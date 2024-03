Cómo capturar a Hoppip en Pokémon Go y ¿puede ser shiny?

Hoppip es un Pokémon muy conocido de la región de Johto, así que si aún no te has hecho con uno o sigues intentando evolucionarlo hasta su fase final, te contamos cómo puedes atraparlo en Pokémon Go y si puede ser Shiny o no.

Los jugadores dieron un primer vistazo a Hoppip cuando la generación 2 se introdujo en la franquicia con Oro y Plata y, como era de esperar, debutó en Pokémon Go junto a la Pokédex de Johto en 2017.

Ahora, Hoppip será la estrella de la próxima Hora Destacada, así que los jugadores tendrán muchas oportunidades de atrapar tantos como quieran y reunir suficientes Caramelos para evolucionarlo y, por qué no, encontrar su variante shiny.

Cómo capturar a Hoppip en Pokémon Go

Desde que llegó al juego, el Hoppip se ha podido obtener a través de diferentes métodos. