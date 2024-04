Top 10 personajes más fuertes de Invincible

Puede que Invencible esté haciendo honor a su homónimo, pero tiene mucha competencia: estos son los 10 personajes más fuertes de Invincible, clasificados de… fuertes a realmente fuertes ¡comencemos!

Ya sean conquistadores alienígenas y la fuerza casi ilimitada de su descendencia, humanos modificados genéticamente o locos que saltan multiversos, no querrías enfrentarte a nadie en el universo de Invincible, además, seamos honestos, la fuerza de los héroes y villanos de Invincible podrían limpiar el suelo con la mayor parte del MCU.

Tras el brutal final de la segunda temporada, y con los fans ya hambrientos por la tercera, hemos elegido a los 10 personajes más fuertes de Invencible. A modo de aclaración, esta clasificación se basa en la situación actual de la serie, así que no esperes ver a Thragg o Conquest en la lista (todavía).

Los 10 personajes más fuertes de Invincible

10. Angstrom Levy

Introducido en la segunda temporada, nunca hemos conocido a Angstrom Levy como un hombre normal, pero sí como un hombre cuerdo. Por razones desconocidas, puede viajar por el multiverso a voluntad, abriendo portales a innumerables realidades alternativas.

Después de que un intento de acumular el conocimiento de todas sus variantes saliera desastrosamente mal, obtuvo un intelecto extraordinario, pero también le dejó grotescamente deformado. Los médicos de otro universo lo repararon e introdujeron algunas mejoras que lo hicieron lo bastante fuerte como para enfrentarse a Invencible en una pelea cara a cara (hasta que… ya sabes). Dicho esto, sus poderes multiversales siguen siendo su mayor fortaleza.

9. Gemelos Mauler

Poco se sabe sobre qué son exactamente los gemelos Mauler. Los hechos más destacados son estos: son esbirros, humanoides azules que de alguna manera han conseguido salir vivos de todos los combates (aunque ciertamente no ilesos). En el primer episodio, resistieron el estallido de la artillería pesada del ejército, y no fue hasta que todos los últimos Guardianes del Globo concentraron sus esfuerzos que fueron vencidos. Cuando Levy convocó a varios de ellos para contener a Invencible, casi lo matan, así que no se puede jugar con ellos.

Sin embargo, su fuerza no es sólo física: a pesar de sus tendencias torpes y su inmadurez mutua, se encuentran entre los personajes más inteligentes de Invincible, capaces de construir algo que les saque de cualquier apuro (incluida una máquina de clonación perfecta, fuente de constantes discusiones sobre quién es el Mauler original).

8. Titan

Titán no aparecía en Invincible desde la primera temporada, pero causó una gran impresión. El jefe del crimen es capaz de convertir su piel en una roca casi indestructible, cuyos límites no se conocen del todo. No le fue demasiado bien en un enfrentamiento con Invencible, pero aún estaba aprendiendo, así que lo llamaremos mala suerte de principiante.

Pero eso no es todo: puede saltar distancias increíbles, correr a velocidades sobrehumanas y es básicamente invulnerable a balas, explosivos y otras armas. No está probado en combate, pero nos lo pensaríamos dos veces antes de apostar contra él.

7. The Immortal/El Inmortal

El poder del Inmortal habla por sí solo: no sólo es inmortal, tras haber sido cargado con una misteriosa energía en milenios pasados, sino que además posee una fuerza, resistencia, durabilidad y vuelo sobrehumanos, capaz de alcanzar velocidades de Mach 3. Incluso cuando parecía que había sido asesinado por Omni-Man, su cuerpo no se descompuso, por lo que los gemelos Mauler lo resucitaron fácilmente.

Esta es la cuestión: es el Guardián del Globo superviviente más fuerte físicamente, no hay duda. Pero también ha sido derrotado en varios combates, a pesar de tener literalmente miles de años de experiencia, incluidos dos combates con Nolan. Dicho esto, lo dio todo contra Omni-Man antes de que lo partieran en dos.

