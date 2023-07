Jugador de Minecraft recrea el mundo de Hyrule de Zelda Breath of the Wild

Grazzy, un creador de contenido de Minecraft, ha decidido reconstruir el mundo de Hyrule de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, pero en versión cuadricular en Minecraft. Y se ve increíble.

Minecraft salió allá por 2009 y desde entonces el juego se ha usado para traernos todo tipo de construcciones dentro del juego. A lo largo de estos años hemos visto diferentes jugadores diseñando ciudades enteras dentro del mundo de Minecraft.

Lo asombroso de ellas son lo viral que se vuelven gracias a sus detalles y mimos en la construcción. Desde castillos, a monumentos o casas icónicas de la cultura popular siempre hay hueco para que nos dejen con la boca abierta.

No obstante, hay algunos jugadores que van más allá de las construcciones y nos traen juegos completos exclusivamente con las herramientas de Minecraft. En el pasado ya hemos visto juegos de rol, de carreras e incluso el mismísimo Doom en el sandbox de Mojang. Sin embargo, lo último ha sido traernos el mundo de Hyrule de Zelda a Minecraft.

Así es el mundo de Hyrule de Zelda en Minecraft

El YouTuber Grazzy se ha propuesto reconstruir cada centímetro de Breath of the Wild en Minecraft. Y dado el enorme tamaño de Hyrule este proyecto no es precisamente sencillo.

En declaraciones a IGN, el creador de contenido dijo que llevaba mucho tiempo soñando con construir BOTW en Minecraft y empezó reconstruyendo la región de la Gran Meseta.

Este esfuerzo inicial dio sus frutos y es que le trajo la increíble cifra de 1,4 millones de visitas a su primer vídeo de YouTube. Grazzy publicó el vídeo en cuestión hace más de un año y desde entonces ha hecho grandes avances dentro del mapa.

Por fortuna, el YouTuber ha descubierto herramientas que le hacen la construcción mucho más sencilla. “Encontré este software que me permitía simplemente importar un mapa de altura de Breath of the Wild a Minecraft“, dijo a IGN. “Así que tenía todo el mapa base hecho desde el principio. Solo tuve que añadir todas las cosas extra… Una vez que encontré la solución fue realmente fácil empezar…“

Hasta ahora, además de la Gran Meseta, Grazzy ha conseguido traernos diversas zonas y regiones icónicas del título de Nintendo.

Para cada región, su constructor tarda mínimo tres meses para recrearla al completo, y es que solamente las primeras semanas las centra en la planificación. Asimismo, Grazzy indica que normalmente le lleva más tiempo del previsto ya que quiere tomárselo con calma.

Hasta la fecha, de lo que está más orgullo es de su trabajo en el Dominio de Zora por la dificultad de calcar todos sus entresijos.