¿De qué se trata 1670? Serie de Netflix explicada

1670, una nueva serie de comedia satírica polaca, acaba de estrenarse en Netflix. Esto es lo que necesitas saber, desde de qué trata y su reparto, hasta las críticas y si merece la pena verla.

Puede que Netflix sea más conocido por series como Stranger Things, Wednesday y Bridgerton, pero también es un tesoro de series y películas internacionales: basta con echar un vistazo a El Juego del Calamar, el programa de streaming más visto de todos los tiempos.

Pero la cosa no acaba ahí. Hay una serie de K-dramas para disfrutar, como The Glory, Sweet Home y Mask Girl; Dark fue una breve sensación adyacente a Stranger Things; y luego están series como Lupin, La Casa de Papel y Ares.

1670 ya está atrayendo el interés de los espectadores, pero es probable que no sepan mucho sobre ella así que aquí tienes un resumen.

¿De qué se trata la serie 1670?

1670 sigue a “un alocado noble que lidia con rencillas familiares y enfrentamientos con campesinos en su afán por convertirse en la persona más famosa de Polonia.”

Al parecer, la comedia satírica, escrita por Jakub Rużyłło, es del estilo de Lo que hacemos en las sombras y Nuestra bandera significa muerte.

Según la descripción de Wirtualnemedia, tiene lugar en -lo has adivinado- 1670. “Jan, cabeza de una familia noble y propietario de la mitad (más pequeña) del pueblo de Adamczenia, sueña con entrar en la historia de Polonia, el país más poderoso del mundo“, reza la descripción.

“Su cadena de éxitos en la vida nos permite pensar que va por buen camino. Después de todo, heredó todo lo que tiene y consiguió el resto gracias al duro trabajo de sus propios campesinos. Sin embargo, sus ambiciosos planes se ven perturbados por la difícil vida cotidiana de un terrateniente.”

Reparto de 1670

El reparto de 1670 incluye a:

Bartłomiej Topa como Jan Paweł Adamczewski

Katarzyna Herman como Zofia

Martyna Byczkowska como Aniela

Michał Balicki como Stanisław

Michał Sikorski como Jakub

Andrzej Kłak como Andrzej

Dobromir Dymecki como Bogdan

Kirył Pietruczuk como Maciej

Críticas de 1670: ¿Vale la pena verla?

1670 tiene un índice de audiencia del 100% en Rotten Tomatoes. Aunque no hay puntuación de la crítica, las reseñas han sido más dispares.

Decider escribió: “El primer episodio de 1670 está diseñado para ser un falso documental de un minuto de risa, pero apenas nos arrancó una carcajada. La razón no es la barrera del idioma, sino el hecho de que la sátira es exagerada y desenfocada.”

The Review Geek también escribió: “Como un buen chiste que se cuenta demasiado a menudo, 1670 pronto pierde su encanto y atractivo. Hemos visto comedias como ésta antes, pero 1670 no está a la altura de muchas de ellas ni destaca. Es un viaje divertido mientras dura, pero definitivamente no es una buena maratón.”

En una crítica más positiva, Leisure Byte escribió: “Si disfrutas viendo comedias satíricas o contenidos con temática de falso documental, esta serie te gustará.”