¿Tendrá Honkai Star Rail skins? Todo lo que sabemos

¿Te preguntas si Honkai Star Rail tendrá skins y aspectos alternativos para los personajes? Pues nuestra guía contiene todo lo que sabemos sobre esta característica.

Honkai Star Rail sólo lleva unos meses en el mercado, pero los jugadores ya han empezado a pedir cosas de otros títulos populares de HoYoverse. Desde crossovers de personajes hasta características de farmeo, la comunidad se hace oír cuando se trata de inspirarse en Genshin Impact.

Pues bien, otra característica que tiene a los fans ansiosos de respuestas es si Honkai Star Rail incluirá skins. Al fin y al cabo, desbloquear skins alternativas para tus unidades favoritas ayuda mucho a que destaquen. Así pues, esto es todo lo que sabemos actualmente sobre el lanzamiento de las skins de Honkai Star Rail y la probabilidad de que aparezcan en el juego.

El artículo continúa después del anuncio.

¿Tendrá Honkai Star Rail skins?

Actualmente no hay detalles sobre si Honkai Star Rail incluirá aspectos. Sin embargo, eso no significa que no vayan a estar disponibles en el futuro. Al fin y al cabo, tanto Genshin Impact como Honkai Impact incluyen aspectos para los personajes.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Por ejemplo, Genshin Impact permite a los jugadores comprar aspectos de 5 estrellas, mientras que los aspectos de personajes de 4 estrellas se desbloquean mediante eventos del juego. Estos codiciados trajes de personajes se lanzan invariablemente durante las nuevas actualizaciones, y muchos de ellos están ambientados en determinadas regiones y eventos festivos.

Mientras tanto, Honkai Impact permite a los jugadores adquirir trajes a través de eventos, logros e hitos, y comprándolos con moneda del mundo real. Así pues, los juegos anteriores de HoYoverse tienen ciertamente un historial de lanzamiento de skins para sus personajes.

El artículo continúa después del anuncio.

Queda por ver cuándo introducirá Honkai Star Rail trajes alternativos para su creciente lista de personajes, pero por ahora, tendremos que esperar a nuevos acontecimientos.