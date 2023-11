Stamped from the Beginning: explicación del documental de Netflix

Netflix es conocido por su increíble lista de documentales, y ahora añade a su colección Stamped from the Beginning. Pero, ¿de qué trata? Acá te lo diremos.

Últimamente, Netflix ha puesto mucho énfasis en sus contenidos de ficción y biopics. A pesar de que la expectativa de muchos de estos ha sido alta, se han visto afectados por cancelaciones masivas.

Gracias a películas como Take Care of Maya y Escaping Twin Flames, la atención se está volviendo a centrar en el exitoso catálogo alejado de la ficción de la plataforma de streaming.

Una de las últimas incorporaciones es el documental de 92 minutos llamado Stamped from the Beginning (Marcados al Nacer): aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre su argumento, reparto y si merece o no la pena verlo.

¿De qué trata Stamped from the Beginning?

Stamped from the Beginning es un nuevo documental disponible en Netflix. Acá te dejamos el tráiler oficial:

La sinopsis oficial de Netflix para Marcados al Nacer dice: “Con innovadora animación, este documental basado en el exitoso libro de Ibram X. Kendi explora la historia de las ideas racistas en Estados Unidos”.

El documental está basado en el libro de 2016 escrito por Ibram X. Kendi, presentado como “una historia redefinidora de las ideas racistas contra los negros que cambia drásticamente nuestra comprensión de las causas y el alcance del propio pensamiento racista.”

¿Cuál es el elenco de Marcados al Nacer en Netflix?

En este documental de Netflix aparecen las siguientes figuras:

Angela Davis

Ibram X. Kendi

Elizabeth Hinton

Carol Anderson

Kellie Carter Jackson

Brittney Cooper

Imani Perry

Ruha Benjamin

Jennifer Morgan

Julian Joseph

Rafa Marinho

Lynae Vanee

Alexa Rachelle Jennings

Paisley Rose Carswell

También se incluyen imágenes de archivo y clips de noticias, así como las animaciones de Ida B. Wells y Phillis Wheatley.

El director Roger Ross Williams también está detrás de las películas de 2023 Cassandro y Love to Love You, Donna Summer.

¿Merece la pena ver Stamped from the Beginning?

Marcados al Nacer tiene una puntuación del 100% en el Tomatometer de Rotten Tomatoes, con un 40% de audiencia, esto mientras se escriben estas líneas.

Christian Zilko, de IndieWire, afirma: “Aunque Stamped from the Beginning debilita con frecuencia su erudición más matizada al derivar hacia las narrativas del bien contra el mal características de Kendi, es innegable que se trata de una película bienintencionada que acierta en muchas cosas“.

Andrew Parker, de The Gate, se mostró de acuerdo: “Una mirada aguda al pasado para comprender mejor el presente, Marcados al Nacer, del cineasta Roger Ross Williams, es un tremendo trabajo de erudición y educación“.

Eric Deggans, de NPR, añadió: “No sorprenderá necesariamente a quienes ya conozcan los hechos, pero puede resultar dura de ver para quienes sean sensibles a las historias sobre la explotación de personas marginadas“.

“Esta película es muy necesaria en estos momentos. No sólo necesitamos compartir y desarrollar conceptos en nuestras comunidades en torno a los temas que han destacado en esta película, sino que sería un gran perjuicio no ver esta película y hablar de ella en todas partes. Entender cómo se ha construido la blancura es un imperativo“, añadió Simmer M, miembro del público, en la plataforma.

Stamped from the Beginning ya está disponible en Netflix.