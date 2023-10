Avatar The Last Airbender de Netflix: reparto, fecha, trama y más

Esto es todo lo que sabemos de la serie de acción real de Avatar: The Last Airbender que llegará a Netflix. Desde el reparto, fecha, trama y más.

Avatar: La Leyenda de Aang ha pasado a la historia como una de las series de televisión de animación occidentales más aclamadas y queridas por la crítica.

Con su estilo de dibujo influenciado por el anime, su elenco de entrañables personajes y su equilibrio entre el humor y la seriedad, la serie generó un enorme legado que incluye una serie secuela, La leyenda de Korra, y un remake cinematográfico de acción real (que fue fuertemente criticado).

Más de quince años después de la emisión de la original, Netflix prepara otro remake de acción real. Esto es todo lo que sabemos hasta ahora.

¿Hay fecha de estreno de Avatar: The Last Airbender en Netflix?

Avatar: La Leyenda de Aang no tiene fecha de estreno para Netflix por ahora. Pero se ha confirmado que llegará a la plataforma de streaming en algún momento de 2024.

Reparto de Avatar: The Last Airbender de Netflix

El protagonista de la serie y Avatar titular, Aang, será interpretado por Gordon Cormier (The Stand). La elección ha sido elogiada por elegir a un actor de edad apropiada y de ascendencia asiática, a diferencia de la película de acción real.

Los compañeros de viaje y amigos de Aang, Katara y Sokka, serán interpretados por Kiawentiio (Beans) e Ian Ousley (Por trece razones), respectivamente.

El antagonista de la serie, el Príncipe Zuko, será interpretado por Dallas Liu (PEN15). Mientras que su tío, el General Iroh, será interpretado por Paul Sun-Hyung Lee (La Tienda de los Kim).

Por último, Daniel Dae Kim (LOST) aparecerá como el gobernante de la Nación del Fuego y padre del Príncipe Zuko, el Señor del Fuego Ozai.

Además, Netflix ha publicado nuevas imágenes de los personajes de la Nación del Fuego. Entre ellos están Zuko, Azula, el tío Iroh y muchos otros.

Reparto completo

Además de estos personajes principales, Netflix ha anunciado varios actores recurrentes adicionales, con algunos nombres notables como protagonistas.

Ken Leung (Rush Hour) como Comandante Zhao

Maria Zhang (All I Ever Wanted) como Suki

Elizabeth Yu (Year One) como Azula

Lim Kay Siu (Anna and the King) como Gyatso

Amber Midthunder (Prey) como Princess Yue

A Martinez (Cowboy Bebop) como Pakku

Irene Bedard (The Stand) como Tagoda

Joel Oulette (Trickster) como Hahn

Yvonne Chapman (Kung Fu) como Avatar Kyoshi

Nathaniel Arcand (Heartland) como Chief Arnook

Tamlyn Tomita (Cobra Kai) como Yukari

Casey Camp-Horinek (Barking Water) como Gran Gran

Meegwun Fairbrother (Burden of Truth) como Avatar Kuruk

Arden Cho (Partner Track) como June

Utkarsh Ambudkar (Ghosts) como King Bumi

Danny Pudi (Mythic Quest) como the Mechanist

Lucian-River Chauhan (Encounter) como Teo

James Sie (Stillwater) como the Cabbage Merchant

Momona Tamada (Secret Headquarters) como Ty Lee

Thalia Tran (Raya and the Last Dragon) como Mai

Ruy Iskandar (Yes Day) como Lt. Jee

Hiro Kanagawa (Altered Carbon) como Fire Lord Sozin

C.S. Lee (Dexter) como Avatar Roku

François Chau (The Expanse) como The Grate Sage

Ryan Mah (The Good Doctor) como Lt. Dang

George Takei (Star Trek) como Koh

Randall Duk Kim (Kung Fu Panda) como Wan Shi Tong

Trama de Avatar: The Last Airbender de Netflix

No se sabe mucho sobre qué parte de la serie original adaptará Avatar: The Last Airbender, ni sobre el rigor de la adaptación.

La serie original se desarrolla en un mundo en el que ciertas personas pueden controlar uno de los cuatro elementos clásicos: agua, tierra, fuego o aire. Sólo el Avatar es capaz de controlar los cuatro elementos, y así mantiene el equilibrio del mundo y la naturaleza para traer la paz.

Tras desaparecer durante años, Aang regresa como Avatar y se enfrenta a un mundo bajo el dominio de la Nación del Fuego. Sus nuevos compañeros Katara y Sokka ayudan a Aang en su búsqueda para dominar los cuatro elementos mientras Zuko, el príncipe exiliado de la Nación del Fuego, lo persigue.

¿Hay tráiler de Avatar La Leyenda de Aang de Netflix?

Aunque todavía no hay un tráiler oficial de la serie, Netflix ha publicado un primer avance.

El avance muestra los símbolos de cada uno de los cuatro elementos antes de confirmar a los espectadores que su estreno está previsto para 2024. Te mantendremos informado cuando se publique el tráiler oficial.