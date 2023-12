Reparto de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo: todos los actores y personajes

Percy Jackson y los Dioses del Olimpo trae a los dioses griegos a la Tierra, así que aquí tienes a todos los que necesitas conocer del reparto de la nueva serie de Disney Plus.

Percy Jackson y los Dioses del Olimpo ha sido una de las series más esperadas de Disney+ en los últimos años. Los libros, que siguen a un joven semidiós en su intento de encontrar su lugar en el mundo y sobrevivir a todos los mitos y monstruos griegos que lo acompañan, han sido adorados durante las dos últimas décadas.

Esta nueva serie de televisión ha contado con la importante participación del autor Rick Riordan, por lo que parece que no se ha escatimado en detalles. Y eso incluye el reparto. El elenco de la serie está repleto de estrellas en crecimiento y dioses consagrados de Hollywood. Pero con un reparto tan numeroso, puede resultar difícil saber quién interpreta a quién.

Así que sigue leyendo, ya que a continuación hemos recopilado una lista de todas las personas que necesitas conocer en el reparto de Percy Jackson antes de adentrarte en la nueva serie.

Reparto y personajes de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo

La sinopsis oficial de la primera temporada, que sigue la trama del primer libro, Percy Jackson y el Ladrón del Rayo, dice así: “Percy Jackson, un semidiós moderno de 12 años, está aceptando sus nuevos poderes divinos cuando el dios del cielo, Zeus, le acusa de robar su rayo maestro; con la ayuda de su amigo, Percy deberá restaurar el orden en el Olimpo.”

Esta franquicia tiene un montón de grandes personajes, así que vamos a entrar en los principales actores del reparto de Percy Jackson.

Percy Jackson: Walker Scobell

Percy Jackson es nuestro protagonista, un preadolescente problemático que resulta ser el hijo de Poseidón, que debe emprender una búsqueda para evitar una guerra entre los dioses.

Walker Scobell es ya una estrella en ascenso, tras haber actuado junto a Ryan Reynolds en The Adam Project, así como en Secret Headquarters.

Annabeth Chase: Leah Jeffries

Annabeth es la hija de Atenea, a quien Percy conoce en el Campamento Halfblood. Lógica y sensata, ayuda a Percy en su búsqueda para recuperar el rayo robado de Zeus.

A Leah Jeffries, que interpreta a Annabeth, también se la puede ver en Something From Tiffanies, así como en Beast.

Grover Underwood: Aryan Simhadri

Grover Underwood es un sátiro de la mitología griega, lo que significa que su cuerpo es mitad humano y mitad cabra. Se hace amigo y protege a Percy desde muy joven, como es su deber, y también se une a él en su búsqueda.

A Aryan Simhadri también se le puede ver en Spin y Cheaper by the Dozen.

Sally Jackson: Virginia Kull

Sally es la madre de Percy, que lo ha protegido de cualquier posible amenaza divina, ya que Percy es considerado un “niño prohibido.”

Virginia Kull interpreta a Sally, y también protagoniza Big Little Lies, Curveball y Gracepoint.

Gabe Ugliano: Timm Sharp

Gabe Ugliano es el horrible padrastro de Percy, con quien Sally se casó para ayudar a ocultar el olor a peligro de Percy, ya que Gabe huele a “pizza de ajo mohoso envuelta en pantalones cortos de gimnasia” en el libro.

Timm Sharp también aparece en Americano, Blunt Talk y Rainbow Time.

Zeus: Lance Reddick

Zeus, el soberano de los dioses, desempeña un papel de antagonista en esta historia, ya que culpa a Poseidón y a Percy de haberle robado la Saeta Maestra.

Lance Reddick, que falleció poco después de finalizar la producción de la primera temporada, es también protagonista de la serie John Wick, The Wire y The Guest.

Poseidon: Toby Stephens

Poseidón es el padre ausente de Percy Jackson, que también resulta ser el Dios del Mar, y ayuda a Percy de vez en cuando mientras su hijo intenta recuperar la Saeta Maestra.

A Toby Stephen también se le puede ver en la película de James Bond Muere otro día, así como en Jayne Eyre y Black Sails.

Hades: Jay Duplass

El último de los Tres Grandes Dioses cuyos hijos tienen prohibida la existencia. Hades es uno de los principales sospechosos de haberse llevado la Saeta Maestra, así que hacia allí se dirigen Percy y compañía en su búsqueda.

Jay Duplass interpreta al Dios del Inframundo, y también aparece en Transparent, Pain Hustlers y Jeff, Who Lives at Home.

Ares: Adam Copeland

Como Dios de la Guerra, Ares es uno de los principales antagonistas de la primera temporada de Percy Jackson. Ha sido enviado por Zeus para rastrear a Percy y luchar contra él por la Saeta Maestra.

Ares está interpretado por Adam Copeland, también conocido por Vikings y su paso por la WWE, donde se hizo llamar Edge.

Hermes: Lin-Manuel Miranda

Hermes, que es el padre de otro de los amigos de Percy Jackson, Luke, también es un Dios, y repartidor de UPS.

Lin-Manuel Miranda es conocido por su trabajo en Hamilton, In the Heights y Mary Poppins Returns.

Quirón: Glynn Turman

Quirón, hijo del antagonista principal, Kronos, es un centauro inmortal y director de actividades del Campamento Media Sangre. Actúa como mentor de Percy Jackson a lo largo de la serie.

A Glynn Turman se le puede ver en Ma Rainey’s Black Bottom, así como en Cooley High.

Luke Castellan: Charlie Bushnell

Luke es otro semidiós, hijo de Hermes, que rápidamente se hace amigo de Percy y le guía por el Campamento Halfblood.

Charlie Bushnell interpreta a Luke, conocido por su papel en Diario de un futuro presidente.

Dionisio: Jason Mantzoukas

Dionisio, alias Mr. D, es el Dios del vino -al que no se le permite beber- y director involuntario del Campamento Half-Blood.

Jason Mantzoukas es un antiguo alumno de comedia, con papeles en Brooklyn Nine-Nine, Parks and Recreation y The Good Place.

Alecto: Megan Mullally

En un principio se hizo pasar por la profesora de álgebra de Percy Jackson, pero Alecto es una sierva de Hades y principal torturadora del Inframundo. También es una de las tres Furias.

Megan Mullally también es conocida por sus papeles cómicos en Will & Grace y Parks & Recreation.

Medusa: Jessica Parker Kennedy

Medusa es una interesante antagonista de Percy a la que encuentra a lo largo de su búsqueda, ya que regenta un emporio de gnomos, donde también guarda las estatuas de sus víctimas.

A Jessica Parker Kennedy también se la puede ver en The Flash, de The CW, además de en Black Sails y Under the Christmas Sky.

Clarisse La Rue: Dior Goodjohn

Como hija de Ares, Clarisse La Rue es una campista combativa y experimentada. Intenta intimidar a Percy Jackson metiéndole la cabeza en los retretes, pero con sus poderes acuáticos, sus planes no salen precisamente bien.

Otros papeles de Dior Goodjohn incluyen Are You Afraid of the Dark y Head of Class.

Esto es todo lo que tienes que saber sobre el reparto de la nueva serie de Disney+, Percy Jackson y los Dioses del Olimpo.

