Top 10 mejores series anime de anime de superhéroes

A muchas personas se les olvida que los superhéroes pueden variar y no ser únicamente los de DC o Marvel, de hecho, en el anime hay muchísimos que son incluso más poderosos que aquellos que solemos ver en la gran pantalla. Este es un top 10 de las mejores series de anime de superhéroes.

“One Punch Man” y “My Hero Academia” son reconocidos como excelentes animes de superhéroes. Sin embargo, hay todo un mundo de opciones más allá de estas dos series, que incluyen películas y programas de televisión tokusatsu, manga shonen, y más.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Estos universos ofrecen una amplia gama de personajes y estilos, desde los coloridos y poderosos hasta los oscuros y sombríos, proporcionando una alternativa fresca para aquellos que están cansados del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Acá te hablaremos de las mejores series de anime de superhéroes.

Los mejores anime de superhéroes

A continuación nuestra lista con las mejores series de animes de superhéroes hasta los momentos ¡comencemos!

10. Darker than Black (2007)

Como sugiere el título, no se trata de una explosión multicolor de buenos y malos. Tras una extraña anomalía que alteró las principales ciudades del mundo, surgieron extraños poderes en ciertas personas.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Sin embargo, los gobiernos decidieron mantenerlos en secreto, creando una subdivisión de operaciones encubiertas en la que agentes con superpoderes se destrozan unos a otros por diferentes objetivos, y muchos de los episodios se centran en el protagonista chino Hei siguiendo una misión concreta. Darker than Black está impregnada de un nihilismo que la hace muy recomendable, como ver la televisión en circuito cerrado de algo catastrófico que no tiene por qué importarte.

9. Tiger and Bunny (2011-2022)

Aparte de ser el nombre perfecto para un equipo de lucha de chicas mágicas, Tiger and Bunny se parece mucho a The Boys, pero sin sexo ni violencia. Tiger, una cruzada con capa profesional, tiene que enfrentarse a una relativamente novata, Bunny, en un futuro alternativo en el que el heroísmo es corporativo y se basa en gran medida en los índices de audiencia televisiva.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Al final forman un dúo dinámico que nos guía a través de una visión retrofuturista de la ciudad de Nueva York. Los héroes son buenos presentadores, pero como ocurre con muchas series que utilizan un trasfondo similar, es la ambientación la que tiende a despertar tu curiosidad.

8. Ultraman (1979/2019)

Se han producido dos series de anime basadas en la longeva franquicia de acción real, una en 1979 y otra en 2019. Ambas merecen la pena, pues siguen a distintos héroes que pueden transformarse en gigantes para derrotar a los kaiju y otras amenazas para la civilización.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Obtienen este poder de una raza alienígena simbiótica. Pero no te preocupes demasiado por eso; lo importante son las transformaciones, la tecnología de ciencia ficción y las impresionantes secuencias de lucha. Production IG se encargó de la versión de 2019, dando al icono un toque elegante para coincidir con su renacimiento en Shin Ultraman, de Hideaki Anno (creador de Neon Genesis Evangelion).

7. One-Punch Man (2015 – Presente)

Crunchyroll

¿Alguna vez un superhéroe ha sido tan sencillo? Saitama demuestra continuamente que un buen movimiento es todo lo que necesitas para detener el mal en seco, siempre y cuando hagas la cantidad adecuada de ejercicio diario.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

One-Punch Man satiriza divertidamente los tropos de Marvel y DC a través de un mundo en el que ser un héroe va de la gloria a la mundanidad y viceversa, dependiendo de lo bueno que seas. Saitama pone en evidencia a todo el mundo una y otra vez, y como cualquier buen luchador en racha, seguimos apareciendo para ver si esta vez será diferente.

