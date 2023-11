La mejor película de superhéroes de 2023 encabeza la lista de Netflix

A 2023 no le han faltado películas de superhéroes repletas de acción, pero una de las favoritas de los fans domina ahora el top 10 de Netflix.

Las listas de Netflix están en constante cambio, y esta semana ya hemos visto cómo la película de Ryan Reynolds de 2011, The Change-Up, ha escalado posiciones en la plataforma de streaming.

También hemos visto cómo No Hard Feelings y Old Dads han llegado a lo más alto de las listas, mientras que anteriores fracasos de Rotten Tomatoes, como La fuerza de la naturaleza de Mel Gibson, han encontrado una nueva oportunidad de brillar.

Esta vez, una de las películas de superhéroes más queridas y apreciadas del año se ha hecho con el primer puesto, por derecho propio, en las guerras semanales de streaming en Netflix.

La película de superhéroes, Across the Spider-Verse, encabeza la lista de Netflix

La película, Spider-Man: A través del Spider-Verso, se ha hecho con el primer puesto esta semana en el top 10 de Netflix.

Sony Pictures

Protagonizada por actores de la talla de Shameik Moore, Hailee Steinfeld y Brian Tyree Henry, A través del Spider-Verso se ha mantenido fresca en Rotten Tomatoes, con una puntuación del 96%.

La sinopsis de la película dice así: “Miles Morales hace equipo con Gwen Stacy en una nueva aventura en la que enfrentan al siniestro villano la Mancha y a un sinnúmero de héroes”.

En nuestra crítica, escribimos: “Si no la comparásemos con la primera, A través del Spider-Verso podría recibir fácilmente cinco estrellas. Las películas de Spider-Verse en su conjunto son una clase magistral de animación y de lo que se puede hacer con buenos recursos. Desde los efectos visuales hasta los personajes, pasando por la comedia y la acción, por cada crítica que tenemos, hay una carga multiversal de aspectos positivos“.

“Tenemos la suerte de vivir en una época en la que el poder de las películas de superhéroes de animación por fin se está haciendo realidad, y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que sed responsables y ved A través del Spider-Verso en cuanto podáis“.

“Spider-man: Across the Spider-Verse está en Netflix… Podría llorar ahora mismo, hermano. No entendéis lo mucho que me gusta esta película“, publicó un fan en X/Twitter. “Across The Spider-Verse en Netflix. Literalmente la veré todos los días“, comentó otro.

Así está el top 10 de Netflix hasta los momentos:

Spider-Man: A través del Spider-Verso La noche del demonio: La puerta roja Si fueras Yo Minions Hazme el favor La Momia Venganza NYAD Sly Locked In

¿Cómo lo ves? ¿Te gustan las películas que encabezan la lista? Recuerda que puedes seguir leyendo más noticias del mundo del entretenimiento en DexertoES.