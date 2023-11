¿Tormenta en The Marvels?: explicación del teaser de X-Men

Los fans se preguntan si el popular personaje de X-Men, Tormenta, hará su aparición en The Marvels debido a un nuevo tráiler.

Los fans de Marvel deben estar entusiasmados, ya que el estudio se prepara para estrenar muy pronto su última película de la Fase 5: The Marvels.

La película seguirá a la Capitana Marvel, Phonton y Ms. Marvel mientras tratan de desenredar sus poderes entre sí mientras se enfrentan a una nueva amenaza que quiere destruir al mundo.

Aunque los fans están entusiasmados por ver a estas heroínas de nuevo en pantalla, un nuevo tráiler ha hecho que los espectadores se pregunten si verán la reaparición de un personaje de X-Men favorito de los fans y que por el título del artículo ya sabes de quién se trata.

¿Veremos a Tormenta en The Marvels?

En el tráiler final de The Marvels, hay un breve plano que podría interpretarse como un cameo de Tormenta.

Casi al final del tráiler, se oye a Nick Fury decir: “Están aquí“. Vemos breves destellos del bifrost, antes de un plano de un personaje con un body blanco que pasa junto a Monica Rambeau. Hay una pantalla de fondo con lo que parece ser el logotipo de X-Men en la esquina inferior derecha. Acá los vas a poder notar:

Los fans de X-Men saben que el uniforme original de Tormenta era un traje blanco de manga larga con una capa ondulante, por lo que existe la posibiliad de que Mónica conozca a Tormenta por primera vez.

Este cameo no sería tan sorprendente, ya que el MCU se ha ido sumergiendo cada vez más en el multiverso. Los personajes de otras franquicias están destinados a hacer apariciones de vez en cuando.

Ver a los X-Men en The Marvels no sería algo fuera de lo común. Recordemos que se confirmó que Kamala Khan (Ms. Marvel) era una mutante al final de su serie.

Además, Marvel Studios lleva tiempo insinuando que los X-Men se unirán al MCU. No hay que olvidar cuando el profesor Charles Xavier, líder del equipo, apareció en Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura.

Y este teaser de Tormenta no es el único indicio que tienen los fans de que los X-Men están vinculados. En el último tráiler de la película, la letra “X” de la frase “Be There For What Comes Next” es la única que permanece en pantalla con una imagen de las ramas del multiverso detrás. Todo esto podría significar que los X-Men aparecerán.

Sin embargo, muchos fans creen que se trata de Binary, la doble de Carol Danvers. En los cómics, Binary fue creada cuando dio forma humana a las explosiones de fotones, pero ahora vive como una entidad separada.

¿Aparecerá Tormenta de los X-Men originales en el MCU?

En WandaVision, Monica recibió sus poderes al atravesar el Hex hecho por Wanda Maximoff; el Hex estaba formado por un campo de energía que alteró a Monica a nivel celular y le dio poderes, como la capacidad de manipular la energía luminosa o “fotones”.

Dado que Monica tiene esta habilidad, existe la posibilidad de que haya creado su propia versión de Binary, ya que Carol sólo creó a su doppelgänger en los cómics copiando el uso del poder de los fotones de Monica y la Binary de Monica podría llevar su uniforme blanco fiel al de los cómics, de ahí su aparición en el tráiler.

Esto parece una teoría más plausible que un cameo de X-Men, ya que vemos a “Tormenta” caminando junto a Mónica en lo que parece ser una celda de detención, por lo que Mónica podría haber creado su propio Binary para ayudarla a escapar como hizo Carol en los cómics.

The Marvels llegará a los cines el 10 de noviembre de 2023.