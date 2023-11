¿El Juego del Calamar está basada en una historia real?

El Juego del Calamar está a punto de volver a nuestras pantallas con El Desafío, un reality de Netflix inspirado en la serie coreana… pero, ¿será que la trama de la serie original está basada en una historia real?

El Juego del Calamar (Squid Game) llegó por primera vez a Netflix en 2021, tras lo cual tuvo un éxito inmediato.

La serie surcoreana sigue una competición secreta que enfrenta a 456 concursantes de todas las edades en juegos que parecen infantiles pero terminan siendo de vida o muerte, como Luz roja, Luz verde y Tira y afloja.

De forma rápida, el grupo de jugadores se va reduciendo, ya sea porque los guardias les disparan o porque mueren al dar un paso en falso en la rayuela.

Aunque es innegablemente entretenida, también es espeluznante, lo que plantea la inquietante pregunta: ¿el Juego del Calamar está basado en una historia real?

¿El Juego del Calamar se basa en una historia real?

No, el Juego del Calamar no se basa en una historia real. Su creador se inspiró en el anime y el manga, pero no en hechos reales.

En esta serie surcoreana, la gente corriente se convierte en el juguete sangriento de multimillonarios, todo porque están desesperados por saldar sus deudas y salir al otro lado con una enorme cantidad de dinero.

Su sátira del capitalismo no es precisamente sutil, y aunque puede reflejar la desesperación de la vida real en todo el mundo, no se inspira (afortunadamente) en ningún juego de asesinato real, o al menos que sepamos.

En declaraciones a The Hollywood Reporter, su creador, Hwang Dong-hyuk, explicó los orígenes de la serie. “En 2008, tenía un guión que había escrito y con el que intentaba conseguir inversión, pero no funcionó y no se convirtió en película“, explica.

“Eso me puso en una situación económica muy difícil: estaba arruinado. Así que pasé mucho tiempo matando el tiempo en cafés de cómics, leyendo. Y leía muchos cómics que giraban en torno a la supervivencia a juegos a muerte, mangas como Liar Game, Kaiji y Battle Royale” comentó.

La inspiración del autor del Juego del Calamar

“Y bueno, leí algunas historias sobre estas personas endeudadas que entraban en estos juegos de vida o muerte, y eso se convirtió en algo realmente envolvente para mí, porque yo mismo estaba pasando apuros económicos. Incluso pensaba que me encantaría entrar en un juego así, si existiera, para ganar un montón de dinero y salir de esta terrible situación.“

El manga y el anime resultaron ser una influencia clave en el Juego del Calamar y en su filmografía en general. “Admito libremente que me he inspirado mucho en el cómic y la animación japoneses a lo largo de los años. Cuando empecé, yo mismo estaba en apuros económicos y pasaba mucho tiempo en cafés leyendo cómics, incluidos Battle Royale y Liar Game“, declaró Hwang a Variety.

“Llegué a preguntarme cómo me sentiría si yo mismo participara en los juegos. Pero los juegos me parecían demasiado complejos, y para mi propio trabajo me centré más bien en utilizar juegos infantiles.” finalizó el autor.

Así que ya lo sabes, hasta ahora no tenemos registro de alguna mente criminal y retorcida que se haya atrevido a hacer algo similar al Juego de Calamar en la vida real.