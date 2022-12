Los Pokémon más raros de Pokémon Go y cómo conseguirlos

Los Pokémon más raros de Pokémon Go serán difíciles de atrapar incluso para los Entrenadores más experimentados, así que si tienes alguno de estos en tu colección, ¡debes estar haciendo algo bien!

En los juegos principales de Pokémon basados ​​en la historia, las criaturas más raras que puedes agregar a tu equipo son casi siempre Legendarios, ya que normalmente solo hay una disponible y, a menudo, tendrás que completar el juego para encontrarlas.

Pero en el mundo no lineal de Pokémon Go, las cosas son un poco diferentes. Algunos Pokémon solo se pueden atrapar durante eventos especiales, algunos solo se generan en regiones específicas del mundo y otros deben ser derrotados en incursiones antes de que tengas la oportunidad de atraparlos.

El artículo continúa después del anuncio.

A continuación, veremos algunos de los Pokémon más raros en Pokémon Go en 2022, como Archen y Tirtouga, así como algunos consejos y trucos sobre cómo puedes encontrarlos para ayudarte a estar un paso más cerca de completar tu Pokédex.

Los Pokémon más raros en Pokémon Go en 2022

10. Goomy

Niantic

Los Pokémon de la región de Kalos son bastante raros en general, pero Goomy ha sido casi imposible de encontrar desde el evento Luminous Legends X, donde hizo su debut en Pokémon Go, que finalizó en mayo de 2021.

Dado que los Goomy salvajes son tan poco comunes, la única forma de asegurarse de obtener un Goomy ahora es eclosionar un huevo de 10 km, aunque es una de las eclosiones más raras junto con Noibat, por lo que las posibilidades de obtener uno son muy escasas.

El artículo continúa después del anuncio.

9. Sandile

Niantic

Es posible que no consideres que Sandile, el cocodrilo de tipo Tierra/Siniestro, sea una captura particularmente deseable, pero en Pokémon Go, se ha ganado la reputación de ser increíblemente difícil de conseguir. Como resultado, muchos Entrenadores pasarán incontables horas tratando de conseguir uno.

La única forma de obtener a Sandile en este momento es eclosionarlo de un huevo de 12 km (también conocido como huevo extraño), y tiene una de las tasas más bajas de todas las eclosiones potenciales. ¡Ni siquiera entremos en cuánto tiempo llevará evolucionar completamente a Krookodile!

8. Melmetal

Niantic

A pesar de ser el primer y único Pokémon de su generación en hacer su debut en Pokémon Go, Meltan ciertamente no es fácil de encontrar. Los jugadores deben completar Let’s GO, Meltan! Investigación especial, que solo recompensa con un solo Meltan, o activa una caja misteriosa para múltiples encuentros.

El artículo continúa después del anuncio.

Si bien obtener un Meltan es bastante difícil, en realidad es su forma evolucionada, Melmetal, la que gana su lugar en nuestra lista de Pokémon más raros porque necesitarás hasta 400 Caramelos para evolucionarlo. Eso es mucho Meltan para atrapar, algo que podría llevarte meses, o incluso años, para lograrlo.

7. Salazzle

Niantic

Salandit hizo su debut en Pokémon Go durante el último evento de abril de 2022, donde se agregó al grupo de Huevos de 12 km, pero hay muchas otras especies que pueden nacer de Huevos en lugar de Salandit, por lo que no está garantizado. Algun día conseguiré uno.

El artículo continúa después del anuncio.

Como si eso no fuera suficientemente malo, los Entrenadores necesitan incubar una Salandit hembra para poder convertirla en Salazzle, y la posibilidad de obtener una de ellas es solo del 12.5%. Con todo, la probabilidad de que puedas evolucionar una Salazzle es muy baja y requerirá mucha paciencia.

6. Tirtouga, un Pokémon fósil de los más raros

Niantic

Los Pokémon fósiles siempre han sido difíciles de conseguir, independientemente del juego que estés jugando, pero en Pokémon Go, la palabra “raro” adquiere un significado completamente nuevo. Una de las adiciones más recientes de Fosil, Tirtouga, es casi imposible de encontrar ahora.

El tipo agua/roca hizo su debut en enero de 2020 y estuvo disponible brevemente para eclosionar de huevos de 7 km durante el evento Fosil de febrero de 2020. Desde entonces, solo ha estado disponible en la naturaleza, pero las posibilidades de que aparezca parecen ser inexistentes para la mayoría de los Entrenadores.

El artículo continúa después del anuncio.

5. Archen

Niantic

Otro Pokémon fósil raro en nuestra lista es Archen de tipo roca/volador, que también debutó en enero de 2020 junto con Tirtouga. Al igual que ese Pokémon, la forma principal de obtener a Archen anteriormente era en huevos de 7 km, pero ahora solo está disponible en la naturaleza.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Sin embargo, el hecho de que esté disponible no significa que realmente puedas encontrar uno. Su alta rareza significa que atrapar lo suficiente para convertirlo en Archeops será increíblemente difícil, y es posible que tengas que gastar tus carameloraros.

4. Axew

Niantic

El Axew de la región de Teselia, que finalmente se convierte en el intimidante Haxorus, tiene la reputación de ser una de las criaturas no legendarias y no míticas más raras de Pokémon Go, gracias a su tasa de aparición increíblemente baja en la naturaleza.

Es posible incubar Axew de un huevo de 10 km, pero está en el nivel de rareza más alto, por lo que las posibilidades de que esto suceda son muy escasas. Tampoco ayuda que los huevos de 10 km no sean exactamente comunes. Aún así, podría ser tu mejor oportunidad.

3. Pikachu Luchador

Niantic

Es posible que este Pikachu disfrazado especial no esté bloqueado por región ni sea exclusivo de un evento específico, pero lo que lo hace tan raro es lo difícil que es obtenerlo. Como resultado, probablemente no verás muchos de ellos por aquí.

Para obtener este Pikachu Lucha Libre tendrías que llegar al rango 20 en la Liga de Combates Go.

Los entrenadores que logren llegar a este rango en una sola temporada serán recompensados ​​con un encuentro con este raro Pokémon.

2. Cada uno de los Unown

Niantic

Como era de esperar, el misterioso Unown es uno de los Pokémon más raros de Pokémon Go, y conseguir un conjunto completo de todos los Unown disponibles (¡hay 26 de ellos!) a menudo puede parecer una tarea imposible.

Unown aparece en eventos especiales, como el reciente Go Fest 2021, que permitió a los jugadores atrapar muchos Unown F y Unown G. Sin embargo, fuera de estos eventos, sus posibilidades de encontrarlos son ridículamente bajas.

¿Cuál es el Pokémon más raro de Pokémon Go?

1. Azelf, Mesprit y Uxie

Niantic

Nuestro lugar número uno es técnicamente tres Pokémon, pero eso es parte de lo que los hace tan raros. Cada uno solo aparece en regiones específicas, y no aparecen con frecuencia. Obtener el Legendario de tu región es bastante difícil, pero obtener los otros dos es aún más difícil.

Para encontrar a Azelf, deberás estar en América y Groenlandia. Mesprit solo aparecerá en Europa, Medio Oriente, África e India. Finalmente, Uxie es exclusivo de Asia-Pacífico. Esto significa que necesitarás amigos en todo el mundo o algunos grandes planes de viaje para atraparlos a todos.

Así que, ahí lo tienes, ¡eso es todo lo que necesitas saber sobre qué Pokémon de la Pokedex son los más raros en Go!