Misha en Honkai Star Rail: habilidades, fecha y filtraciones

Misha es un próximo personaje de Hielo de 4 estrellas que se introducirá en Honkai Star Rail en una futura actualización. Aquí está todo lo que sabemos sobre ella, incluidas sus Habilidades y capacidades.

Las filtraciones de Honkai Star Rail han revelado ahora otro nuevo personaje, dando a los jugadores un adelanto de Misha, un personaje de Hielo de 4 estrellas que aún no ha sido lanzado. Misha destaca a la hora de asediar a sus enemigos con mortíferas habilidades basadas en el Hielo, al tiempo que tiene la capacidad de resistir los ataques enemigos.

Aunque aún es pronto para saber si Misha será una de las mejores unidades de Hielo del juego, las últimas filtraciones han revelado una serie de detalles apasionantes. Así que, si deseas saber más sobre Misha y quieres saber cómo podría jugar cuando salga a la venta, nuestro práctico artículo te cubre las espaldas.

¿Quién es Misha en Honkai Star Rail?

Actualmente se rumorea que Misha es un personaje de 4 estrellas que domina el elemento Hielo. También sigue la Vía de la Destrucción, que permite a Misha infligir mucho daño, al tiempo que tiene una gran capacidad de supervivencia.

Actualmente no sabemos qué papel tendrá Misha en la historia de Honkai Star Rail, pero actualizaremos esta sección en cuanto tengamos más información.

¿Hay fecha de lanzamiento?

No, HoYoverse aún no ha revelado una fecha de lanzamiento de Misha. Sin embargo, dado que las filtraciones de las actualizaciones de las Versiones 1.1 y 1.2 no han proporcionado ningún detalle sobre Misha, cabe suponer que debutará mucho más tarde. Esto significa que los Trazacaminos tendrán tiempo de sobra para ahorrar Jade Estelar para su banner.

Habilidades de Misha en Honkai Star Rail

Una filtración de Honkai Star Rail ha revelado detalles sobre Misha, ofreciendo a los jugadores un primer vistazo a sus habilidades. Como siempre, los detalles que aparecen a continuación podrían cambiar antes de la fecha de lanzamiento oficial del personaje, así que nos aseguraremos de actualizarlos una vez que se haya publicado la información oficial.

Ataque Normal: Inflige Daño de Hielo basado en el % de ATQ de Misha al enemigo objetivo.

Habilidad: Inflige Daño de Hielo basado en un % del ATQ de Misha al enemigo objetivo. Además, inflige Daño de Hielo basado en un % del ATQ de Misha a los enemigos cercanos. Gana 1 punto extra de Energía Cinética.

Habilidad definitiva: Inflige una pequeña cantidad de Daño de Hielo a un solo Enemigo, rebota ? veces, ? golpes adicionales por cada punto de Energía Cinética disponible.

Cada vez que la Habilidad Definitiva inflija Daño, el Daño de Hielo de Misha aumentarán un ?% hasta el final de la habilidad. La cantidad de Energía Cinética se restablece a Cero tras finalizar la Habilidad Definitiva.

Pasiva: Cada vez que el equipo consume Puntos de Habilidad, Misha recibe 1 Punto de Energía Cinética, el límite es de ? puntos. Cuando la cantidad de Puntos de Energía Cinética sea superior a ?, la Penetración de Hielo de Misha aumentará un ?

Técnica: Misha gana 1 punto de Energía Cinética.

Ahí lo tienes, eso es todo lo que sabemos actualmente sobre Misha en Honkai Star Rail.