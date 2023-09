Aldeanos en Minecraft: cómo conseguir una granja, cómo reproducirlos y más

Los aldeanos en Minecraft son una gran fuente de objetos increíbles pero para conseguir mucho de ellos necesitaremos crear una granja, y si estás perdido sobre cómo hacerlo solo tienes que seguir leyendo.

Si quieres conseguir en Minecraft manzanas de oro, herramientas y armaduras totalmente encantadas, o flechas raras, la mejor manera es a través del comercio.

Encontrar un aldeano del tipo adecuado y conseguir que comercie con nosotros hasta conseguir el nivel necesario para obtener lo que queramos, supone una enorme inversión de tiempo y esmeraldas. Asimismo, existe el riesgo de que nuestro aldeano muera a manos de un enemigo mientras nosotros no estamos ahí, lo que nos obligaría a empezar de cero todo el proceso.

Es por ello, por lo que, antes de fortificar una aldea, lo mejor es hacer una granja de aldeanos por nosotros mismos.

Esto es todo lo que tienes que hacer.

¿Cómo podemos reproducir a los aldeanos en Minecraft con una granja?

MOJANG

La mecánica para que los aldeanos se reproduzcan en Minecraft es muy sencilla. Si hay dos aldeanos adultos dispuestos a reproducirse y hay espacio para el bebé aldeano que van a crear, se reproducirán.

Hay que tener en cuenta que no hay límites de aldeanos que pueden reproducirse ya que no tienen género, por lo que solo tenemos que ver que sean adultos. No obstante, sí que tenemos que asegurarnos que los aldeanos se puedan alcanzar físicamente los unos a los otros.

Cuando los aldeanos estén listos y haya espacio suficiente para su cría, los dos entrarán en “modo amor” para crear el bebé. Al igual que los animales de Minecraft, los dos personajes enamorados se mirarán fijamente durante unos segundos y engendrarán un bebé aldeano entre los dos.

El bebé aldeano acabará convirtiéndose en un aldeano adulto con el tiempo que también puede reproducirse y tendrá un trabajo dentro de la comunidad.

Sin embargo, a diferencia de criar animales, tener la granja de aldeanos no otorga experiencia.

¿Cuándo se reproducen los aldeanos?

MOJANG

Los aldeanos en Minecraft no se pueden reproducir constantemente por lo que nuestra granja irá aumentando paulatinamente. Después de que dos aldeanos tengan un bebé deberemos de esperar un pequeño periodo de tiempo para que puedan hacerlo de nuevo.

Del mismo modo, hay que tener en mente que los aldeanos no se reproducirán si no intervenimos nosotros. Asimismo, deben de cumplirse dos condiciones: voluntad y capacidad.

Voluntad

El requisito de voluntad se cumple cuando el aldeano tiene 12 puntos de comida. Este es el mínimo de energía que necesita para reproducirse.

Si ves que tu aldeano no lo cumple deberemos de lanzarse tres panes (4 puntos de comida cada uno) o doce zanahorias, patatas o remolachas (1 punto de comida cada uno) a los pies del aldeano. Los aldeanos recogerán la comida cerca de sus pies y se la comerán.

Capacidad

Las necesidades de capacidad se refieren al número de camas disponibles cerca para los aldeanos y sus bebés. Aunque los aldeanos se reproduzcan, no tendrán descendencia si no hay espacio suficiente.

Todos los aldeanos adultos y bebés necesitan una cama con al menos dos bloques vacíos por encima. De esta forma, los aldeanos pueden criar en tantas camas como espacio tengan.

Sin embargo, si la cama está demasiado lejos (fuera de un radio de 48 manzanas) o es inaccesible para el aldeano no podrán reproducirse.

Una vez que nazca el bebé, reclamará una de las camas disponibles. Por ello, si queremos más aldeanos deberemos de hacer espacio.

Y eso es todo. Esto es todo lo que necesitas saber para criar aldeanos en Minecraft.