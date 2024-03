Todas las skins que queremos ver en Marvel Rivals

Con héroes y villanos de la Tierra-616 original y más allá, Marvel Rivals no va a tener escasez de opciones cosméticas para que los jugadores elijan. Estas son las skins que queremos ver.

Aunque hasta ahora sólo se han rumoreado unas pocas apariencias para el juego, hay mucha variedad y trajes alternativos de los 85 años de historia de los cómics Marvel.

Así que hemos reunido nuestras posibilidades favoritas para cada personaje anunciado en el roster Marvel Rivals. Recuerda que puedes registrarte para la alfa cerrada.

Las skins que queremos ver en Marvel Rivals

Iron Man

Iron Man es sin duda uno de los héroes más icónicos de Marvel. Detrás del traje, Tony Stark es el jefe de Industrias Stark, un pionero de la innovación y, técnicamente, también el líder de los Vengadores. Las habilidades de Iron Man sólo están limitadas por las ideas imaginativas de Stark y su capacidad para convertirlas en realidad. Lo cual, teniendo en cuenta que es asquerosamente rico y el jefe de una de las mayores empresas de ingeniería y tecnología del mundo, no le resulta tan difícil en realidad. Esto significa que el personaje ha aparecido con docenas de trajes diferentes tanto en los cómics como en el universo cinematográfico.

Marvel Rivals ha optado por lo que parece el traje Mark 85 de Iron Man de Vengadores: Endgame. Una versión anterior del traje de Stark, como el Mark V de Iron Man 2, sería una skin alternativa estupenda.

Bruce Banner/Hulk

A pesar de sus intimidantes cambios de humor, Hulk ha formado parte de bastantes organizaciones de superhéroes en su carrera Marvel. Además de los Vengadores, también ha trabajado con los Defensores y está afiliado a los Illuminati de Marvel.

El clásico Hulk verde con vaqueros destrozados es el que encontramos dentro de Marvel Rivals. Pero, sorprendentemente, Hulk ha tenido su buena ración de cambios de traje a lo largo de los años. El que más nos gustaría ver aparecer como skin en Rivals es sin duda su traje de World War Hulk.

Black Panther

La Pantera Negra es el guerrero definitivo, enfundado en un traje de Vibranium puro, un mineral exclusivo de la nación secreta de Wakanda que posee propiedades casi mágicas. Con sus reflejos felinos y su armadura, armas y tecnología superiores, Black Panther, T’Chala, protege a su pueblo y ejerce de gobernante de Wakanda. A veces incluso echa una mano a los Vengadores para proteger también al resto de la Tierra.

Sin duda, Marvel Rivals se inspira mucho en la encarnación de Pantera Negra en el MCU. Aunque T’Challa es Pantera Negra en la mayoría de los arcos argumentales de Marvel, nos encantaría ver algún día en el juego el traje de Caballero Oscuro de Kasper Cole en Black Panther nº 50.

Loki

El dios de las travesuras, príncipe de Asgard, hermano adoptivo de Thor y cargado de gloriosos propósitos. Es un maestro de la magia ilusoria, los cambios de forma y la hipnosis, y no se le da nada mal un par de dagas. El Loki de Marvel no es exactamente malvado puro. Es un embaucador. Y no es reacio a cambiar de bando, siempre que le beneficie, claro.

La armadura y el casco asgardianos de Loki es el aspecto que estrenará el personaje en Marvel Rivals. Dicho esto, estamos deseando ver una skin casual de Loki de la VTA como opción en algún momento.

Spider-Man tiene muchas skins que podrían llegar a Marvel Rivals

El Spider-Man de Peter Parker es uno de los personajes más antiguos de Marvel. Aparecido por primera vez en la década de 1960, Spiderman ha formado parte de los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y de nuestros corazones.

Parece que podemos esperar el clásico traje azul y rojo de Spiderman para el personaje en el lanzamiento. Dicho esto, si pudiéramos elegir algún traje de araña alternativo para Marvel Rivals, sería el de Wolf Spider de Ultimate Spiderman, alias Peter Parker de Tierra-16827.

Star Lord

Peter Quill, alias Star Lord, líder medio humano medio alienígena de los Guardianes de la Galaxia. Pícaro intergaláctico y sabelotodo perpetuo. En los cómics, Peter Quill se une a la NASA, pero al final abandona la vida de astronauta para asumir el manto de “Star Lord”, aunque eso no era exactamente lo que la NASA había planeado para él. En el MCU acaba en las estrellas tras ser abducido por la tripulación de Yondu.

