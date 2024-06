One Piece de Netflix Temporada 3 confirmada por el actor de Patty

Mientras esperamos más información sobre la temporada 2 de One Piece de Netflix, parece que hay mucho más Sombrero de Paja en camino, ya que uno de los protagonistas ha adelantado que la tercera temporada ya tiene luz verde.

La serie de acción real One Piece de Netflix consiguió superar el escepticismo generalizado al ser realmente buena. La serie de televisión captó la alegría del anime y del manga de Eiichiro Oda, convirtiéndola en un espectáculo sorprendentemente encantador.

La temporada 2 de One Piece no tardó en confirmarse. Mientras se preparan esos episodios, Brashaad Mayweather, el actor que interpreta a Patty en la serie, mencionó de pasada que también se está preparando la tercera temporada.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

«Están rodando dos temporadas, la temporada 2 y la 3, que empezarán pronto», dice el actor en un vídeo publicado por OPLA News.

La cuenta advierte a nadie de que «se lo crea inmediatamente», ya que se le podrían cruzar los cables. Sin embargo, parece bastante seguro, y lo menciona en el contexto del rodaje de una escena retrospectiva con Patty que espera que llegue al corte final entre las dos temporadas.

Actualmente, sólo está confirmada la temporada 2 de One Piece, cuyo rodaje está previsto que comience este mes de junio de 2024. Hay una posibilidad no nula de que la temporada se divida en dos partes, y a eso se refiere Mayweather.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Es una estrategia de estreno habitual en Netflix. Cobra Kai, Stranger Things, Emily in Paris, The Witcher y otras han seguido este tratamiento en un momento u otro, así que es lógico que One Piece también lo haga.

One Piece fue un auténtico éxito para la plataforma, yendo directamente al número uno de la televisión cuando se estrenó, acumulando casi 40 millones de horas vistas en las dos primeras semanas. Por suerte para los fans recién convertidos, una vez terminada la primera temporada les espera uno de los mejores animes de la historia, con cientos de episodios y capítulos de manga en los que sumergirse.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Te mantendremos informado a medida que sepamos más sobre la Temporada 3 de One Piece en Netflix. Consulta nuestras guías sobre el relleno de One Piece, para saber qué tienes que ver en el anime, y nuestro vistazo al capítulo 1116 de One Piece si quieres lanzarte de lleno a lo que ocurre en el manga.