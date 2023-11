Precuela de Stranger Things: primeras imágenes de The First Shadow

Los fans de Stranger Things reciben hoy más de su querida serie en su avance hacia la última temporada, en forma de imágenes de una nueva obra de teatro. Stranger Things: The First Shadow ha lanzado su primer teaser, sirviendo de precuela con la llegada de Henry Creel a Hawkins.

La cuarta temporada de la serie de Netflix fue irremediablemente una de las mejores al presentar al villano principal del Mundo del Revés, Vecna. El monstruo que se escondía tras los calvarios de Hawkins y los personajes principales provenía de su reinado en la dimensión alternativa. A medida que avanzaba la serie, los fans se encontraron con la repentina verdad de que Vecna no era otro que Henry Creel (Jamie Campbell Bower), o Número Uno.

Con la quinta y última temporada a punto de llegar a Netflix, los hermanos Duffer han ideado un nuevo arco argumental para el universo Stranger Things. Stranger Things: The First Shadow será una obra de teatro londinense que tendrá lugar en Hawkins, Indiana, en los años 50.

Así es. Los fans tendrán una historia precuela de sus personajes favoritos, como Hopper, Joyce, Bob y el propio Creel.

Stranger Things: The First Shadow tendrá un romance

Ambientada en 1959, un joven Henry Creel se muda por primera vez a Hawkins mientras una joven Joyce, Hopper, Bob y un recién llegado intentan resolver sus vidas en el instituto.

En un adelanto de la obra, los hermanos Duffer explican que querían crear un argumento original dentro del mundo de Stranger Things, y ciertamente lo han conseguido. La obra sirve como precuela de la primera llegada e infancia de Henry en la casa Creel. Pero los fans también podrán ver a la versión más joven del querido personaje adulto y a un recién llegado sorpresa.

El comunicado de prensa oficial dice: “Hawkins, 1959: un pueblo normal con preocupaciones normales. El coche del joven Jim Hopper no arranca, la hermana de Bob Newby no se toma en serio su programa de radio y Joyce Maldonado sólo quiere graduarse y largarse del pueblo. Cuando llega el nuevo estudiante Henry Creel, su familia descubre que empezar de cero no es tan fácil… y que las sombras del pasado tienen un alcance muy largo.”

Ella Karuna Williams protagonizará Stranger Things: The First Shadow como Patty Newby, la hermana de Bob. La guionista Kate Trefty revela que ella y Henry (Louis McCartney) desarrollarán un incipiente romance. Eso no es todo, ya que los fans también podrán conocer al padre de Eddie Munson, Alan Munson durante sus años de juventud, interpretado por el actor Max Harwood. Así como al padre de Hopper, Loonie Byers, Ted Wheeler y Walter Henderson, entre otros.

El equipo ganador de un Tony promete muchos VFX, sangre y vísceras al abordar una historia nunca vista en la serie de Netflix.

Stranger Things: The First Shadow contará el origen de Henry Creel

Como bien saben los fans, Henry fue el experimento original mucho antes que Once y pronto fue desterrado a la dimensión alternativa por ella. Pero, ¿quién era Henry antes de su oscura historia y de convertirse en Vecna?

“Estamos más que emocionados con Stranger Things: The First Shadow“, han declarado los hermanos Duffer, según Collider. “Colaborar con el brillante Stephen Daldry ha sido poco menos que inspirador, y Kate Trefry ha escrito una obra que es a su vez sorprendente, aterradora y sentida. Conocerás personajes nuevos entrañables, así como otros muy familiares, en un viaje al pasado que sienta las bases para el futuro de Stranger Things. Nos morimos por contarte más sobre la historia, pero no lo haremos: es más divertido descubrirla por ti mismo. No puedo esperar a veros en Londres, frikis.”