Es el aspecto del MCU que Marvel Rivals ha elegido para Star Lord en el lanzamiento del juego. Pero no nos quejaríamos si el traje de Quill’s Dirty Dozen apareciera como skin algún día.

Rocket Racoon

Rocket es uno de los personajes más queridos del MCU, y una criatura de armas tomar en los cómics de Marvel. Pasó mucho tiempo en el sistema solar antes de unirse a Groot y al resto de los Guardianes de la Galaxia como experto en demoliciones de gatillo fácil.

Al igual que los demás Guardianes de Marvel Rivals, Rocket aparece en lo que parece ser una aproximación bastante cercana a su traje del MCU. Pero si hay una skin de Rocket Racoon que queremos ver en Marvel Rivals, es su elegante traje blanco del reinicio de Guardianes de la Galaxia de 2020.

Groot

A diferencia de otros héroes de esta lista, Groot apenas necesita presentación gracias a su aparición en las películas de Guardianes de la Galaxia del MCU. Con un peso de 2.000 kilos a plena potencia, y capaz de crecer hasta una altura de 6 metros, el compañero incondicional de Rocket Raccoon, todas las habilidades de Groot proceden de su cuerpo físico, hecho de una poderosa madera dendrónica que le hace prácticamente impermeable a la mayoría de los ataques físicos.

Por supuesto, queremos lo que querría cualquier persona en su sano juicio. Golpear a la gente en la skin de un bebé Groot.

Mantis

Mantis, uno de los miembros fundadores de los Guardianes de la Galaxia, fue criada por sacerdotisas alienígenas pacifistas y adiestrada en las formas de su magia de otro mundo. Con habilidades telepáticas y empáticas, y el poder de hablar con las plantas, Mantis sirve junto a los demás Guardianes, protegiendo a la Tierra de las amenazas intergalácticas.

Parece que Mantis se enfundará el traje de Guardianes de la Galaxia del MCU en Marvel Rivals como skin base, ¡y no nos quejamos! Pero también nos encantaría ver los hilos de cuero tejido diseñados para el traje del personaje Mantis A3 en Guardianes de la Galaxia 2. También nos gustaría ver una variante del diseño original de su traje.

Dr. Strange

Del mejor cirujano del mundo al mejor hechicero del mundo. El Dr. Stephen Strange es el Hechicero Supremo de la Tierra, es la principal defensa del mundo contra las incursiones de seres malévolos y mágicos. Capaz de blandir el inmensamente poderoso Ojo de Agamoto y luciendo su fiel capa de levitación, Strange utiliza las artes ocultas místicas para ayudar a los héroes de la Tierra.

En Marvel Rivals, la skin clásica del Dr. Strange parece coincidir claramente con el traje que lleva Benedict Cumberbatch en el MCU. Sin embargo, nos encantaría ver también a Stephen con el atuendo de villano de los Hijos de la Medianoche.

Bruja Escarlata

La Dama de Rojo de Marvel. La Bruja Escarlata es sin duda uno de los personajes más poderosos del Universo Marvel. Maestra de las artes místicas, Wanda Maximoff ha interpretado tanto al héroe como al villano en un gran número de historias.

El traje de Bruja Escarlata para Marvel Rivals parece una creación original. Algo así como una fusión entre su traje del MCU y sus hilos en Lobezno y los X-Men.

Nos encantaría que apareciera una versión de la skinmedieval de Merlín Wanda de What If. Y, por supuesto, también es difícil pasar del aspecto clásico de Bruja Escarlata.

Tormenta

Ororo Munroe, alias Tormenta, es una de las X-Men veteranas. Aparece en la serie y en la mayoría de sus spinoffs desde 1975. La sabia bruja del clima ha liderado a los X-Men, se ha casado con Black Panther e incluso ha sido vampira durante un tiempo. No hay muchos héroes de Marvel con tantos arcos argumentales en su haber como Tormenta.

A juzgar por las imágenes del juego, Tormenta aparece en Marvel Rivals con un atuendo similar al de los Merodeadores de 2022. Sin duda, una buena elección. Aun así, nos encantaría ver una skin de Tormenta con cresta, y quizá también un aspecto clásico de los X-Men de los 90.

Luna Snow podría ser la reina de las skins de Marvel Rivals

La sensación superhumana del K-Pop de Tierra-616. Tras un encontronazo con agentes de la A.I.M. durante un concierto, Luna Snow, su afinidad elemental, ejerce los poderes del hielo para mantener a salvo a Tierra-616. Con la capacidad tanto de dañar como de curar con su manipulación del hielo oscuro y claro, parece que Luna podría ser una buena opción para los jugadores de apoyo.

