Los 12 mejores animes como Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen sigue triunfando tras su segunda temporada, sin embargo, una vez que termines la temporada 2, te quedarás con ganas de más. Así pues, aquí tienes algunas de las mejores series de anime que puedes ver si te ha gustado Jujutsu Kaisen.

Entre los mejores manganime encontramos Jujutsu Kaisen, de Gege Akutami. Es sin duda una de las mejores historias de los tiempos modernos. Al principio, parece una historia bastante sencilla en la que tienes a un protagonista que lucha contra maldiciones malignas. Sin embargo, con el tiempo, te das cuenta de que Jujutsu Kaisen es mucho más de lo que parece.

Si no quieres quedarte de brazos cruzados esperando la siguiente temporada, y ya vas al día con el capítulo 260 del manga, aquí te recomendamos algunas de las mejores series de anime como Jujutsu Kaisen.

Los 12 animes como Jujutsu Kaisen que no te puedes perder

Esta es nuestra lista de imprescindibles:

Attack on Titan

Parasyte: The Maxim

Hell’s Paradise

Hunter x Hunter

Dororo

Soul Eater

My Hero Academia

Chainsaw Man

Mob Psycho 100

Tokyo Ghoul

Bleach

Demon Slayer

Attack on Titan

Crunchyroll

Siempre diré lo muchísimo que me sorprendió Attack on Titan, cómo el anime comienza siendo un simple shonen algo gore y acaba siendo… Bueno, lo que es. Si no has visto absolutamente nada, el anime y el manga ya han finalizado, así que aprovecha.

AoT sigue a Eren Yeager, que jura vengar la muerte de su madre matando a todos los Titanes existentes en el planeta. Del mismo modo, Yuji Itadori se convierte en hechicero en Jujutsu para luchar contra las maldiciones que amenazan a la humanidad. Así pues, podría decirse que tanto Yuji como Eren inician su viaje para poder salvar a la humanidad. Además, en JJK, los hechiceros utilizan energía maldita para luchar contra las maldiciones u otros usuarios de maldiciones, y… bueno, ya verás el paralelismo.

Parasyte: The Maxim

Netflix

Parasyte: The Maxim tiene lugar en un mundo que ha sido tomado por Parasytes, una especie alienígena que se introduce en el cerebro humano para poder invadir todo el planeta.

La trama gira en torno a un joven de dieciséis años, Shinichi Izumi, que accidentalmente deja que un parasyte entre en su brazo. Como el alienígena no pudo encontrar una entrada a su cerebro, empezó a cohabitar en su cuerpo. Ahora, como el chico se ve obligado a compartir su cuerpo con un alienígena, debe impedir que otros parasytes le hagan daño a él y a su pueblo.

La serie no sólo contiene elementos de terror, sino que también presenta varias cosas impredecibles que hacen que merezca la pena verla.

Hell’s Paradise

El manga Hell’s Paradise se publicó por primera vez en la Shonen Jump en 2018 y duró hasta 2021. Una de las cosas que hace que merezca la pena ver este anime es la participación del Studio MAPPA, el responsable del éxito de otros animes como, efectivamente, Jujutsu Kaisen. Aparte de eso, Hell’s Paradise también incluye varios monstruos mortales que parecen similares a los que vimos en Jujutsu Kaisen.

Hell’s Paradise sigue a Gabimaru el Vacío, que no muestra ninguna piedad al matar a sus enemigos. Y finalmente, durante una misión, es capturado por las autoridades. Le condenan a muerte, pero ningún verdugo puede matarle debido a su fuerza física sobrehumana. Aunque cree que no tiene una razón para vivir, en algún lugar subconscientemente, alberga la voluntad de vivir feliz con su esposa.

Las cosas dan un giro drástico cuando, junto con otros prisioneros, tiene que ir a una isla misteriosa en busca del Elixir de la Inmortalidad.

Hunter X Hunter

Hunter X Hunter es una de las series shonen que ha influido en varias franquicias, una de las cuales es obviamente Jujutsu Kaisen de Gege Akutami. No estamos diciendo que esta última haya copiado por completo a la primera, pero hay varios elementos en la serie que son bastante similares a Hunter X Hunter; por ejemplo, el arco de Shibuya de Jujutsu Kaisen se parece al arco de la Hormiga Quimera de Hunter X Hunter. Ambos son bastante oscuros, y estos arcos son el punto de inflexión de estas franquicias de anime.

Aparte de eso, los protagonistas principales de ambas series, es decir, Gon Freecss (Hunter X Hunter) y Yuji Itadori (Jujutsu Kaisen), suelen tener rasgos similares. Ambos tienen un carácter juguetón, y son tiernos con sus amigos y familiares.

Dororo

Lo principal que hace que Dororo se parezca a Jujutsu Kaisen es el estilo de animación, ya que procede de MAPPA, el estudio responsable de la espectacular animación de Jujutsu Kaisen.

La historia sigue a Hyakkimaru, un niño con un cuerpo deforme. Cuando era un bebé, su padre le abandonó tras entregar partes de su cuerpo a los señores de los demonios por sus propios motivos egoístas. Más tarde, el niño conoce a Dororo, que le enseña la forma de ganarse la vida.

Dororo cuenta con una hermosa animación y un argumento emotivo que hacen que merezca la pena darle una oportunidad.

Soul Eater

Vamos con una de mis series favoritas. Soul Eater viene con una mezcla perfecta de humor y un poco de spooky, y eso es lo que hace que esta serie sea como la Jujutsu Kaisen favorita de todos los fans del anime.

