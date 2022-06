Cómo vencer a Sierra en Pokémon Go junio 2022- Mejores counters

Si estás teniendo dificultades para derrotar a Sierra en Pokémon Go, tenemos los mejores counters y os contamos cómo poder derrotarla.

En Pokémon Go, los entrenadores pueden recoger Componentes Misteriosos derrotando a los miembros del Team Go Rocket en las Pokeparadas invadidas dentro del juego. Cuando tengas seis de ellos, podrás formar un Radar Rocket, que te llevará directamente a los Líderes del Team Go Rocket.

Sierra aparecerá al azar en Poképaradas y en globos aerostáticos cuando tengas equipado un Rocket Radar. Como la mayoría de los entrenadores sabrán, deberás derrotar a cinco reclutas del Team GO Rocket para obtener uno de los dispositivos.

Cómo derrotar a Sierra en Pokémon Go (junio 2022)

Sierra siempre ha sido un rival difícil de derrotar en Pokémon Go, y eso no es diferente en junio de 2022, donde las últimas incorporaciones a su alineación son Drowzee, Blaziken y Nidoqueen.

Al comienzo de cada combate, Sierra siempre enviará a Drowzee. Aunque la alineación de Sierra cambia con el tiempo, estos son los Pokémon que puede utilizar en junio:

1ª fase: Drowzee

2ª fase: Blaziken Lapras Sharpedo

3ª fase: Houndoom Shiftry Nidoqueen



Primer Combate de Sierra en Pokémon Go

Drowzee es un Pokémon de tipo psíquico, lo que significa que es vulnerable a los ataques de tipo Bicho, Siniestro y Fantasma.

Counters de Drowzee Darkrai Alarido (Movimiento rápido) Bola Sombra (movimiento de carga) Hoopa Impresionar (Movimiento Rápido) Bola Sombra (movimiento de carga) Weavile Alarido (Movimiento rápido) Carantoña (movimiento de carga) Chandelure Maleficio (movimiento rápido) Bola Sombra (movimiento de carga) Gengar Garra Sombra (Movimiento rápido) Bola Sombra (movimiento de carga) Absol Alarido (Movimiento rápido) Vendetta (movimiento de carga)

Segundo Combate de Sierra en Pokémon Go

Counters de Blaziken

Blaziken es un Pokémon de tipo Lucha y Fuego, por lo que es débil contra Volador, Tierra, Psíquico y Agua.

Counters de Blaziken Mewtwo Confusión (Movimiento rápido) Onda Mental (Movimiento cargado) Moltres Ataque-Ala (Movimiento rápido) Ataque aéreo (Movimiento cargado) Kyogre Cascada (Movimiento rápido) Surf (Movimiento cargado) Alakazam Confusión (Movimiento rápido) Psíquico (Movimiento cargado) Kingler Burbuja (Movimiento rápido) Martillazo (Movimiento cargado) Espeon Confusión (Movimiento rápido) Psíquico (Movimiento cargado)



Counters de Lapras

Lapras es un Pokémon de doble tipo Agua/Hielo, por lo que es débil a los movimientos de tipo Eléctrico, Lucha, Planta y Roca y resistente a los ataques de tipo Hielo y Agua.

Counters Sirfetch’d Contraataque (Movimiento Rápido)

A Bocajarro (Movimiento Cargado) Lucario Contraataque (Movimiento Rápido)

Esfera Aural (Movimiento Cargado) Zekrom Rayo Carga (Movimiento Rápido)

Voltio Cruel (Movimiento Cargado) Raikou Voltiocambio (Movimiento Rápido)

Voltio Cruel (Movimiento Cargado) Conkeldurr Contraataque (Movimiento Rápido)

Puño Dinámico (Movimiento Cargado) Rampardos Antiaéreo (Movimiento Rápido)

Avalancha (Movimiento Cargado)

Counters de Sharpedo

Slowbro es un tipo dual Agua/Oscuridad, lo que significa que es débil contra Pokémon de tipo Bicho, Eléctrico, Hada, Lucha y Planta.

