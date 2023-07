¿Crossover entre Honkai Star Rail x Genshin Impact? Todo lo que sabemos

¿Quieres saber si Honkai Star Rail tendrá un crossover con Genshin Impact? Esto es todo lo que tienes que saber sobre la alianza entre ambos juegos.

Desde hace tiempo, la comunidad de Honkai Star Rail llevan pidiendo un crossover con Genshin Impact, e incluso muchos han votado a sus personajes favoritos. Al fin y al cabo, Genshin Impact rebosa de un plantel único, y con las recientes filtraciones sobre Fontaine, el número de personajes sigue creciendo.

Con tanto contenido, un crossover Honkai Star Rail x Genshin Impact sería un bombazo, sobre todo, para los fans de ambos juegos.

Si quieres saber si esta posibilidad puede cumplirse, te traemos todo lo que sabemos hasta el momento sobre un posible crossover entre ambos juegos de HoYoverse y la probabilidad de que se produzca en el futuro.

¿Habrá un crossover entre Honkai Star Rail y Genshin Impact?

Al momento de redactar estas líneas, no hay ningún tipo de detalle sobre la posibilidad de que HoYoverse lanzase un evento crossover entre Honkai Star Rail y Genshin Impact.

No obstante, el no tener información no significa que no vaya a haber uno en el futuro. Al fin y al cabo, Honkai Impact ya contó con la aprición de Keching y Fischl.

Asimismo, durante el evento, los jugadores podíamos desbloquear a ambos personajes y jugar con ellos en misiones especiales. Sus kits también recibieron ligeros retoques para encajar con el estilo de juego rápido y llamativo de Honkai Impact.

Por su parte, Genshin Impact también recibió un crossover con Horizon: Zero Dawn, que incluyó a Aloy como personaje desbloqueable. Por lo tanto, HoYoverse ya tiene un historial de crossover entre sus juegos. Es decir, que no es para nada improbable que en un futuro tengamos un crossover entre Honkai Star Rail y Genshin Impact. Tendremos que esperar a los próximos meses para saber qué ocurre.