Soul Eater gira en torno a tres grupos; cada grupo contiene dos miembros, uno de los cuales es un usuario de armas y el otro es una especie de arma humana. Para los no familiarizados, un arma humana es una persona capaz de transformarse en un arma mortal consumiendo almas de pecadores.

Así, en Jujutsu Kaisen, es el concepto de maldición el que impulsa toda la trama, y en Soul Eater, el principal foco de atención son las almas malignas.

My Hero Academia

My Hero Academia fue creada por Studio Bones, y hasta ahora nos ha ofrecido seis temporadas llenas de acción. La serie fue renovada para la séptima temporada poco después del final de la sexta.

My Hero Academia se desarrolla en un mundo en el que la mayoría de la población desarrolla increíbles poderes sobrehumanos llamados peculiaridades. Los que utilizan sus peculiaridades para ayudar a los demás se llaman Héroes, mientras que los que tienen complejo de superioridad y empiezan a utilizar sus peculiaridades por motivos egoístas se llaman Villanos. Así pues, al igual que en Jujutsu Kaisen, en My Hero Academia vemos la lucha del bien contra el mal.

Chainsaw Man

He aquí otra serie de anime procedente de MAPPA, y no podemos negar lo bien que el estudio ha animado cada fotograma de la serie de anime.

Chainsaw Man presenta a un joven, Denji, que básicamente vive en las calles con su mascota, el adorable Pochita, Diablo de la Motosierra. Para empeorar las cosas, Denji es asesinado por un gángster, lo que da pie a su fusión con el Diablo de la Motosierra. Al resucitar como el Chainsaw Man, Denji pasa a formar parte de la Seguridad Pública, que jura luchar contra los demonios renegados.

Jujutsu Kaisen es una historia en la que los hechiceros utilizan técnicas de maldición para luchar contra los maleficios. Por su parte, Chainsaw Man es una historia en la que personas que hicieron contratos con los demonios luchan contra éstos, que son una amenaza para la humanidad. Así pues, el argumento de estas dos series no podría ser más similar.

Mob Psycho 100

Mob Psycho 100 tiene una temática sobrenatural, al igual que Jujutsu Kaisen. Además de eso, lo que lo hace similar al popular anime Jujutsu Kaisen es la relación que Mob comparte con su mentor, Arataka Reigen. Es bastante similar a la relación entre Yuji y Gojo.

Mob Psycho 100 sigue a un joven llamado Mob, que posee poderes psíquicos, pero no conoce el potencial de su habilidad hasta que empieza a trabajar a las órdenes de Arataka. Además, la serie cuenta con algunas escenas de lucha bien coreografiadas que hacen que la experiencia sea más agradable.

Tokyo Ghoul

Viz Media

Tokyo Ghoul tiene lugar en un mundo donde los ghoul existen entre los humanos, igual que en Jujutsu Kaisen, donde las maldiciones existen en el mundo humano.

Aunque Tokyo Ghoul tiene muchos aspectos que lo acercan al concepto de Jujutsu Kaisen, es bastante más denso. Por tanto, si te gusta explorar argumentos oscuros y descarnados, deberías ver Tokyo Ghoul.

La historia gira principalmente en torno a un joven cuya cita intenta comérselo. Ese es el punto de la historia que revela que este planeta está amenazado por la existencia de necrófagos, que tienen debilidad por la carne humana. Lo más amenazador es que estos necrófagos viven como humanos, ocultando su verdadera naturaleza al mundo, lo que les facilita la caza de humanos.

Bleach

Bleach es una serie de anime que marcó tendencia y que regresó a nuestras pantallas después de varios años con su arco argumental final, Guerra Sangrienta de los Mil Años. Centrada en Ichigo, un Shinigami que intenta proteger al mundo de los Hollows y a la Sociedad de Almas de sus enemigos, Bleach hace muchas cosas bien.

La construcción del mundo, la animación, el desarrollo de los personajes y todo lo que hace Bleach simplemente merecen un beso de chef. En Jujutsu Kaisen, tenemos a Yuji Itadogi tropezando accidentalmente con el mundo de las maldiciones, y en Bleach, está Ichigo, a quien le confiere la responsabilidad de ser un Shinigami. Así pues, hay muchos paralelismos entre estas dos series.

Kimetsu no Yaiba

Lo ames o lo odies, tienes que aceptar el hecho de que Kimetsu no Yaiba es uno de los nombres más importantes de la industria del anime en estos momentos. En términos de popularidad, Kimetsu no Yaiba está en la misma línea que Attack on Titan o Jujutsu Kaisen. Es cierto que como shonen es un poco lo de siempre, pero a nivel de animación no tiene comparación. Ole qué rima me ha salido.

La historia principal de Kimetsu no Yaiba es bastante sencilla: tienes un protagonista bonachón que lucha contra los demonios y hace alarde de una fuerte voluntad de salvar a los humanos. Sin embargo, cuando profundizas en el argumento, te das cuenta realmente de las complejidades y presagios de la historia. Así que, en ese sentido, Kimetsu no Yaiba es muy similar a Jujutsu Kaisen. Además, ambas series marcan la pauta para otras series de anime al ofrecer una animación y unas secuencias de lucha extraordinarias.

¡Y hasta aquí nuestra lista de animes como Jujutsu Kaisen que no te puedes perder! No se trata de un top y no están ordenados de ninguna forma concreta. Pero si tengo que elegir, te recomienda que empieces por Soul Eater o Tokyo Ghoul.

