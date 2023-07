Después de que las películas de Marvel lo convirtieran en un fenómeno, ahora muchas películas tienen escenas post-créditos. Pero, ¿la película de Barbie?

Envuelta en plástico, es fantástica, y su película siempre ha parecido que también iba a ser fantástica. Barbie, la nueva película de Greta Gerwig, es una de las más esperadas del año.

Protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, la película sigue a la muñeca titular en su viaje al mundo real, explorando por el camino la empresa Mattel y el concepto de la niñez. Y Ken también está allí.

Pero, ¿dónde acaba esta película, concretamente en los títulos de crédito? En la era de las películas de Marvel, ahora esperamos que todas las películas tengan una escena post-créditos, pero ¿puede decirse lo mismo de Barbie? Te lo explicamos a continuación, ¡pero antes avisamos con un ligero spoiler!

¿Tiene Barbie una escena post-créditos?

No, Barbie no tiene escena post-créditos, así que no te sientas obligado a quedarte. Sin embargo, los créditos son lo suficientemente divertidos como para que quieras quedarte.

La película de Barbie, por supuesto, presenta múltiples versiones de Barbie y Ken, todas ellas basadas en muñecos reales que puedes comprar. Este tipo de easter eggs y cameos suelen reservarse para los post-créditos o los intermedios, pero en realidad ocupan la mayor parte de los propios créditos de Barbie.

Con la versión de “Barbie World” de Niki Minaj & Ice Spice (With Aqua), vemos pasar por la pantalla los créditos en blanco y rosa, mezclados entre imágenes de antiguas muñecas Barbie y clips de su material promocional.

Aquí hay un montón de Barbies que se dejaron de fabricar por múltiples razones, como Growing Up Skipper (la Barbie a la que le crece el pecho), Midge (la Barbie embarazada) y Barbie Video Girl (la Barbie con una cámara y un televisor instalados en ella). También hay muchos Kens, como el icónico Ken Pendiente Mágico (si lo conoces, lo sabes) y Sugar Daddy Ken.

Aunque te moleste la falta de una escena post-créditos, probablemente sea lo mejor, ya que la película termina con una nota bastante perfecta, que es la palabra “ginecólogo”. En realidad, no había forma de superarlo, así que es probable que Greta Gerwig quisiera que la película se sintiera completa una vez que aparecieran los créditos. Y puesto que es poco probable que haya secuelas de Barbie, no tiene sentido utilizar una escena post-créditos para insinuar algo en el futuro.