6. Atom Eve

Dejemos una cosa clara: Atom Eve podría estar incluso más arriba en esta lista, con el tiempo. Tiene poderes extraordinarios; más concretamente, la capacidad de manipular átomos -de ahí su nombre-, así como de volar, telequinesis y crear campos y explosiones de energía rosa para luchar contra sus enemigos.

Hay mucho más por venir, pero la mayor debilidad de Eve no es nada tangible: es ella misma, ya sean sus limitadores reales (puestos por el científico para evitar que se convierta en omnipotente) o su miedo a hacer daño a la gente.

5. Anissa

Anissa

Anissa hizo una breve aparición en el penúltimo episodio de la segunda temporada y, j*der, daba miedo, era sin duda la viltrumita (aparte de Nolan) más formidable y aterradora hasta la fecha. Es la agente femenina más fuerte del imperio Viltrum y potencialmente más rápida que Omni-Man.

Mark sacó a relucir su instinto asesino en el final de temporada mientras luchaba contra Thula, pero no pudo ni arañar a Anissa, que le dio una paliza como a un muñeco de trapo sin perder una sola gota de sangre. Si viene a por ti, no te molestes en correr.

4. Battle Beast

Battle Beast no apareció en la segunda temporada (a pesar de que los fans esperaban que apareciera en la prisión viltrumita… ¡ya hemos dicho demasiado!), pero no hemos olvidado la paliza que le dio a Invencible en la primera temporada. “Me prometieron que este mundo ofrecía oponentes dignos“, dijo antes de inmovilizar a todos los integrantes de la nueva plantilla de Guardianes antes de casi matar a Mark.

Tiene dos desventajas: su incapacidad para volar y un ego ridículamente grande. Pero su fuerza es casi inigualable, viendo justificadamente a todo el mundo en la Tierra como un “insecto”. Y si la serie sigue los cómics, espera volver a verlo en la tercera temporada y más allá.

3. Invincible / Mark Grayson

Mark es el primero de su especie: mitad humano, mitad viltrumita e hijo de uno de los guerreros más feroces del imperio. Su herencia Viltrum significa que tiene todas las habilidades que cabría esperar, pero esto es lo importante que hay que recordar: sólo está en el número tres porque aún no sabemos lo fuerte que es. Una cosa es cierta: cada temporada es más poderoso.

Mark recibe constantes palizas en la serie, hasta el punto de que se ha convertido en una especie de broma, pero lo más importante es que ha sobrevivido a todos los combates. Hay dos cosas que le frenan: su humanidad y su edad, pero como vimos en el final de la segunda temporada con Angstrom Levy (en el que también parecía viajar a gran velocidad hipersónica), no conviene ponerle nervioso. “Pensé que eras más fuerte“.

2. Allen the Alien

Conocido también po su alias Capitán Unopa, nació para ser no sólo el más fuerte de su especie, sino también un arma contra los Viltrumitas. Al principio lo hicieron medio bien: sobrevivió a los combates contra Omni-Man, pero cuando Thula y compañía lo encontraron en la Temporada 2, Parte 1, apenas vivió para contarlo.

La segunda parte cambió las cosas, gracias a que Thadeus asumió un gran riesgo: al apagar su máquina de soporte vital, permitió que la fisiología de Allen evolucionara y subiera de nivel. Salió del coma más grande y fuerte que nunca, y aunque permitió que Anissa lo capturara, está claro que podría haberla vencido si lo hubiera intentado.

1. Omni-Man / Nolan Grayson

Invincible aún no se ha enfrentado a Omni-Man. Incluso después de que un soldado de Viltrum pareciera sacar lo mejor de él y romperle la espalda, ya se había recuperado al final de la segunda temporada, y se libró de una paliza del general Kregg en prisión.

Sigue siendo el Viltrumita más poderoso del universo (que sepamos); masacró a todos los Guardianes, rescató una nave alienígena cuando estaba siendo succionada por un agujero negro, mató al Inmortal dos veces y arrasó un planeta entero en cuestión de minutos. Que Dios nos ayude cuando surja alguien más fuerte que él… y lo hará.

Y ahí lo tienes, recuerda que actualizaremos esta lista mientras sigan apareciendo personajes más j*didamente fuertes en esta serie de Prime Video.