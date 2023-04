Códigos de amigos de Pokémon Go: cómo hacer amigos en abril de 2023

Sabemos que Pokémon Go es mucho mejor cuando jugamos con amigos, pero si quieres más o simplemente los tuyos han dejado de jugar estamos seguros que necesitarás encontrar códigos de amigos en Pokémon Go para recibir regalos de todas partes del mundo.

Si bien la mayoría de las funciones de Pokémon Go se pueden disfrutar jugando solo, ciertos aspectos requieren la ayuda de otras personas. Por ejemplo, es el caso de las incursiones dentro del juego o las tareas donde nos lo requieren.

A continuación, te presentamos algunos códigos de amigo en funcionamiento en abril de 2023. Asimismo, si andas perdido sobre esta función te damos toda la información que necesitas.

Lista de códigos de amigos Pokémon Go 2023

Esta es una lista con códigos de jugadores activos para que podáis agregarlos en agosto:

6371-6539-9785

6970-7305-0959

2108-6450-1938

1707-4001-5282

7005-7870-0133

4136-4256-7808

8517-6546-9996

6644-6263-2844

4517-6974-2493

Todos estos códigos pertenecen a miembros de la redacción de Dexerto, por lo que no dudes en agregarnos para intercambiarnos regalos. No obstante, tened en cuenta que debido a la gran cantidad de solicitudes de amistad podemos retrasarnos en aceptar vuestra solicitud.

Cómo añadir amigos en Pokémon Go

Niantic

Si necesitas más amigos en Pokémon Go siempre puedes entrar en el Reddit dedicado a ello llamado r/PokemonGoFriends. Aquí podrás encontrar muchos códigos de amigos que todavía están en activo así como compartir el tuyo para que te agreguen.

Del mismo modo, también hay subreddits para actividades específicas como r/PokemonGoRaids que nos permiten encontrar códigos de amigos específicamente para incursiones. Es por ello que lo más probable es que nos eliminen de amigo una vez que terminemos una incursión por lo que no te preocupes si ya no te sale.

Asimismo, id siempre con cuidado a la hora de agregar a nuevos amigos en Pokémon Go. Es muy importante el no tener ningún tipo de información personal en nuestro nombre de usuario o perfil. Del mismo modo, si no te sientes seguro evita compartir regalos con personas que no conoces.

¿Dónde podemos encontrar nuestro propio código de amigo en Pokémon Go?

Si quieres saber dónde encontrar tu propio código de entrenador para enviárselo a otros jugadores deberemos de hacer los siguientes pasos:

Abre la app de Pokémon Go Hacemos clic en la cara de nuestro personaje en la esquina inferior izquierda Vamos a la pestaña “amigos” en la parte superior de la pantalla. Ahí le tendremos que dar clic a “agregar amigo” Nuestro código de entrenador (o código de amigo) debería de aparecer en pantalla.

Una vez lo hayamos encontrado podemos darle a “copiar mi código de entrenador” para pegarlo en otro lugar o hacer clic en “compartir mi código de entrenador” para compartirlo directamente por mensaje de texto o través de varias aplicaciones.

Del mismo modo, podremos encontrar nuestro código de entrenador a través de código QR si prefieres hacerlo de este modo.

Cómo agregar a otros Entrenadores

Ahora que ha encontrado un código de amigo, es hora de agregarlo a tu lista de amigos. Esto funciona de manera similar a encontrar tu propio código de entrenador. Navega a tu página de Amigos en Pokémon Go y pulsa el botón de ‘Añadir amigo’ .

Una vez que hayas hecho esto, habrá un cuadro debajo donde puedas ingresar el Código de Amigo elegido. Copia el código en el cuadro y luego pulsa ‘enviar’. ¡Ahora, solo es cuestión de esperar a que el Entrenador acepte!

Por supuesto, también podremos escanear el código QR de la otra persona para agregarlo. Solo tendremos que hacer clic en “Código QR” para llevarlo a cabo.