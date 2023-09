Setsugekka en Honkai Star Rail: filtraciones, habilidades y más

Setsugekka es un próximo personaje de Honkai Star Rail que podría lanzarse en una futura actualización, así que aquí está todo lo que sabemos actualmente sobre el personaje de 5 estrellas de Hielo, incluyendo sus habilidades.

Honkai Star Rail cuenta con numerosos personajes para que los Trazacaminos los desbloqueen a través de los banners del juego, pero una nueva oleada de filtraciones ha revelado detalles sobre los próximos personajes. Los últimos son Setsugekka y Sakura.

Obviamente, esta noticia es muy emocionante, sobre todo para los jugadores a los que les gusta guardar su Jade Estelar para los últimos lanzamientos de personajes. Aunque aún es pronto, hay algunos detalles jugosos sobre Setsugekka, un personaje de Hielo de 5 estrellas que aún no ha salido y que pertenece a la Vía de la Erudición.

Así que, si tienes curiosidad por saber más sobre Setsugekka o simplemente deseas ver lo que implica su kit, nuestro artículo tiene todo lo que necesitas saber.

Contenido

¿Quién es Setsugekka en Honkai Star Rail?

Setsugekka es un personaje de Hielo de 5 estrellas que pertenece a la Vía de la Erudición. Aunque no sabemos qué papel desempeñará en Honkai Star Rail, sí sabemos que Setsugekka se traduce como Nieve, Luna y Flores, una expresión y tema artístico japonés que representa las estaciones del año.

Este tema también se refleja en su kit filtrado, que utiliza Nieve, Luna y Flores como base de sus habilidades.

¿Hay fecha de lanzamiento?

No, Setsugekka aún no tiene fecha de lanzamiento oficial. Sin embargo, al igual que en el caso de la filtración sobre Sakura, la información actual sobre Setsugekka procede de un DevKit antiguo, lo que significa que podría cambiar antes del lanzamiento o incluso no llegar a lanzarse.

Como siempre, ofreceremos más información y actualizaremos esta sección en cuanto se revelen nuevos detalles.

Posibles habilidades

Ataque básico – Nieve: Inflige Daño de Hielo igual al ?% del ATQ de Setsugekka a un solo enemigo, ganando “Nieve”.

Habilidad básica – Luna: Te pones en estado de “Meditación”, aumentando tu tasa de recuperación de energía en un ?%, reduciendo también la probabilidad de ser atacado durante un periodo de ? turno(s), y tu siguiente acción se adelanta en un ?%, y ganas “Luna”.

Definitiva: Inflige a un único objetivo enemigo un ?% de daño de Hielo, consumiendo todos los Sellos. Cada sello aumenta un ?% el daño. Si se consumen 3 sellos, la penetración de resistencia de este ataque aumenta un ?

Talento: Nieve, Luna y Flor aumentan cada uno su poder de ataque en un ?%. Al inicio del turno, si la vida está llena, obtienes “Flor”, y si mantienes ? uno o más efectos de ganancia, obtienes un Sello de “Nieve”, “Luna” o “Flor” adicional que no tengas.

Eidolon

Los Eidolon de Setsugekka aún no han sido revelados en Honkai Star Rail, pero como siempre, nos aseguraremos de actualizar esta sección en cuanto se anuncie o se filtre nueva información.

