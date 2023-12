Reparto de Rebel Moon: todos los actores y personajes

Aquí tienes tu guía sobre el reparto y los personajes de Rebel Moon, la épica ópera espacial de Zack Snyder que acaba de estrenarse en Netflix.

Snyder tuvo una idea: una mezcla de Los Siete Samuráis con Star Wars y tintes violentos de Heavy Metal. Lucasfilm lo rechazó, al igual que otros estudios, pero Netflix no fue tan cerrada de mente. No se limitaron a decir que sí: le dieron las llaves de las estrellas, ofreciéndole un estreno navideño de primera, una versión del director con carta blanca y la plataforma de lanzamiento de una nueva franquicia.

La película sigue a Kora, una “niña de fuego” que escapa del derramamiento de sangre de la guerra intergaláctica en una luna lejana. Cultiva una vida pacífica y amable entre sus amables habitantes, pero la ira del Motherworld la alcanza y pronto se ve obligada a reunir a los mejores y más valientes luchadores de la galaxia para acabar con el Imperio.

Ahora que la película llega a Netflix este fin de semana, te presentamos a todos los miembros del reparto de Rebel Moon.

Rebel Moon Parte 1: elenco y personajes

A continuación, encontrarás un desglose completo de todos los actores principales del reparto de Rebel Moon.

La sinopsis oficial dice así: “Cuando un pacífico asentamiento en una luna en los confines del universo se ve amenazado por los ejércitos del tiránico Regente Balisarius, Kora, un misterioso extraño que vive entre los aldeanos, se convierte en su mejor esperanza de supervivencia.”

“Encargada de encontrar combatientes entrenados que se unan a ella en una lucha imposible contra el Motherworld, Kora reúne a una pequeña banda de guerreros: forasteros, insurgentes, campesinos y huérfanos de guerra de diferentes mundos que comparten una necesidad común de redención y venganza. Mientras la sombra de todo un Reino se cierne sobre la más insólita de las lunas, se forma un nuevo ejército de héroes.”

Sofia Boutella: Kora

Sofia Boutella es la protagonista del reparto de Rebel Moon e interpreta a Kora, “una forastera con un pasado misterioso que es acogida por una pequeña comunidad agrícola tras estrellarse en la luna de Veldt. Posee habilidades de combate, un conjunto de destrezas que mantiene en secreto hasta que los ejércitos del Motherworld amenazan a su pueblo con la aniquilación.”

En declaraciones a Netflix, dijo: “Hay algunos aspectos de Kora con los que no creo que pueda identificarme nunca, pero otros los entiendo perfectamente, como dejar tu tierra natal, vivir en otro mundo y luego tener que empezar de cero y sentir que no perteneces del todo. Ese es su viaje y también el mío.”

Boutella también ha protagonizado Kingsman: The Secret Service, The Mummy, Climax, y aparecerá en Argylle el año que viene.

Michiel Huisman: Gunnar

Michiel Huisman interpreta a Gunnar, “un granjero con talento pero ingenuo al que se le encarga, junto a Kora, buscar por toda la galaxia luchadores que le ayuden a defender el único hogar que ha conocido de las fuerzas invasoras del Motherworld.”

Según el actor, Rebel Moon era “el guión más grueso” que había recibido nunca. “[Gunnar] comete un error al principio de la película al creer que hay un trato que cerrar con esta fuerza maligna, y es un error por el que intenta redimirse durante el resto del tiempo“, dijo.

Huisman es conocido sobre todo por sus papeles en Juego de Tronos como Daario Naharis y La era de Adaline, así como por sus papeles en La azafata y El embrujo de Hill House.

Djimon Hounsou: Titus

Djimon Hounsou interpreta a Titus, un “general que una vez luchó por el régimen antes de volver sus fuerzas contra el Motherworld.”

La estrella se sintió muy conmovida por la historia de su personaje. “Esta película me afectó de una manera que nunca antes había experimentado, física y emocionalmente. La historia me conmovió por la forma en que imita el adoctrinamiento del continente africano y la dinámica política que sigue existiendo en las ex colonias. Esta historia dice mucho, y fue absolutamente gratificante interpretar a un personaje como Titus“, afirmó.

Hounsou ha sido nominado al Oscar en dos ocasiones y ha recibido elogios por sus interpretaciones en Diamante de sangre y Amistad, además de aparecer en Gladiator, Guardianes de la Galaxia, Furious 7 y Gran Turismo.

Charlie Hunnam: Kai

Charlie Hunnam interpreta a Kai, “un oportunista con suficiente encanto pícaro como para llenar la bodega de su barco: un carguero clase Tawau que acepta pilotar para Kora y Gunnar en su búsqueda de guerreros.”

Para Hunnam, que originalmente leyó para un personaje diferente, la “motivación inicial de Kai es que se siente atraído por Kora tanto físicamente como en espíritu, pero es complejo y evoluciona.”

Hunnam es más conocido por protagonizar Sons of Anarchy, así como Pacific Rim, The Gentlemen y The Lost City of Z.

Staz Nair: Tarak

Staz Nair interpreta a Tarak, el primer recluta que se une a Kora y Gunnar en su lucha contra el mundo.

“Soy un gran admirador de Zack, así que cuando me enteré de que me habían dado el trabajo, no sabía si reír o llorar, así que hice un poco de las dos cosas. Pegué un grito raro, como el de Viking. Tuve la maravillosa sensación de estar preparada para este papel y dispuesta a dar lo mejor de mí, pero también de poder verlo desde la perspectiva de una fan y una espectadora. Me considero insuperablemente afortunado. Ha sido la oportunidad más emocionante de mi vida“, afirmó.

Nair es otro antiguo alumno de Juego de Tronos, ya que interpretó a Qhono en las últimas temporadas. También ha aparecido en Humans, Krypton y Supergirl.

