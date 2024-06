The Boys: Explicación del apodo de Leche Materna

El apodo de Leche Materna en The Boys es un personaje emblemático y si no sabes de dónde sale te echamos una manita.

En la serie de The Boys si hay algo que no dejamos de escuchar es L.M, sin embargo, desde el principio nos dicen que es Leche Materna.

Si te has preguntando más de una vez de dónde viene te traemos todo lo que tienes que saber al respecto.

Contenido

¿De dónde viene el apodo de Leche Materna en The Boys?

No hay una respuesta clara a por qué Marvin es conocido como Leche Materna en The Boys.

En la versión en inglés la abreviatura (M.M de Mother’s Milk) tiene más sentido porque su nombre en la serie es Marvin Milk, lo que le da cierto sentido.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

No obstante, aunque la serie ha evitado explicarlo, parece que en algún momento se barajó esa posibilidad. El actor Laz Alonso dijo a L.A. Confidential en 2023 que la temporada 3 de The Boys daría a los fans “mucho contexto sobre el origen de Mother’s Milk: su historia, por qué se llama Leche Materna, de dónde viene el nombre, su vida familiar“. Sin embargo, hasta el momento no se ha explorado.

Además, su origen en la serie de televisión también elimina cualquier aspecto de su pasado que pudiera relacionarse con su apodo.

Orígenes en los cómics

En los cómics, Leche Materna es un nombre en clave que hace referencia al origen de sus poderes. En los cómics, Leche Materna es un súper cuyo verdadero nombre es Barón Wallis. Además, su nombre en clave es un guiño a la fuente de su poder, la leche materna infundida con Compuesto V de su madre.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Baron estuvo expuesto al Compuesto V en la leche materna de su madre cuando era un bebé y estuvo a punto de morir cuando ella intentó desintoxicarlo, pero finalmente lo salvó al seguir amamantándolo cuando creció. En la edad adulta, lleva consigo un poco de la leche materna de su madre para aumentar sus poderes.

La leche materna aumenta su fuerza y su resistencia, pero solo mientras siga bebiendo su leche. Sin ella, sus poderes se debilitan y su cuerpo empezará a debilitarse y, finalmente, morirá.

Tendremos que esperar para saber si seguirá los mismos pasos en la serie. Hasta entonces no dejes de visitarnos para estar al día de todo lo que ocurre entre tus series favoritas.

El artículo continúa después del anuncio.