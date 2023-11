¿Hay escena post-créditos en la película Wish de Disney?

¿Qué ocurre cuando se pide un deseo a una estrella? Según la última película de Disney, Wish: el poder de los deseos, se produce un caos absoluto. Pero, ¿tiene la película una escena post-créditos? Esto es lo que necesitas saber.

La sinopsis oficial de Wish dice: “La joven Asha pide un deseo tan poderoso que es respondido por una fuerza cósmica, una pequeña bola de energía ilimitada llamada Star. Con la ayuda de Star, Asha debe salvar su reino del Rey Magnífico y demostrar que cuando la voluntad de un valiente humano se conecta con la magia de las estrellas, pueden suceder cosas maravillosas.”

Ahora que se ha estrenado en los cines norteamericanos, el jurado está deliberando sobre la eficacia de la última película de Disney.

Llena de canciones cañeras y simpáticos personajes animales a los que no hay que perder de vista, queda una duda: ¿hay escena post-créditos en Wish de Disney? Advertencia: ¡Spoilers!

¿Hay escena post-créditos en Wish?

Sí, la película Wish tiene una escena post-créditos, pero tendrás que ver todos los créditos finales para verla.

Con la premisa de pedir un deseo a una estrella, Wish lleva su escena post-créditos al lugar donde todo empezó, rindiendo homenaje al famoso tema que acompaña al logo de Disney de los fuegos artificiales sobre el castillo de Cenicienta.

A lo largo de la película, los espectadores se enteran de que Sabino (Victor Garber), el centenario abuelo de Asha, ha pedido un deseo al Rey Magnífico (Chris Pine) con la esperanza de que se lo conceda algún día, sólo para descubrir que el Rey no tiene planes de hacerlo.

Asha (Ariana DeBose) mueve cielo y tierra para intentar devolvérselos y así darle la oportunidad de perseguir sus sueños por sí mismo. Es entonces cuando se entera de que el sueño de Sabino es hacer algo que inspire a la siguiente generación, con una imagen de él tocando a la perfección un instrumento parecido al laúd.

En la escena post-créditos de Wish, parece que Sabino tendrá su oportunidad después de todo.

Contemplando el lago del reino de Rosas, Sabino juguetea con algunos acordes mientras practica. Entonces parece que se le ocurre una idea, que desemboca en una interpretación básica de When You Wish Upon A Star. La canción apareció por primera vez en la película Pinocho (1940), interpretada por Pepito Grillo (Cliff Edwards).

Dependiendo de la cronología de Disney, esta nueva escena podría sugerir que Sabino fue el creador de la canción después de todo, añadiendo un nuevo significado a la variedad de huevos de Pascua del estudio vistos a lo largo de Wish.

