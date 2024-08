Película Attack on Titan: tráiler, detalles de la trama y todo lo que sabemos

El Retumbar aún no ha terminado, porque Attack on Titan: El Último Ataque llega a los cines, y tenemos toda la información disponible.

Con motivo del primer aniversario del final de Attack on Titan, nos llega un estreno completo en cines de uno de los mejores animes de la década de 2010. Eren, Levi y el resto del equipo llegan a la gran pantalla para la gran despedida que su historia siempre ha merecido.

Por desgracia, si esperas una nueva entrega, El Último Ataque no lo es. Siguiendo los pasos de Kimetsu no Yaiba, se trata de una película recopilatoria que cubre los episodios finales de la gigantesca guerra entre los titanes y la humanidad.

Pero eso no significa que no haya algo para todos en el largometraje. Aquí tienes todo lo que debes saber sobre lo que está por venir.

¿Cuándo se estrena la película de Ataque a los Titanes?

Ataque a los titanes: El Último Ataque se estrena el 8 de noviembre de 2024 en Japón. Aún no se han confirmado las fechas de estreno en el extranjero, pero esperamos ver la película a principios de 2025.

Las películas de anime como ésta suelen llegar a los cines europeos y latinoamericanos semanas después de su estreno en Japón.

La disparidad temporal da tiempo a un subtitulado y doblaje adecuados, y luego a un despliegue de ambas versiones en los cines para que todo el que quiera cualquiera de ellas pueda disfrutarlas.

Tráiler de la película Attack on Titan

El primer teaser de Attack on Titan: El Último Ataque llegó con el anuncio de agosto de 2024. Se trata de un breve clip, que muestra la carnicería mientras el Cuerpo de Exploración lucha contra los titanes de Eren en un último esfuerzo por evitar el desastre total.

¿De qué trata Attack on Titan: El Último Ataque?

Attack on Titan: El Último Ataque mostrará al Cuerpo de Estudio enfrentándose a Eren después de que éste haya desencadenado el Retumbar, liberando a los Titanes de la Muralla y amenazando a todo el mundo conocido. Mikasa, Levi y Armin lideran el esfuerzo, enfrentándose a un apocalipsis iniciado por un Eren totalmente genocida.

La película es una versión recortada de los cuatro últimos episodios de la 4ª temporada de Attack on Titan. Esta coda, que llega un año después de su estreno, se ajusta más a la visión original del artista del guión gráfico y director de The Last Attack, Yuichiro Hayashi.

«Originalmente dibujé el storyboard con la idea de que se vería como una sola película, y tener la oportunidad de que todo el mundo la vea en el mejor entorno posible, el cine, es un sueño hecho realidad para mí», dijo. «También estamos trabajando para actualizar al máximo los efectos visuales. Por favor, ¡experimenta el Retumbar en el cine!»

Este es el final… por ahora

Ataque a Titán: El Último Ataque pone el broche de oro a la épica historia rehaciendo la conclusión en el escenario más grandioso posible. Puesto que tanto el manga como el anime están acabados, hacer algo teatral era realmente el hito final para la franquicia.

Aunque ya hemos tenido películas de Ataque a los Titanes, se trataba de spin-offs de acción real que no fueron recibidos especialmente bien ni tuvieron la oportunidad de causar sensación a nivel internacional. Ésta será la primera gran carrera de la serie en los cines, algo que realmente podría haber ocurrido mucho antes si MAPPA hubiera decidido ir en esa dirección.

No esperes mucho más en el futuro inmediato, aparte de algún que otro lanzamiento con licencia, como una línea de ropa o un videojuego. Ataque a los Titanes brilló con luz propia durante una década, y ahora ha llegado el momento de dar descanso a la propiedad, al igual que al propio Eren.