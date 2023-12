Spider-Man: Across the Spider-Verse está realmente a la altura del original y ya está disponible para aquellos que quieran verla en streaming desde la comodidad de su propia casa, ¿en dónde puede verse?

Spider-Man: Across the Spider-Verse llega cinco años después de Into the Spider-Verse, el premiado debut del llamativo multiverso animado de Sony y Miles Morales. Esta vez, se adentrará aún más en realidades alternativas y se enfrentará a cientos de Spider-Personas, así como a La Mancha.

La sinopsis dice así: “Después de reunirse con Gwen Stacy, el amistoso Spider-Man de Brooklyn se catapulta a través del Multiverso, donde se encuentra con la Sociedad Araña, un equipo de Spider-personas encargadas de proteger la existencia misma del Multiverso. Pero cuando los héroes se enfrentan sobre cómo manejar una nueva amenaza, Miles se encuentra enfrentado a las otras Arañas y debe partir por su cuenta para salvar a los que más quiere. Cualquiera puede llevar la máscara, lo que te convierte en héroe es cómo la llevas.”

Con la película ya fuera de los cines, algunos se preguntarán si Spider-Man: Across the Spider-Verse está disponible en streaming y, si no, cuándo se podrá ver en casa… esto es lo que sabemos.

¿Está disponible Spider-Man: Across the Spider-Verse en streaming?

Sí, Spider-Man: Across the Spider-Verse ya está disponible en Netflix.

Según el acuerdo alcanzado entre Sony y Netflix a partir de 2022, “todas las películas de las distintas compañías cinematográficas… se emitirán exclusivamente en Netflix después de su estreno en salas de cine y de entretenimiento doméstico”, según Variety.

“La ventana de pago 1 suele comenzar unos nueve meses después del estreno en cines de una película, aunque ese calendario puede haberse acelerado para Netflix“, añadió el medio, con películas que permanecen en Netflix durante una ventana de 18 meses antes de que puedan dejarse caer en otras plataformas como Disney+.

En un principio se estrenó exclusivamente en cines a partir del 2 de junio de 2023, pero ahora ya no está en cartelera.