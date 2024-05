Cómo construir un horno en Minecraft

Contar con un horno es vital, no por algo es una de las primeras construcciones que tienes que hacer en Minecraft. En caso de que no sepas cómo hacer uno, no te preocupes porque acá te tenemos cubierto.

No importa si eres un jugador de años en Minecraft, repasar los conceptos básicos de construcción y las primeras creaciones que debes hacer es algo que nunca viene mal y si eres un jugador novato, mejor aún. Acá te hablaremos del horno del juego.

Es importante hacer la diferencia entre el horno y el alto horno, el cual es una construcción un poco más compleja que ha estado disponible desde la versión 1.14 de Java Edition. En fin, vamos a contruir un horno, ¿te parece?

Receta para construir un horno en Minecraft

Realmente construir un horno no es una tarea que demande demasiado, pero tendrás que armarte con algunos materiales: rocas. Es en lo único que deberás pensar. Pero también necesitarás un pico y una mesa de trabajo.

Tendrás que recolectar ocho rocas. Las podrás recolectar en lugares como aldeas o en el interior de viviendas o incluso en zonas rocosas (vaya sorpresa). Una vez que las tengas colocalas alrededor de la mesa de construcción y deja un hueco en el medio.

¿Para que sirve el horno en Minecraft?

El horno de Minecraft es bastante útil y sirve para fundir los metales que vayas recolectando en el juego. Gracias a este proceso los vas a poder convertir en lingotes y cocinar otros ingredientes.

Para poder darle uso vas a tener que colocar el material que necesites, como el carbón, en la zona inferior del horno. Aquello que quieras procesar va en el recueadro superior. Y listo, de esta forma vas a fundir lo que sea necesario para convertirlo en útiles lingotes.

Recuerda que el horno es uno de los primeros objetos con el que te podrás hacer en el juego de Mojang así que lo más probable es que no tengas ninguna dificultad, pero nunca está de más hacer un repaso.

Ahora, ¿qué hay del alto horno de Minecraft?, para empezar, este es más útil porque funde el doble de rápido que los hornos normales, pero también consumen el doble de combustible. Este tipo de horno se usa para convertir materiales útiles que ya no necesitas para poder construir otros objetos. Para conocer todo sobre el horno alto, hemos hecho una guía donde te lo contamos absolutamente todo.

Y esto es todo lo que tienes que conocer sobre el horo en Minecraft, recuerda que en Dexerto ES tenemos una variedad de guías de este y otros títulos que te serán muy útiles.