La miembro de origen coreano de los Agentes de Atlas tiene mucho potencial como skin gracias a su doble vida en el escenario. Una skin con su traje vaquero de su cómic individual sería una maravilla. Pero tampoco pasaríamos por alto su estupendo traje de la División Tigre.

Peni Parker

La Peni Parker de Tierra-14512 es casi como una fusión de Spiderman y Shinji, del anime clásico de culto Neon Genesis Evangelion. Aunque en realidad ella se mete en el robot, más conocido como Traje SP//dr.

Tras perder a su padre cuando era una niña, Peni toma su relevo, terminando el trabajo de su padre y metiéndose en su traje de robot araña. Su habilidad para pilotar el traje proviene de una araña radiactiva con la que comparte un vínculo genético… estamos seguros de que ves las similitudes.

Nos encantaría ver una bonita versión del desechado traje de Peni Plug y su uniforme escolar y el concepto de cazadora en el juego.

Magik

Otra heroína de la Tierra-616 original, Magik es la mutante Illyana Rasputin, hermana menor de Coloso. Con su habilidad superior con la espada y su capacidad para teletransportarse.

Nacida en una familia de mutantes, Illyana tiene el poder innato de teletransportarse a sí misma y a sus aliados a través de distancias interestelares. Sus poderes se ven corrompidos por la energía demoníaca tras quedar atrapada en el Limbo. Finalmente, crea la inmensamente poderosa Espada Alma, escapa y se une a su hermano junto a los X-Men en el arco de los Nuevos Mutantes.

Esperamos ver a Magik en toda su gloria mutante, en su skin clásica para Marvel Rivals. Pero nos encantaría ver el increíble arte de Marvel Snap inspirado en los Cinco Fénix convertido en una skin personalizada para ella.

Namor

El Príncipe Namor, alias el Submarino, es uno de los antihéroes más interesantes de Tierra-616. Namor, que apareció recientemente en Wakanda Forever del MCU, no es exactamente un villano, pero tampoco es siempre el bueno. El príncipe tiene habilidades telepáticas, gracias a su herencia medio atlante, y la capacidad de volar. ¿Hemos mencionado también que es el guardián de una de las piedras del infinito?

Por lo que hemos visto de Namor en el tráiler y las imágenes promocionales, parece que su aspecto en Marvel Rivals se inspira en el de Wakanda Forever, así como en Defensores de las Profundidades. Aun así, nos encantaría ver al príncipe con uno de sus trajes de héroe, como el traje blanco y negro sin mangas que luce en Orígenes de Marvel Comics: X-Men.

Magneto debería tener varias skins en Marvel Rivals

Nacido en medio del caos de la Segunda Guerra Mundial y encarcelado en Auschwitz, Max Eisenhardt acaba rebelándose contra sus captores nazis y escapa. Luchador por la libertad de corazón, une a su causa a otros mutantes oprimidos. Somete a la humanidad al gobierno de los mutantes. Sin embargo, como muchos villanos de Marvel, no siempre es el malo directo. Con la capacidad de controlar los campos magnéticos, Magneto dobla el metal con la misma facilidad con la que dobla las reglas, y por eso es uno de los personajes más atractivos de Marvel.

Por lo que se ve en el tráiler del juego, el traje de Magneto parece inspirarse en su traje de Uncanny X-Men. Sin embargo, estamos deseando ver su traje del Amanecer de los X o el de la Era de Apocalipsis como opciones.

The Punisher

Cuando se trata de antihéroes icónicos, es difícil pasar del Castigador, o The Punisher. El encanto de Frank Castle en el Universo Marvel proviene de su falta de superpoderes. En su lugar, sus superpoderes son su ingenio, su experiencia como ex marine y un montón de pistolas.

Frank Castle hace de juez, jurado y verdugo contra algunos de los delincuentes más malos de Marvel, impartiendo su particular justicia brutal.

Marvel Rivals parece inspirarse en War Machine Punisher para la skin del personaje en el lanzamiento. Aunque una skin clásica de Punisher con calavera sería genial, el que realmente esperamos es el de Franken Castle. Podría ser de las skins más únicas de Marvel Rivals.

Esto es todo sobre las skins que queremos ver en Marvel Rivals. ¿A ti cuál te gustaría tener?