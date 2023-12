Furiosa: fecha de estreno de la película, reparto, trama, tráiler y más

Furiosa, la película precuela de Mad Max: Fury Road, llegará pronto a los cines. Aquí está todo lo que sabemos, incluyendo su fecha de lanzamiento, reparto, trama y más.

Furiosa: A Mad Max Saga es la quinta entrega de la franquicia Mad Max, creada por George Miller y Byron Kennedy en 1979. Las tres primeras películas fueron protagonizadas por Mel Gibson, mientras que la cuarta fue protagonizada por Tom Hardy y Charlize Theron.

Warner Bros. Pictures anunció por primera vez Furiosa en octubre de 2020. El rodaje tuvo lugar en Australia a lo largo de 2022, y los informes indican que fue la mayor producción de la historia del país.

Mientras Furiosa se encuentra en pleno proceso de postproducción, siguen apareciendo nuevos detalles sobre la última película de Mad Max. Esta entrega será una precuela de Mad Max: Fury Road, 15 años antes de los acontecimientos de la película anterior. Sigue leyendo para enterarte de todo lo que sabemos sobre la muy esperada superproducción.

Fecha de estreno de Furiosa – ¿Cuándo se estrena la película?

Furiosa: A Mad Max Saga llegará a los cines el 24 de mayo de 2024. Originalmente estaba previsto que se estrenara en 2023, pero Warner Bros. cambió la fecha de estreno de la continuación de Fury Road a septiembre de 2021.

La producción comenzó la fotografía principal en junio de 2022, una ocasión que la estrella Chris Hemsworth celebró en X (entonces Twitter) con una foto de una claqueta de Furiosa.

La propia Furiosa, Anya Taylor-Joy, confirmó más tarde el final del rodaje, el 27 de octubre de 2022, a través de Instagram. “Gracias a los del páramo: los locos que se han desbocado conmigo arriba y abajo de este país“, escribió. “Los más divertidos, los más resistentes, los más talentosos.”

“Ha sido un honor y un privilegio crear con todos vosotros… gracias por hacerme más dura de lo que nunca pensé que podría ser. Fuego, sangre y guzzolina“, continuó Taylor-Joy, antes de despedirse como “Furianya.”

Detalles de la trama de Furiosa – ¿De qué tratará la película?

Furiosa es una precuela de Fury Road, de 2015, con una joven Furiosa como protagonista.

Warner Bros. compartió una sinopsis oficial de la película en junio de 2022. Dice así: “Mientras el mundo caía, la joven Furiosa es arrebatada del Lugar Verde de Muchas Madres y cae en manos de una gran Horda de Moteros liderada por el Señor de la Guerra Dementus.”

“Recorriendo el Páramo se topan con la Ciudadela presidida por El Inmortan Joe. Mientras los dos tiranos luchan por el dominio, Furiosa debe sobrevivir a muchas pruebas mientras reúne los medios para encontrar el camino de vuelta a casa.”

Mantendremos esta sección actualizada con más detalles de la trama a medida que vayan apareciendo.

Reparto y equipo de Furiosa – ¿Quién participará en la película?

El reparto de Furiosa incluye a:

Anya Taylor-Joy como Imperator Furiosa

Chris Hemsworth como Señor de la Guerra Dementus

Nathan Jones como Rictus Erectus

Angus Sampson como El mecánico orgánico

Daniel Webber como War Boy

Tom Burke

Quaden Bayles

Lachy Hulme

Mientras que Charlize Theron interpretó originalmente a Furiosa en Mad Max: Fury Road, Anya Taylor-Joy asumirá el papel en la precuela. George Miller abordó esta decisión de casting en una entrevista en octubre de 2020 con The New York Times, insistiendo en que la tecnología de envejecimiento digital aún no era lo suficientemente convincente para que Theron interpretara a la capitana de guerra más joven.

“Durante mucho tiempo pensé que Charlize podría envejecer por ordenador“, dijo. “Pero no creo que estemos cerca de eso todavía.” Por su parte, Theron admitió a The Hollywood Reporter que ser sustituida por Taylor-Joy fue “un poco desgarrador“, pero añadió que sigue estando “muy agradecida” por haber ayudado a crear el personaje de Furiosa en Mad Max: Fury Road.

Chris Hemsworth es la otra estrella de Hollywood en el reparto de Furiosa, e interpreta a uno de los principales antagonistas de la película, Dementus. La estrella australiana habló maravillas de su experiencia en el set de rodaje de la quinta entrega de Mad Max en una reciente entrevista para GQ, en la que la describió como “con diferencia, la mejor experiencia de mi carrera, y de la que me siento más orgulloso.”

Otros miembros confirmados del reparto de Furiosa son Nathan Jones (Rictus Erectus) y Angus Sampson (The Organic Mechanic), así como Tom Burke, Quaden Bayles y Lachy Hulme en papeles no revelados.

Al otro lado de la cámara, George Miller vuelve a ocupar la silla del director en Furiosa, a partir de un guión que ha escrito junto a Nico Lathouris. Otros miembros del equipo de Mad Max: Fury Road que regresan son el diseñador de producción Colin Gibson, la montadora Margaret Sixel y la diseñadora de maquillaje Lesley Vanderwalt.

Actualizaremos esta sección con información adicional sobre el reparto y el equipo de Furiosa a medida que se anuncie.

¿Hay un tráiler de Furiosa?

Warner Bros. publicó el tráiler de Furiosa el 30 de noviembre. Puedes verlo a continuación.

