¿Aparece Charlize Theron en Furiosa? Explicación del reparto de Mad Max

Mad Max: Fury Road nos dio una de las heroínas más icónicas gracias a la Furiosa de Charlize Theron pero ¿repetirán su papel en la nueva película de Furiosa?

Una de las películas más icónicas de la industria del cine es Mad Max, sin embargo, Furiosa es la que nos da los mejores momentos del largometraje.

Una década después volvemos al páramo con la nueva película de Anya Taylor-Joy, Max Max, y muchos se preguntan si veremos a Charlize Theron de nuevo.

¿Está Charlize Theron en Furiosa?

No, Charlize Theron no está en Furiosa. El papel fue modificado para la precuela, y Anya Taylor-Joy interpreta al personaje en la nueva película.

A pesar de que Furiosa es la versión más joven, Charlize Theron le dijo a The Hollywood Reporter que era algo “difícil de digerir”.

“Evidentemente es desgarrador. Me encanta ese personaje y estoy muy agradecida por haber participado en su creación”, explicaba. “Siempre pensaré en ella y la recordaré con cariño. Obviamente, me encantaría que la historia continuara, y si él cree que tiene que hacerlo así, confío en él”.

Theron no es la única ya que Tom Hardy tampoco volverá en Furiosa, pero eso no significa que Mad Max no aparezca en algún momento.

¿Por qué se cambió el papel de Furiosa por el de Anya Taylor-Joy?

George Miller cambió el papel de Furiosa porque la película se sitúa 20 años antes de Mad Max: Fury Road. En lugar de utilizar el envejecimiento digital de Theron, quería elegir a una actriz más joven.

Eso no quiere decir que Miller no considerara traer de vuelta a Theron. Según explicó a Comic Book, el director quería llevar a cabo la precuela lo antes posible, lo que habría supuesto que Theron volviera al papel.

“Todo el mundo leyó un guion hace unos años y el arte conceptual (…). [Theron] lo leyó unos seis meses antes, y dijo: “Tenemos que hacer esto primero”. Le dije: Charlize, llevamos casi una década intentando hacer esta película y todos queremos hacerla”.

Si embargo, las cosas se complicaron un poco con los cambios en la cúpula de Warner Bros. Pasó mucho tiempo, pero Miller estaba dispuesto a seguir adelante con Theron hasta que vio el proceso de rejuvenecimiento en la gran pantalla.

“Vi otras películas, como The Irishman, en las que rejuvenecían a la gente y, sobre todo, vi Gemini Man. Solo me podía fijar en la tecnología, no en la interpretación. Pensé: ‘No podemos hacerlo”“, explicaba.

WARNER BROS.

¿Volverá Charlize Theron a interpretar a Furiosa?

Charlize Theron está dispuesta a interpretar a Furiosa en otra película de Mad Max, pero aún no se ha confirmado cuándo ocurrirá.

Se dice que Theron firmó un contrato de tres películas antes de Fury Road, pero el futuro de la franquicia sigue sin estar del todo claro. Miller espera dar el salto a Mad Mad: The Wasteland, una película que explorará la historia del guerrero de la carretera antes de Fury Road, pero no ha dicho si incluirá o no a Furiosa.

“Al hacer lo que hicimos en la preparación de Mad Max: Fury Road, también escribimos lo que le pasó a Max en el año anterior al que nos encontramos con él… los guionistas saben lo que le pasó a Mad Max y tenemos toda una historia sobre ello que me gustaría hacer en algún momento si tengo la oportunidad”, explicó a EW.

Theron ha expresado su interés en volver como Furiosa, diciendo a THR: “Nunca aprecié ni respeté realmente la visión de George Miller hasta que la vi y dije: “Dios mío, esto es lo que tenía en la cabeza todo el tiempo y yo no podía verlo”. Y por eso es la única película en la que digo: “Si tuviera otra oportunidad, conseguiría un poco más de lo que intentó hacer en la primera””.

Si después de estas palabras no sabes en qué momento en la cronología de Mad Max se sitúa Furiosa te explicamos todo lo que necesitas ver.

