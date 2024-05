Demon Slayer: 5 cosas que tienes que saber antes del Arco del Entrenamiento Pilar

La Temporada 4 de Demon Slayer se estrenará pronto y acá hay cinco cosas que debes tomar en cuenta antes de adentrarte al arco del Entrenamiento Pilar.

La temporada 4 de Demon Slayer es considerada uno de los mejores animes del 2024. Adaptará el arco de Entrenamiento Pilar del manga, que también fue lanzado como una película recopilatoria.

Este anime, elogiado por su trama sencilla pero emocionante y sus personajes entrañables, ha ganado popularidad con cada temporada, convirtiéndolo en una opción ideal para nuevos aficionados. La anticipación por la cuarta temporada es alta, ya que ofrecerá la aclamada animación de Ufotable y llevará a los espectadores más cerca de la confrontación final con Muzan. Pero es bueno refrescar la memoria antes de irse de lleno a ella.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Las 5 cosas que tienes que saber antes del Arco del Entrenamiento Pilar en Demon Slayer

5. Cada técnica de respiración de Hashira será revelada en la temporada 4 de Demon Slayer

CRUNCHYROLL Todos esperamos conocer las técnicas de respiración en la nueva temporada.

Una de las partes más esperadas de la cuarta temporada de Demon Slayer es la introducción de las técnicas de respiración de la Hashira. En esta temporada, todas las Hashiras vivas (excepto la Hashira del Agua) entrenarán a todo el cuerpo de Demon Slayer para que estén mejor preparadas para luchar contra los demonios de Muzan, lo que posiblemente provocará la aparición de sus marcas de Cazador de Demonios.

Los espectadores ya conocieron a los Hashira e incluso pudieron ver a algunos en acción. Excepto Gyomei, todos los demás Hashira han tenido al menos una escena de lucha. La nueva temporada mostrará la especialidad del estilo de respiración de cada Hashira.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

4. Este es el único arco donde Tanjiro no lucha contra ningún demonio

CRUNCHYROLL No veremos a Tanjiro luchando contra poderosos demonios.

Demon Slayer no sería Demon Slayer si Tanjiro no estuviera matando demonios, ¿verdad? Bueno, no del todo… El arco del entrenamiento pilar se centra por completo en el entrenamiento de nuestros héroes. El objetivo de este arco es hacer más fuertes a los protagonistas.

Durante toda la temporada, Tanjiro y sus amigos se someten a un duro entrenamiento con varios Hashira. Como todo el proceso de entrenamiento tiene lugar en las propiedades de cada Hashira, no hay demonios cerca. Así, Tanjiro sólo tendrá que centrarse en su entrenamiento por el momento.

3. El pasado de Giyu Tomioka será revelado en la 4ª temporada de Demon Slayer

Crunchyroll

Giyu Tomioka siempre ha sido uno de los personajes más intrigantes de Demon Slayer. También es el primer Hashira y Cazador de Demonios que Tanjiro y Nezuko conocen. Como Hashira del Agua, Giyu es sin duda uno de los Demon Slayers más fuertes. Pero debido a su personalidad introvertida y a sus traumas pasados, se mantiene alejado de sus compañeros Hashira.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

En Guardianes de la noche, Giyu es el único Hashira que se niega a entrenar a los demás cazadores de demonios. Aunque le parece horrible y enfurece a sus compañeros, permanece impasible. La razón de su negativa y su traumático pasado se revelarán en la cuarta temporada de Demon Slayer, respondiendo por fin a la pregunta que los fans se hacían desde hace tiempo.

2. La Temporada 4 de Demon Slayer será la más corta (hasta ahora)

Crunchyroll Para pesar de muchos, la cuarta temporada de Demon Slayer contará con ocho episodios.

La cuarta temporada de Demon Slayer consta de ocho episodios, lo que la convierte en una de las más cortas. El anime comenzó con 26 episodios en la primera temporada, seguidos de la película El tren infinito. Esta se convirtió más tarde en siete episodios del anime para televisión, pero se cuentan junto con la segunda temporada.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Tanto la temporada 2, como la temporada 3, tuvieron 11 episodios cada una. Esto convierte a la cuarta temporada en la más corta hasta la fecha. Esto tiene sentido, ya que el arco de entrenamiento pilar sólo dura nueve capítulos en el manga.

1. El Arco del Entrenamiento Pilar es el segundo arco final del manga

UFOTABLE

La importancia del arco del entrenamiento pilar y, por ende, de la cuarta temporada de Demon Slayer radica en su ubicación en la historia. Es el penúltimo arco de la serie, seguido del culminante arco de la batalla final. El arco final de Demon Slayer se divide en dos subarcos: el Arco de la Fortaleza Dimensional Infinita y el Arco de La Cuenta Regresiva al Amanecer.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

El entrenamiento que Tanjiro y sus amigos recibirán en la cuarta temporada contribuirá directamente a la batalla final de los cazadores de demonios contra Muzan Kibutsuji. Aunque este arco no contará con emocionantes combates contra las Lunas Superiores, contendrá mucho crecimiento para los personajes principales.

Ahora que ya sabes todo lo necesario, estás más que listo para la Temporada 4 de Demon Slayer.