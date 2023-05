Xueyi en Honkai Star Rail: habilidades, fecha y filtraciones

Xueyi es un personaje cuántico de 4 estrellas de Honkai Star Rail que destaca por sus ataques AoE. Esto es todo lo que sabemos sobre sus habilidades.

Las filtraciones sobre Honkai Star Rail han revelado detalles sobre Xueyi, que permiten a los jugadores echar un vistazo a sus letales habilidades. Este personaje de 4 estrellas de Quantum podría acabar siendo una gran adición a tu equipo, especialmente para aquellos que necesiten una unidad DPS letal.

Aunque es demasiado pronto para saber qué lugar ocupará Xueyi en nuestra lista de los mejores personajes de Honkai Star Rail, hemos dado los últimos detalles. Así que, si quieres saber más sobre el próximo personaje de 4 estrellas del juego y quieres saber cómo podría jugarse Xueyi, nuestro práctico artículo te lo pone fácil.

¿Quién es Xueyi?

Xueyi es un personaje del Elemento Cuántico de 4 estrellas que sigue la Vía de la Destrucción. Es la jueza de la Comisión de los Diez Señores, el organismo que vigila la vida y la muerte en Xianzhou Luofu. Mero señala que la verdadera Xueyi lleva muerta muchos años, pero utiliza el cuerpo de una marioneta supina para regresar al sol y cumplir su misión.

¿Hay fecha de lanzamiento de Xueyi?

No, HoYoverse aún no ha revelado ninguna fecha de lanzamiento para Xueyi. Sin embargo, nos aseguraremos de actualizar esta sección en cuanto tengamos más información, así que no olvides marcar esta página y visitarla con regularidad para conocer los últimos detalles.

Habilidades de Xueyi en Honkai Star Rail

El conocido filtrador de Genshin Impact, Mero, ha revelado detalles sobre las habilidades de Xueyi, dando a los Trazacaminos un primer vistazo a cómo podría funcionar el personaje cuando salga. Como siempre, los detalles que aparecen a continuación podrían cambiar antes de que Xueyi haga su debut, así que nos aseguraremos de actualizarlos una vez que se haya publicado la información oficial.

Habilidad: Xueyi inflige Daño cuántico a un enemigo concreto equivalente al 150% de su ATQ, y a los enemigos cercanos equivalente al 60% de su ATQ.

Definitiva: Xueyi inflige Daño cuántico equivalente al 342% de su ataque a un enemigo concreto, lo que puede ignorar sus puntos débiles y reducir su tenacidad. Cada capa de “Vendetta” obtenida durante este ataque aumenta el daño infligido en un 19%, hasta un aumento máximo del 76%.

Talento: Cuando Xueyi inflige daño de tenacidad a un enemigo, obtiene hasta 6 capas de “Vendetta”. Cuando alcanza el máximo, Xueyi lanza inmediatamente un ataque adicional contra el enemigo, infligiendo tres instancias de Daño cuántico a un enemigo aleatorio equivalente al 93% de su ataque. Si el punto débil del objetivo es el daño Cuántico, el daño infligido por este ataque aumentará un 28%.

Técnica: Xueyi ataca inmediatamente a un enemigo aleatorio, infligiendo un daño Cuántico igual al 80% de su ataque a todos los enemigos tras entrar en combate.

Esto es todo lo que sabemos sobre Xueyi en Honkai Star Rail.