Doona Bae: Nemesis

Doona Bae interpreta a Némesis, una maestra espadachina armada con armas similares a sables láser.

La estrella describió a su personaje como una “guerrera callada y severa… es una mujer de pocas palabras y no se puede leer su mente desde fuera. Pero también es una protectora y una madre con el corazón roto con un corazón muy blando por dentro.”

Doona también ha protagonizado Barking Dogs Never Bite, Sympathy for Mr. Vengeance, The Host y Cloud Atlas.

Ray Fisher: Darrian Bloodaxe

Ray Fisher interpreta a Darrian Bloodaxe, que lidera un ejército de insurgentes junto a su hermana.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe: Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

El actor cree que Darrian “reconoce la pureza de donde él y su hermana empezaron cuando los Bloodaxes comenzaron su rebelión… lidera con su corazón y entiende que unirse a la lucha inspirará a incontables otros a la causa.”

Fisher trabajó notablemente con Snyder en el DCEU, interpretando a Cyborg. También ha aparecido en True Detective y Mujeres del movimiento.

Cleopatra Coleman: Devra Bloodaxe

Cleopatra Coleman interpreta a Devra Bloodaxe, hermana de Darrian y líder de los insurgentes, todos ellos perseguidos por el Motherworld por traición e insurrección.

Aunque son colíderes, Coleman ve a Devra como la “verdadera líder… ella es el cerebro y Darrian es la fuerza muscular. Él actúa por capricho, mientras que Devra es casi como un político. Ella no va a dar un solo paso antes de considerar cada ángulo y cómo afecta a todo el grupo.”

Coleman también ha protagonizado Infinity Pool, The Last Man on Earth, White Famous y Dopesick.

E. Duffy: Millius

E. Duffy interpreta a Millius, un soldado Bloodaxe que se une al equipo de Kora y Gunnar.

La estrella no dio más detalles sobre hacia dónde se dirige el arco argumental de su personaje en la segunda parte, pero también dijo: “Hay un eterno sentido de la verdad en el corazón de Milius, que hay un bien y un mal, y que puedes encontrar un propósito y una razón para vivir en las peores circunstancias.”

Rebel Moon es el primer papel cinematográfico de Duffy, que ha participado en cinco cortometrajes, entre ellos Acid Noir y Sleepyhead.

Anthony Hopkins: Jimmy

Anthony Hopkins interpreta a Jimmy, un antiguo soldado androide cuyo único propósito era proteger al rey. Reactivado bajo el dominio del Imperio, no ha tenido motivos para luchar… hasta ahora.

Snyder dijo: “Anthony es uno de los mejores actores vivos de cualquier generación. El hecho de que pudiéramos meterle en la película fue una bendición y un honor.”

Hopkins es una leyenda ganadora de un Oscar, conocido por sus interpretaciones en El silencio de los corderos, El padre, Westworld y el MCU como Odín.

Ed Skrein: Atticus Noble

Ed Skrein interpreta a Atticus Noble, un brutal almirante de Motherworld encargado de sofocar las insurrecciones en toda la galaxia conocida.

Skrein disfrutó tanto interpretando al personaje que le preocupa que le cueste encontrar satisfacción con otro antagonista. “Normalmente los villanos están ahí para servir al protagonista y tienen una historia de fondo muy pequeña. Pero cuando leí el guión, pensé que esto es increíble… ¿dónde voy a conseguir uno tan bien servido como éste?”, declaró a Discussing Film.

Skrein sustituyó a Huisman como Daario en la tercera temporada de Juego de Tronos. También protagonizó Deadpool, The Transporter: Refueled, Alita: Battle Angel y All the Light We Cannot See.

Fra Fee: Regent Balisarius

Fra Fee interpreta al Regente Balisarius, el autoproclamado gobernante del Imperio.

No vamos a entrar en demasiados detalles sobre su personaje, pero es el “villano general” de Rebel Moon, dijo el actor. “Creo que será fascinante [para el público] averiguar cómo y por qué esta persona llegó a una posición tan poderosa a través de estos pequeños fragmentos de información que se obtienen a lo largo de la película“, dijo.

Fee también ha actuado en Los Miserables, Animals y Hawkeye.

Corey Stoll: Sindri

Corey Stoll interpreta a Cindri, el jefe del pueblo de Veldt.

En declaraciones a Collider, le preguntaron al actor cómo era trabajar con en el reparto de Rebel Moon con Snyder. “Está ahí, en las trincheras, con todo el mundo“, dijo.

“Tan pronto como entras en su plató, tienes la sensación de que todo el mundo, el reparto y el equipo, iría hasta el fin del mundo por él, porque está allí cubierto de polvo, a 110 grados en el desierto, trabajando esas horas locas con una sonrisa en la cara, así que realmente es una alegría ver algo a esa escala, trabajando a esa escala, pero con ese sentido del juego y el entusiasmo que tiene.”

Stoll es conocido por su papel de Darren Cross en el MCU, además de aparecer en First Man, House of Cards y Billions.

Jena Malone: Harmada

Jena Malone interpreta a Harmada, una enorme mitad mujer, mitad araña que acecha en las profundidades de Daggus.

En declaraciones a The Hollywood Reporter, la estrella dijo: “Zack siempre me pide que haga algo que nunca he hecho antes y uno de los mayores regalos que me ha dado trabajar tanto tiempo son las colaboraciones que he llegado a formar… Me encanta construir un lenguaje con mis directores. Es lo que más me gusta. Soy muy afortunada de que Zack y yo hablemos un lenguaje creativo, solidario y emocionante.”

Eso es todo lo que tienes que saber sobre el reparto y los personajes de Rebel Moon, que ya está disponible en Netflix.

