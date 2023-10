Esta será la nueva criatura que llegará a Minecraft en la versión 1.21

En la actualización 1.21 de Minecraft, el equipo añadirá el Armadillo como la nueva criatura (o mob) tras ganar la votación de Minecraft Live 2023.

A través del Minecraft Live, Mojang se pone en contacto con la comunidad del juego para contarle las próximas novedades que vendrán en el juego. En este caso, ya anunciaron las novedades que tendremos disponibles de cara a la actualización 1.21.

Lo que muchos jugadores estaban deseando conocer era qué mob se incluiría en la próxima versión y el equipo ha dado el ganador: el armadillo.

Junto a la criatura de Brisa, Minecraft añadirá ambos mobs al juego y esto es todo lo que tienes que saber sobre el Armadillo en Minecraft.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

El armadillo se convierte en la criatura más votada en Minecraft

MOJANG

Cuando llegue la actualización 1.21 se incluirá para todo el mundo la criatura del armadillo. Este animal lo podremos encontrar a medida que exploremos el mundo, sin embargo, será más fácil de localizar en el bioma de la Sabana.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Sin embargo, Mojang no se limitará tan solo a añadir el Armadillo al juego, sino que tendrá una función en nuestras partidas. Con él podremos fabricar algunas armaduras para los lobos domesticados al usar el “escudo especial” de la criatura.

Muchos jugadores se han alegrado de conocer que será un mob útil y, lo más probable, es que fuese el motivo por el que ganase la votación del Minecraft Live 2023.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Al momento de escribir estas líneas no tenemos una fecha exacta para saber cuándo llegará la actualización 1.21 a Minecraft por lo que no sabemos cuándo llegará el Armadillo a Minecraft. Pero no os preocupéis porque actualizaremos la noticia cuando se revele la fecha de lanzamiento. Asimismo, añadiremos cualquier tipo de información extra que tengamos sobre el Armadillo por lo que ¡estad atentos para la llegada de la nueva criatura!