Cómo criar Camellos en Minecraft: ¿se pueden domesticar?

Los camellos son una adorable incorporación a Minecraft y pueden resultar incluso más útiles que el caballo cuando se trata de una montura. Entonces, ¿cómo se cría el Camello en Minecraft, y puedes domesticarlos? Echemos un vistazo y averigüémoslo.

Minecraft está lleno de animales adorables por todo el extenso mundo del juego, y muchos de ellos se pueden domesticar y criar. Sin embargo, algo que el juego no menciona es cómo hacerlo y qué recursos se necesitarán.

Ahora que los Camellos están en el juego gracias a la actualización Minecraft 1.20, cabe hacerse la pregunta. ¿Cómo se crían los Camellos y se pueden domesticar? Tenemos todas las respuestas a continuación para que puedas poner en marcha tu ejército de Camellos.

Cómo criar Camellos en Minecraft

La cría de Camellos en Minecraft puede hacerse utilizando la misma técnica que la cría de la mayoría de los animales de este juego, pero tendrás que criarlos utilizando un Cactus.

Para criar Camellos en Minecraft, primero tendrás que encontrar dos en el desierto. No suelen escaparse pero, una vez que tengas dos, es aconsejable conseguir una correa y atarlos a una valla o bloquearlos.

Cuando tengas dos Camellos, busca un Cactus y dale de comer un bloque a cada Camello. Sabrás si están listos para reproducirse cuando aparezcan corazones a su alrededor.

Cuando eso ocurra, aparecerá un adorable Camello bebé.

¿Puedes domesticar a los Camellos en Minecraft?

No, no puedes domar a los Camellos en Minecraft. En cambio, están diseñados para ser criaturas amistosas que tienden a no huir cuando quieres montarlos.

Cuando se trata de la mayoría de los animales en Minecraft, normalmente puedes criarlos y domesticarlos. Sin embargo, este no es el caso del nuevo mob de Minecraft 1.20.

Aunque son innegablemente amistosos, para conseguir que te sigan necesitarás una correa o montarlos, lo que puedes hacer de la misma forma que lo harías con un caballo o un burro, simplemente pulsa el botón correspondiente para sentarte en su lomo cuando el Camello esté tumbado.