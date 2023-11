Con Los Juegos del Hambre: Balada de los pájaros cantores y serpientes hemos podido ver el mundo de Panem antes de que llegase la revolución de Katniss Everdeen y si te preguntas quién fue el primer ganador de los juegos solo tienes que seguir leyendo.

La primera vez que tuvimos Los Juegos del Hambre en pantalla de los cines fue en 2012 con la adaptación del libro del mismo nombre. En la historia, había 12 distritos separados que se veían obligados a dar un tributo entre las edades de 12 y 18 años. Estos niños debían de participar en los Juegos del Hambre e intentar sobrevivir como únicos ganadores mientras el resto del país lo ven a través de la televisión.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

La franquicia de libros y películas comenzó con Katniss Everdeen como la ganadora de la 74ª edición de los Juegos del Hambre. Pero en 2020, Collins publicó La balada de los pájaros cantores y las serpientes, una precuela de la historia general.

En ella nos cuenta la historia de la 10º edición de los Juegos del Hambre. Con un salto en la historia tan grande más de uno se ha preguntado quién fue el primer ganador de los Juegos del Hambre.

Lionsgate

El problema con el primer ganador de los Juegos del Hambre

De forma canónica no conocemos el nombre del primer ganador de los Juegos del Hambre ya que la autora nos cuenta el universo desde la 10º edición de los juegos. Esto es debido a que, como bien nos deja claro Suzanne Collins en los libros, hasta la 10º edición los ciudadanos de Panem no le echaban cuenta a los Juegos del Hambre y estos no existían a como los conocemos actualmente.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe: Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

No obstante, si hacemos una búsqueda concienzuda por Google, la comunidad de la saga da por ganadora a Esme Yule de 16 años y del Distrito 7. Sin embargo, no es algo canónico y es una idea sacada por los fans por la historia que cuenta Magnus en la precuela.

Por lo tanto, el primer ganador de los Juegos del Hambre tal y como lo conocemos actualmente sería Lucy Gray Baird del distrito 12 y de 16 años.

Esta sería la primera y chica de dicho distrito en alzarse vencedora hasta la llegada de Katniss y Peeta en la edición 74º de los Juegos del hambre.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

La mayoría de los siguientes vencedores después de Lucy fallecieron excepto Beete Latier, Haymitch Abernathy, Enobaria, Annie Cresta, Katniss Everdeen y Peeta Mellark.