6. Devilman Crybaby (2018)

Un demonio con alma está en el centro del sangriento reboot de Devilman, de Masaaki Yuasa, una serie que puede resultar bastante inquietante si no se está seguro de dónde se está metiendo uno. Los protagonistas, Akira y Ryo, se enfrentan a un ejército de criaturas demoníacas que planean hacerse con el control de la Tierra.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Akira se fusiona con una de ellas y lidera una sangrienta defensa contra los impíos invasores. Todo se intensifica a partir de ahí, pero el amor de Ryo y Akira sigue siendo el centro mientras todo se desgarra en medio de la guerra y la devastación. Sin duda deja tremenda impresión.

5. s-CRY-ed (2001)

Tokio está dividida, con dos ejércitos de superpoderosos en bandos opuestos. Dentro de la guerra se encuentran un par de rivales, Kazuma y Ryuho; el primero es un mercenario, el segundo un agente de la clase dirigente.

En un giro sorprendente, se convierten en aliados al aprender que el sectarismo en el que han nacido no es todo lo que parece. S-CRY-ed ha pasado desapercibida para muchos, pero es una historia colorida y vibrante que tiene matices de X-Men y Attack on Titan.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

4. Dragon Ball Z (1989-1996)

Dragon Ball Z es un anime sobre la amenaza creciente que generaría la presencia de Superman. Goku, nuestro “Último Hijo de Krypton”, se sacrifica al principio. Luego se entrena para volver más fuerte y enfrentarse a los Saiyans invasores.

Después, en cada saga de Dragon Ball Z aparece algo más grande, extraño y desagradable, que pone a prueba los límites de Goku, su familia y amigos superpoderosos. Tienes fascistas espaciales, robo-fascistas, lo que demonios sea Buu, y comparten un objetivo común: matar al Superman, o mejor dicho, al Super Saiyajin. Goku era tan buen superhéroe que seguían inventando mejores supervillanos. No es de extrañar que al final opte por seguir muerto.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

3. Sailor Moon (1992 – 1997)

Sailor Moon es el ideal platónico de un superequipo adolescente, con un grupo de chicas de institutos unidas por la capacidad de convertirse en superseres galácticos llamados Sailor Guardians.

Todo el ambiente y la estética son contagiosamente brillantes, y sus transformaciones siguen siendo un estándar de oro. Hoy en día, Sailor Moon prospera en colaboraciones de moda con marcas como Vans, pero no dejes que ninguna época de la serie pase desapercibida. Es un buen momento, sobre todo si lo ves a la luz de la luna.

2. Chainsaw Man (2022 – Presente)

Basta con ver las motosierras que sobresalen del cuerpo de Denji para darse cuenta de que Chainsaw Man será espeluznante. El hecho de ser un anime de terror corporal tan pronunciado sólo ayudó a la popularidad de la serie, ya que la gente se sintió atraída por la asombrosamente sangrienta adaptación de MAPPA.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Sin embargo, tras esas cuchillas arremolinadas se esconde algo de auténtica humanidad. Una mirada a cómo la pobreza muta el cuerpo y la mente, incluso el alma, de formas que la mayoría ni siquiera puede comprender. A pesar de todo, Chainsaw Man también tiene un lado tierno. Heroísmo en una época en la que los arquetipos aceptados empiezan a parecer anticuados.

1. My Hero Academia (2016 – Presente)

El anime de superhéroes por excelencia y, sinceramente, uno que hace honor a su reputación. Deku hace realidad todas sus fantasías al pasar de ser un chico normal a convertirse en Superman Jr cuando recibe la peculiaridad One For All. Se une a sus compañeros en la Clase 1-A, donde todos se ven envueltos en algunas de las mayores amenazas a las que jamás nos hemos enfrentado.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Es como X-Men: El Anime: encantador, lleno de optimismo y alegría infantil, pero también con una oscuridad genuina. Independientemente de cómo acabe todo para Deku y sus amigos, se echará de menos su inyección de esperanza y dedicación en My Hero Academia.

Y esta fue nuestra lista con las 10 mejores series de anime de superhéroes hasta ahora. Recuerda que en Dexerto ES tenemos muchos más tops de animes que seguramente vas a disfrutar un montón.