Counters Conkeldurr Contraataque (Movimiento Rápido)

Puño Dinámico (Movimiento Cargado) Lucario Contraataque (Movimiento Rápido)

Esfera Aural (Movimiento Cargado) Roserade Semilladora (Movimiento Rápido)

Lluevehojas (Movimiento Cargado) Sirfetch’d Contraataque (Movimiento Rápido)

A Bocajarro (Movimiento Cargado) Yanmega Picadura (Movimiento Rápido)

Zumbido (Movimiento Cargado) Zekrom Rayo Carga (Movimiento Rápido)

Voltio Cruel (Movimiento Cargado)

Tercer Combate de Sierra en Pokémon Go

Counters Houndoom

Houndoom es un tipo dual Siniestro/Fuego, lo que significa que es débil contra los Pokémon de tipo Lucha, Tierra, Roca y Agua.

Counters Conkeldurr Contraataque (Movimiento Rápido)

Puño Dinámico (Movimiento Cargado) Groudon Disparo Lodo (Movimiento Rápido)

Terremoto (Movimiento Cargado) Kyogre Cascada (Movimiento Rápido)

Surf (Movimiento Cargado) Lucario Contraataque (Movimiento Rápido)

Esfera Aural (Movimiento Cargado) Machamp Contraataque (Movimiento Rápido)

Puño Dinámico (Movimiento Cargado) Rampardos Antiaéreo (Movimiento Rápido)

Avalancha (Movimiento Cargado)

Counters de Shiftry

Shiftry es un Pokémon de tipo Planta/Siniestro, por lo que es vulnerable a los ataques de tipo Bicho, Hada, Lucha, Fuego, Vuelo, Hielo y Veneno.

Counters Conkeldurr Contraataque (Movimiento Rápido)

Puño Dinámico (Movimiento Cargado) Darmanitan Colmillo Ígneo (Movimiento Rápido)

Sofoco (Movimiento Cargado) Lucario Contraataque (Movimiento Rápido)

Esfera Aural (Movimiento Cargado) Moltres Ataque Ala (Movimiento Rápido)

Sofoco (Movimiento Cargado) Reshiram Colmillo ígneo (Movimiento Rápido)

Sofoco (Movimiento Cargado) Yanmega Picadura (Movimiento Rápido)

Zumbido (Movimiento Cargado)

Counters de Nidoqueen

Nidoqueen es un Pokémon de Tierra y Veneno, pro lo que es débil contra Tierra, Hielo, Psíquico y Agua.

Nidoqueen Counters Mewtwo Confusión (Movimiento rápido) Onda Mental (Movimiento cargado) Hoopa Confusión (Movimiento rápido) Psíquico (Movimiento cargado) Excadrill Bofetón Lodo (Movimiento rápido) Terremoto (Movimiento cargado) Rhyperior Bofetón Lodo (Movimiento rápido) Terremoto (Movimiento cargado) Kyogre Cascada (Movimiento rápido) Surf (Movimiento cargado) Espeon Confusión (Movimiento rápido) Psíquico (Movimiento cargado)

El mejor equipo para derrotar a Sierra en Pokémon Go

Uno de los mejores equipos para derrotar a Sierra en Pokémon Go sería Gengar, Mewtwo y Conkeldurr .

Ahora que Sierra envía a Drowzee primero, querrás que un tipo Fantasma sólido como Gengar lo derrote. Luego, un poderoso tipo psíquico como Mewtwo podrá derrotar a Blaziken y Nidoqueen si Sierra los elige.

Finalmente, asegúrate de tener un tipo lucha fuerte como Conkeldurr, ya que la mayoría de los Pokémon de Sierra (Lapras, Sharpedo, Houndoom y Shiftry) se pueden contrarrestar con esto, por lo que podría terminar haciendo la mayor parte del trabajo.

Ten en cuenta que la líder del Team Go Rocket, Sierra, es una batalla difícil para casi cualquier entrenador, pero si aprovechas las debilidades de cada Pokémon con los contadores que hemos enumerado anteriormente, deberías ser capaz de derrotarla finalmente.

Cómo vencer a los Líderes del Team Go Rocket

Además de Sierra, tendrás que enfrentarte a los demás Líderes del Team Go Rocket, así que consulta nuestras guías para vencer a Arlo, derrotar a Cliff y, por último, acabar con Giovanni.