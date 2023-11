Actualización sorpresa de Pokémon Go cambia la alineación del Team GO Rocket

Sin previo aviso, Niantic ha realizado una actualización con algunos cambios clave del Team GO Rocket en Pokémon Go, con un líder clave y varios reclutas viendo un cambio importante.

Ya sea para atraparlos a todos, para completar la reciente Semana de la Moda o para hacerte con todos los Pokémon poderosos que puedas, luchar contra el Equipo Go Rocket es bastante inevitable. Al fin y al cabo, a menudo se apoderan de esa Poképarada clave u ocupan la mitad de tu pantalla con su globo aerostático.

Ahora, Niantic ha anunciado una actualización sorpresa para Pokémon Go, con algunos cambios clave en Team Go Rocket, que podrían alterar drásticamente cómo te enfrentas a estos enemigos en tu partida, así como el equipo que elijas.

Pokemon Go revela cambios en Sierra y reclutas Team Go Rocket

Niantic

Compartiendo la sorpresa en X/Twitter Pokemon Go Hub reveló que “unos pocos cambios no anunciados de Team GO Rocket han sucedido, ¡y múltiples alineaciones de reclutas y Sierra han cambiado!“

Junto a esto, ahora sabemos que “Rhyhorn Oscuro estará más disponible, ¡y Sierra sustituye a Kingdra por Houndoom!”

Las reacciones de la comunidad frente a esta novedad fueron divididas: “Eso es simplemente desgarrador. Quería conseguir más Shinx sombra con el sombrero y los otros nuevos.” Comentó un usuario.

“jajaja todo esto sólo para no dar a los jugadores un traje oscuro para sus pokémon.” bromeó otro.

Como ya mencionamos, esto no ha sido anunciado oficialmente por Niantic. Pero muchos jugadores ya estarán viendo cómo cambian las alineaciones de los enemigos.

Naturalmente, el cambio alterará la forma en que los jugadores configuran sus equipos Pokémon antes de ir a la batalla. Pero también introducirá el muy querido Rhyhorn Oscuro, y condimentará las próximas peleas que tengas preparadas.