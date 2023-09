Sakura en Honkai Star Rail: habilidades y todas las filtraciones

Las filtraciones sobre Honkai Star Rail han revelado una serie de detalles sobre Sakura, un próximo personaje de Hielo 5 Estrellas que podría aparecer en una futura actualización. He aquí todo lo que sabemos sobre su Habilidad, Talento y habilidades.

Sakura es un personaje que aparece a menudo en los juegos del HoYoverse, ya que la unidad favorita de los fans se puede desbloquear tanto en Honkai Impact 3rd como en Genshin Impact (como Yae Miko). Sin embargo, la última oleada de filtraciones sobre Honkai Star Rail ha revelado ahora detalles sobre la posible aparición de Sakura en el juego.

El personaje de 5 estrellas de Hielo pretende impartir justicia con sus ataques de espada congeladora, aprovechando sus puntos débiles y aniquilándolos antes de que puedan atacar. Así que, si tienes curiosidad por saber más sobre Sakura o simplemente deseas ver cómo podría ser su kit, nuestro centro tiene todo lo que necesitas saber.

Contenido

¿Quién es Sakura en Honkai Star Rail?

Sakura es un personaje de Hielo de 5 estrellas que pertenece a la Vía de la Cacería. Aunque no sabemos cuál es el papel de Sakura en el juego, el personaje ha aparecido en diversas formas tanto en Honkai Impact como en Genshin Impact.

Sin embargo, las habilidades de Sakura apuntan ciertamente a que es una mortífera espadachina que aniquila a sus enemigos con una precisión mortal.

¿Tiene fecha de lanzamiento?

No, Sakura aún no tiene fecha de lanzamiento oficial. Según un post en la página de Reddit de filtraciones de Honkai Star Rail, todas las filtraciones de Sakura proceden de un DevKit, lo que significa que su kit podría cambiar por completo o incluso podría acabar no siendo jugable.

A pesar de esto, tenemos información sobre las habilidades filtradas de Sakura.

Posibles habilidades de Sakura en Honkai Star Rail

Un filtrador de Honkai Star Rail ha revelado las habilidades de Sakura, dando a los jugadores un adelanto de cómo podría funcionar en su lanzamiento. A continuación encontrarás detalles sobre su Habilidad básica, Definitiva, Talento y cómo podría jugarse en su debut.

Ataque básico: Inflige Daño de Hielo igual al % de ATQ de Sakura a un solo enemigo.

Habilidad: Al cerrar la postura de la espada, aumenta el multiplicador del siguiente ataque y gana 1 turno extra. También obtiene un aumento de penetración de resistencia de un ?%, y el Daño de Golpe aumenta un ?% durante ? ronda(s).

Definitiva: Inflige un ?% de daño Hielo, y si el objetivo está en estado de Ruptura de Debilidad en ese momento, continúa atacando al objetivo para un ?% adicional de daño de Hielo.

Talento: Al golpear a un enemigo en estado de Ruptura de Debilidad, ignora el ?% de la defensa del objetivo y, hasta el inicio de tu siguiente turno, aumenta tu Velocidad en ? puntos.

Eidolon de Sakura

Todavía no se han revelado los Eidolon de Sakura en Honkai Star Rail, pero como siempre, nos aseguraremos de actualizar esta sección en cuanto se revele cualquier información.

Esto es todo lo que sabemos sobre Sakura en Honkai Star Rail. No dejes de visitar nuestra página sobre Honkai Star Rail para enterarte de las últimas noticias y guías.