Los mejores 10 paquetes de textura en Minecraft (2023)

A pesar de que Minecraft es uno de los mejores juegos de todos los tiempos, un aspecto en el que no sobresale es el gráfico, por ello, te traemos los 10 mejores paquetes de texturas de Minecraft en 2023.

Si hay algo por lo que destaca Minecraft es por ser uno de los mejores sandbox de la última década. Esto nos da un montón de oportunidades para explorar y buscar nuevos aspectos del juego, como criaturas, estructuras, biomas y objetos del tesoro.

Aunque el juego es bastante popular en la mayoría de sus aspectos, su aspecto visual está visiblemente anticuado después de más de una década. Por ello, todos aquellos usuarios que quieran elevar gráficamente el juego de Mojang necesitan recurrir a mods de textura para mejorar el juego visualmente.

Además, muchos paquetes de textura aumentan los FPS y la optimización, mientras que otros se centran en mejorar el aspecto general de los animales, el entorno y otros detalles.

Para que no te pierdas ni uno solo, te traemos los mejores paquetes de textura de Minecraft en noviembre de 2023.

Los mejores paquetes de textura de Minecraft

10. Alas

Como su propio nombre dice en inglés, el paquete de texturas de “alas” añade varios patrones Elytra a Minecraft. Volar por nuestro mundo es una de las cosas más divertidas del juego final y este pack de texturas mejora aún más la experiencia.

Desde Terraria y Murciélago hasta Dragón y Mariposa, hay más de 20 temas en el pack de texturas y no te aburrirás de él fácilmente. Palabrita.

9. Pack de Otoño

Si te flipa el otoño este paquete es sin duda para ti. Hay muchos cambios sutiles como el color de las hojas (son naranjas, amarillas y rojas), la textura de la hierba y el color de las Manzanas Doradas.

Además, tendremos nuevos elementos como nuevas caras al tallar calabazas y cestas de golosinas que sustituyen a los cuencos.

8. Brickcraft PBR

Si eres un fan de Lego, Brickcraft PBR es un pack de texturas de Minecraft que no debes dejar de probar. A diferencia de otros packs de esta lista, este pack de texturas supone un gran cambio respecto a la versión vainilla y verás nuevas texturas en bloques, mobs, audio, modelos, GUI y fuentes.

Es poco probable que encuentres un pack de texturas para Minecraft más detallado y complejo que este.

7. Aldeanos reimaginados

El pack de texturas Aldeanos Recreados de Minecraft no solo mejora el aspecto de los Aldeanos, sino que también añade detalles en 3D para que sus profesiones sean más evidentes. Se trata, sin duda, de una gran mejora de la calidad de vida que incluso a los desarrolladores se les ocurre traer de forma oficial.

Dado que los aldeanos son tan importantes para la progresión en Minecraft, te podcemos asegurar de que vas a notar los cambios visuales realizados por este pack de texturas, e identificar los diferentes tipos de aldeanos será más fácil que nunca.

6. Realismo

Si quieres que Minecraft tenga un aspecto lo más realista posible, instalar el pack de texturas titulado “Realism Mats” es más que obvio. Aunque se trata de un paquete de pago, es posiblemente el mejor en términos de proporcionar autenticidad a nuestro mundo.

El pack de texturas Realism Mats también es compatible con el ray tracing, al igual que Brickcraft, y no se deja ningún elemento del juego en el tintero. Eso sí, asegúrate de que tu dispositivo es lo suficientemente potente como para manejar resoluciones tan altas.

5. Bare Bones

Con más de dos millones de descargas, Bare Bones es sin duda uno de los paquetes de texturas más populares de Minecraft. Trata de replicar los suaves efectos visuales de los tráileres oficiales y lo hace sin que el juego se ralentice. Un chollo.

Además, Bare Bones simplifica considerablemente el mundo pixelado de Minecraft y no supone un gran salto respecto a la versión Vainilla. Este pack existe desde hace años y ha sobrevivido a la competencia con constantes actualizaciones. Incluso en 2023, Bare Bones es insustituible como uno de los mejores packs de texturas de Minecraft.

4. Better Vanilla Building

¿Buscas un pack de texturas de Minecraft que mejore principalmente las texturas existentes y no añada nada complejo? No busques más, Better Vanilla Building hace exactamente eso. No es una revisión de los gráficos como tal, pero puedes sentir lo muchísimo que mejora los biomas.

Better Vanilla Building tiene todo lo que cabe esperar de un paquete de texturas y sigue mejorando con actualizaciones periódicas.

3. Jicklus

El pack de texturas Jicklus para Minecraft lleva años destacando entre los jugadores porque consigue el equilibrio perfecto entre ese aspecto vainilla y rústico. Es el culmen de los packs de texturas simplistas y demuestra que los detalles nítidos pueden ser igualmente útiles para mejorar la calidad visual de un juego.

Además de los bloques rústicos, con el pack de texturas Jicklus nos darán rediseños de los monstruos. Muchos de ellos se vuelven más adorables.

2. John Smith Legacy

Gracias a sus actualizaciones regulares, John Smith Legacy sigue siendo uno de los mejores packs de texturas de Minecraft que existen. Es una vez más un pack simplista que añade una tonelada de detalles modestos como texturas de bloques conectados, temas de color rústico y colores más suaves.

Construir estructuras se vuelve mucho más divertido con el pack de texturas John Smith Legacy. En el momento de escribir estas líneas, podemos conseguir el original y su derivado, la edición JimStone Craft. Esta última utiliza texturas más suaves y es simplemente una versión actualizada del pack de texturas de John Smith.

1. Sapixcraft

El pack de texturas Sapixcraft añade texturas HD a Minecraft pero no afecta drásticamente al tema Vainilla. Desde las hojas hasta los bloques, todos los elementos tienen un aspecto más detallado y caricaturesco.

A pesar de la abrumadora cantidad de cambios, Sapixcraft mantiene limpia la experiencia de juego. Además, los desarrolladores lo actualizan constantemente con mejores texturas y skins personalizadas.

¡Y ya está! Estos son los mejores paquetes de textura de Minecraft en 2023.