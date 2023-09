Minecraft Java Edition: qué es y en qué se diferencia de la Bedrock Edition

Si no paras de oír Minecraft Java Edition pero no sabes a qué es y en qué se diferencia de la Bedrock Edition te resolvemos todas las dudas.

Desde su lanzamiento en 2009 Minecraft se ha convertido en uno de los títulos más jugados de los últimos tiempos. Y es que en el sandbox de Mojang es todo posible y el único límite es nuestra imaginación.

Por ello, Minecraft lo podemos encontrar en diferentes plataformas y según de dónde juguemos tendremos una versión u otra diferenciando así entre Minecraft Java y Minecraft Bedrock.

No te preocupes porque te despejamos todas las dudas en un abrir y cerrar de ojos.

Diferencias entre Minecraft Java Edition y Bedrock Edition

¿Qué es Minecraft Java Edition?

Lo único que hace diferente a Minecraft Java Edition es el código de programación sobre el que está escrito el juego.

Esta es la versión original que se lanzó originalmente allá por 2009 y cambió su nombre a Minecraft Java en 2017.

Asimismo, en su mayor parte no es compatible con la versión más actual de Minecraft que es la Bedrock Edition. Es decir, la mayoría de las herramientas de terceros que se han creado para editar los mundos de Java Edition de Minecraft no van a funcionar en Bedrock Edition y viceversa.

Igualmente, el sistema de formato de bloque es bastante diferente simplificándose en Minecraft Java Edition así como la generación del mundo.

A pesar de que pueda parecer demasiado significativo, el contenido base que tiene el juego no cambia. Asimismo, se diferencia de la Bedrock Edition es que no podremos añadirle mucho contenido por parte de los modders y que solo podremos jugar con amigos de PC. Es decir, que no tendremos crossplay.

¿Qué es Minecraft Bedrock Edition?

La versión de Minecraft Bedrock edition se lanzó el 20 de septiembre de 2017 y se basó en la versión Pocket Edition que se lanzó en 2011.

El código del juego se reescribió desde cero para lanzarse en nueves de las principales plataformas e incluyó algunos cambios fundamentales en la plataforma.

De esta forma, la Bedrock Edition dio lugar a una comunidad de desarrollo nueva ya que estaba disponible para Android, iOS, Xbox y PC. Lo que significa es que, si queremos jugar con amigos de otras plataformas, deberemos de adquirir esta ya que será la única edición que nos dará esa opción.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber sobre Minecraft Java y Minecraft Bedrock.