Skin de Faker en League of Legends: Hall of Legends, filtraciones y más

Se ha especulado mucho sobre si Faker sería o no el primer miembro del Hall of Legends, y esa especulación se ha confirmado con la filtración de un tráiler de League of Legends y la fecha de lanzamiento de una skin real de Faker.

El Hall of Legends es algo que Riot anunció a principios de 2024, ya que planean honrar a los mejores jugadores de League of Legends de todos los tiempos dándoles un lugar permanente en el juego. Y, aunque Faker era la opción más popular para estrenarlo, no se había llegado a confirmar nada al respecto.

Sin embargo, según las filtraciones, pronto tendrá su propia skin para Ahri y un tráiler para honrarle como el primer jugador incluido en el Hall of Legends. Aquí te mostramos todo lo que sabemos sobre la posible skin de Faker en League of Legends.

Tráiler filtrado

El tráiler muestra su trayectoria como jugador profesional y lo lleva a sentarse en un trono, con un orbe de Fuego Espiritual -muy parecido al de Ahri- en la mano.

Según estas filtraciones, habrá todo un evento temático en torno a él, siguiendo su carrera como jugador profesional, que se desarrollará a lo largo del evento.

Aún no está claro cómo conseguirán los jugadores el aspecto, pero existe la posibilidad de que completar el evento que viene con la skin forme parte del camino a conseguir ésta.

Posible fecha de lanzamiento de la skin de Faker en League of Legends

Una segunda serie de filtraciones ha revelado una fecha de lanzamiento prevista para el parche 14.11, que llegará el 29 de mayo.

Aún no está claro si llegará en el momento en que se publique el parche o en los días siguientes, ya que es bastante habitual que las skins de LoL se publiquen unos días después del parche.

Precio

Este segundo conjunto de filtraciones también afirma que este aspecto es una skin Legendaria. Normalmente tienen un precio de 1850RP y proporcionan al campeón un conjunto completamente nuevo de líneas de voz y animaciones.

Dentro de esta segunda filtración también hay una ventana de lanzamiento para los aspectos conmemorativos de los Worlds T1 2023, que afirman que llegarán poco después del aspecto de Faker, entre los parches 14.2 y 14.3.