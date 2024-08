Polémica de la película It Ends with Us: ¿por qué están cancelando a Blake Lively?

La película de It Ends with Us o Romper el círculo se ha estrenado en agosto de 2024, sin embargo, toda la polémica con Blake Lively y el resto del elenco de la película ha hecho estallar las redes sociales.

Es muy común ver adaptaciones de libros hechas películas, y estos han sido los pasos de It Ends with Us (Romper el círculo) que se viralizó en TikTok en 2021.

A pesar de tener una trama tan dura, la película ha estallado en redes sociales por todas las polémicas que la rodean como el cancelamiento de Blake Lively, problemas con el resto del elenco y mucho más.

Todo el drama entre el elenco de Romper el Círculo explicado

Al momento de escribir estas líneas no hay nada confirmado y todo son suposiciones que se han publicado en internet. Ningún miembro de la película ha confirmado ningún problema entre el equipo.

Todo comenzó en TikTok cuando la usuaria @clairenotdane expuso coincidencias bastante extrañas durante la gira de prensa de la película.

En un clip señalaba que ninguno de los miembros del reparto de la película seguía a Baldoni mientras que este sí lo hace con ellos. Por si fuese poco, Baldoni nunca se toma fotos con el resto de actores como se pudo ver en el estreno mundial de Romper el Círculo.

Rápidamente, comenzaron a surgir comentarios en Reddit donde se afirmaba que Justin y Blake se odiaban.

“No hay nada que sea una coincidencia en esto. La mayoría de las películas son espectáculos de m*erda donde todos se odian”, explicaba un usuario en Reddit. “Pero sí que tienes razón de que esta cantidad de unfollow en las redes sociales es muy raro”.

Poco a poco, el resto de la industria se hizo eco de lo que estaba ocurriendo con la película y Page Six publicó que fuentes de la industria le habían confirmado que no solamente Blake Lively no quería hablar con Justin, sino el resto de actores.

Igualmente, se reportó que Baldoni hizo que el ambiente en el set fuera “extremadamente difícil”, además de hacer que Lively se sintiera “incómoda” con su cuerpo tras dar a luz tras un comentario.

Según los reportes, Baldoni tuvo que preguntar a Blake Lively cuánto pesaba para una escena. Baldoni tiene problemas de espalda y prefirió preguntar antes que hacerse daño. Sin embargo, la estadounidense se lo habría tomado personal debido a que había dado a luz de forma reciente.

La intervención de Ryan Reynolds

Durante el estreno mundial de It Ends with Us, Blake Lively reveló que su marido Ryan Reynolds escribió una escena crucial del guion concretamente en la “icónica escena de la azotea”. Asimismo, Lively añadió:

“Mi marido en realidad la escribió [la escena]. Nadie lo sabe. Nos ayudamos mutuamente. Él trabaja en todo lo que yo hago; yo trabajo en todo lo que él hace. Así que sus victorias, sus celebraciones son mías y las mías son suyas”.

Al conocerse el dato, las redes ardieron al suponerse que Blake y Ryan fueron los que llevaron a cabo el control creativo al estar dirigida y escrita por ellos. Sin embargo, Justin tiene el crédito y es el chivo expiatorio en caso de que la película fracase.

Asimismo, la guionista Christy Hall dejó claro que había “algunas florituras” que ella no había escrito. No obstante, está bastante contenta por cómo resultó. A pesar de ello, muchos espectadores lo vieron como una falta de respeto para la guionista ya que se aprovecharon de su trabajo.

Por si fuese poco, Baldoni se enteró de la autoría de la escena justo a través de la entrevista de Blake en la alfombra roja.

Justin Baldoni contrata a la relaciones públicas de Johnny Deep

Según declaraba The Hollywood reporter, Justin Baldoni habría contratado a la relaciones públicas Melissa Nathan al tiempo que surgen todos los rumores del drama con Blake Lively.

Melissa Nathan representó a Johnny Depp durante su juicio contra Amber Heard. No obstante, el medio indica que la contratación es por un motivo muy diferente ya que parece que la película tiene un final diferente al que se había hecho con Baldoni.

The Hollywood Reporter también afirma que Baldoni reculó en varias ocasiones durante el rodaje para que las mujeres pudiesen tomar las riendas ya que la película “está contada desde la perspectiva de una mujer y se centra en el delicado tema de la violencia doméstica».

No obstante, Baldoni siempre habló maravillas de Blake:

“Es [también] productora ejecutiva de la película, y es muy buena. Creo que su actuación va a ayudar a muchísimas mujeres y a mostrar esta experiencia única de una manera que no creo haber visto en otra película”.

Blake Lively cancelada

Paralelamente a todo el drama inicial sobre el reparto aparecieron informes que afirmaban que Blake Lively temía que su carrera se hubiese acabado después de todo lo ocurrido en el set.

El Daily Mirror ha sugerido que Lively ha tenido que retirarse del ojo público para “reevaluar su futuro” después de las acusaciones de drama del elenco y las reacciones negativas de entrevistas anteriores.

Cuando las acusaciones entre Lively y Baldoni salieron a la luz, una vieja entrevista con la reportera noruega Kjersti Flaa para la película Café Society de 2016 aparecieron en la red. En ellas, Flaa afirmaba que la experiencia de entrevistarla le hizo querer “dejar su trabajo” después de que Blake Lively respondiese con malos modos a la entrevistadora.

“Sentarme con Blake Lively y su coprotagonista Parker Posey para Café Society (2016) es la entrevista más incómoda que he vivido”, explicó Flaa. “¿No está bien felicitar a alguien por su embarazo o preguntarle a otra mujer por el vestuario que lleva en una película?”.

Del mismo modo, las ruedas de prensa de Blake Lively para promocionar It Ends with Us han estado llenas de críticas debido a que la actriz nunca menciona la crudeza del tema de la obra respecto a la violencia de género.

En muchos de los vídeos promocionales, Blake Lively simplemente anima a la audiencia a “ir con tus amigas y pillar un bol de palomitas para disfrutar de la película”. Un mensaje que choca bastante con Baldoni que de algún modo u otro siempre ha tratado la película con respeto e incluso asociándose con asociaciones de mujeres que han recibido malos tratos en el pasado.

Igualmente, la actriz aprovechó la salida de la película para promocionar Bee Better, su compañía de productos para el pelo.

¿Secuela descartada de Romper el círculo?

Parece ser que iba a haber una secuela de la película, sin embargo, el drama del elenco de It Ends with Us habría parado todas las negociaciones.

Según Variety, Baldoni posee los derechos cinematográficos de la película y de la novela secuela de Hoover, Volver a Empezar (It Starts with Us). Esta última se centra en la floreciente relación entre Lily (Lively) y su amor de la infancia Atlas (Sklenar).

A pesar de la buena acogida en taquilla de la película la secuela está bastante en el aire, sobre todo, por todo el drama que ha envuelto al elenco.

Tendremos que esperar a los próximos meses para saber qué ocurre y cómo se resuelve la polémica de It Ends with Us.