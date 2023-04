Reseña The Mageseeker: un juego entretenido que podría habernos dado más

En Dexerto España hemos podido probar el juego de The Mageseeker: A League of Legend Story días antes de su lanzamiento, y te contamos nuestra opinión sobre el juego que relata la rebelión de Sylas encontra de Demacia.

El anuncio del The Mageseeker pilló desprevenidos a la comunidad de League of Legends porque el equipo no había dicho nada previamente. No obstante, fue una noticia muy bien acogida porque cuenta uno de los momentos más importantes dentro del lore de Runaterra: la rebelión de Sylas.

La primera vez que Riot Games nos contó más sobre este momento de la historia fue en la cinemática de Warrior allá por 2020. Ahí pudimos varias escenas icónicas como Sylas luchando contra Garen, Galio lanzando su definitiva y Lux desatando su poder mágico delante de todos.

Con unos antecedentes tan icónicos, la llegada del The Mageseeker como un roguelike hace la boca agua a cualquiera. Pero ¿vale la pena?

Gracias al equipo de Riot España he podido probar el juego días antes de su salida el 18 de abril y esta es mi opinión tras jugarlo.

Review de The Mageseeker

El título está publicado por Riot Forge y lo ha producido el estudio español Digital Sun, y si tuviese que definirlo con un adjetivo sería “entretenido” por los siguientes motivos.

Lo que más me ha gustado del juego

Estamos ante un roguelike con gráficos en píxel que le dan bastante encanto a la historia que nos quieren traer. La forma en la que el juego ha adaptado las habilidades de Sylas al título así como del resto de campeones de League of Legends le da puntos extra que hace que de verdad estés sintiendo que estás inmerso en la historia del MOBA. Este elemento es algo que ya vimos en Ruined King y que a mí me encanta sentir esa esencia de la Grieta del Invocador pero fuera del propio juego.

El combate se siente bastante fluido y no sientes que sea ortopédico o que ralentice el ritmo de la pelea. Cuando llevas unos 20 minutos jugándolo de seguido tienes los reflejos funcionando al máximo y notas como tienes un gameplay muy rápido que se adapta al género del juego. En este aspecto, un elemento positivo es la posibilidad de canalizar el poder de los enemigos y tener que usarlo si queremos acabar con nuestros oponentes.

El gameplay es bastante intuitivo y la única forma que tienes de aprender es pegando. Este es un detalle que amé en Elden Ring y que vuelvo a amar aquí. ¿Quieres saber cómo se acaba con ese jefe? Pues pégate con él jaja salu2.

Asimismo, el escenario de Demacia en el que nos sumergen es increíble y precioso. Igualmente, tanto la ambientación como la música te encandilan para hacerte sentir de verdad que estás en esa región de Runaterra donde los ideales de justicia y honor están por todas partes. Y es que de verdad sientes que estás caminando por sus calles y disfrutando de su solecito.

Para rematar, a medida que vamos avanzando en el juego vemos cómo nuestro entorno va creciendo con nosotros y cómo nuestras acciones tienen impacto a nuestro alrededor.

Guiños a los jugadores de League of Legends

Paralelamente, a lo largo de nuestra aventura, nos encontraremos con detalles por el mapa pensados para los jugadores de League of Legends más avispados. En varios momentos del juego me encontré sonriendo al leer varias notas dejadas por el suelo. En ellas podemos ver textos hablando de determinados campeones o bien pequeñas figuras que le dan al mundo de The Mageseeker más vida.

Evidentemente, la aparición de campeones que tengo que ver todos los días en la Grieta del Invocador siempre se agradece, sobre todo, si llevas jugnado desde 2014. Ese momento de ver a los campeones fuera de su “casa”, expandiendo su historia y personaje fuera de los juegos principales siempre te hace un poquito de ilusión.

Riot Forge Esa figura me suena de algo…

Las partes no tan buenas del juego

No hay nada perfecto en esta vida y por desgracia el The Mageseeker es ejemplo de ello.

Os voy a ser sincera, una de las primeras cosas que no me terminaron de convencer del juego es la disposición de los controles. Solo lo he jugado en PC y todavía no le he encontrado el gusto a tener que usar la tecla mayús. para las mecánicas más importantes del juego (acercarnos al enemigo/robarles su poder). Claramente esto es gusto personal pero siento que es una tecla que “ensucia” el gameplay.

Del mismo modo, tengo que destacar como parte negativa lo poco que innovan los combates. Visto los combates del primer “capítulo” de The Mageseeker vistos prácticamente todos. Los enemigos son bastante repetitivos y el único que podría innovar más como es el del yelmo lo hace muy poco.

Riot Forge Mismo enemigo, mismas mecánicas

Asimismo, los mapas son planos y lineales. Si quieres descubrir los secretos que guardan solo tienes que seguir los caminos que hay para encontrarte con ellos. Me hubiese gustado un poco más de complejidad.

Finalmente, la historia no me ha terminado de llegar. Es comprensible que el juego no solo esté pensado para los jugadores de League of Legends, sino también para personas que quieran acercarse al título porque le haya llamado la atención. Como ya me ocurrió con The Ruined King no le veo mucha profundidad más allá de lo esperable, así como en los diálogos y sucesos que van a surgir.

Quizás expertos en lore como Aerelia podrían daros una visión diferente a la mía. Por lo que no dudéis en estar pendiente también de su opinión.

¿Recomendaría The Mageseeker?

Sí, os recomendaría jugar a The Mageseeker. Quitando todos los aspectos negativos es un juego muy entretenido al que echarle horas entre ranked y ranked, o bien cuando has terminado las clases/trabajo y te apetece desconectar para estar de tranquileo.

Obviamente, siento que podría habernos dado más pero cumple su función la cual considero que es hacernos sentir que estamos jugando como Sylas y acercar el universo de Runaterra a aquellos jugadores que jamás han tocado League of Legends o Legends of Runaterra.