en lugar de un sanador.

Con esas tres ranuras ocupadas, un personaje de la senda de la Cacería como Seele, que tiene un gran daño de un solo objetivo, es una buena incorporación. Dado que Clara se centra casi exclusivamente en infligir daño a los enemigos que la atacan primero, contar con un personaje que pueda infligir daño por sí solo es imprescindible.

Una cosa esencial que hay que saber sobre Clara es dónde colocarla en la composición de un equipo. Lo ideal es colocarla en primera o cuarta posición, con el siguiente miembro más fuerte del equipo a su lado. Contra los enemigos que tienen habilidades que infligen daño en un cono, ella podrá agredirlos y hacer que su habilidad afecte a dos miembros del equipo en lugar de a tres.