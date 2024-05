¿Cuándo sale Minecraft 1.21? Fecha y novedades de la actualización

Los jugadores de Minecraft están deseando ver llegar la versión 1.21 del juego, y aquí te contamos todo lo que sabemos de la actualización.

Puede que haya pasado más de una década desde el lanzamiento de Minecraft, pero el juego sandbox no muestra signos de llegar a su fin, con su última actualización 1.21 en camino.

Presentada originalmente al mundo en el Minecraft Live de octubre de 2023, la nueva actualización se está probando ahora de varias formas, y se espera su lanzamiento completo a finales de este año.

Aquí te contamos todo lo que sabemos al respecto.

¿Hay fecha de lanzamiento para Minecraft 1.21?

En el momento de escribir estas líneas, Mojang aún no ha revelado una fecha de lanzamiento oficial para Minecraft 1.21. Dado que las dos últimas actualizaciones (The Wild y Trails and Tales) se lanzaron en junio, cabe suponer que la próxima actualización llegará en una fecha similar.

Por lo tanto, Minecraft 1.21 saldrá en algún momento de junio de 2024. Por Reddit se ha comentado que será el 7 de junio. En cuanto se confirme algo oficial, actualizaremos esta página.

Novedades de la actualización

Se esperan muchísimas cosas de esta versión de Minecraft. La actualización 1.21 traerá nuevas criaturas, nuebos bloques, las cámaras de prueba, y una mesa de artesanía automática, entre otras cosas.

Con menos de un mes para el lanzamiento, Minecraft 1.21 será la actualización más esperada en mucho tiempo. No sabemos si habrá semillas nuevas que merezcan la pena (seguro que sí), por lo que estaremos muy pendientes para traeros todas las novedades.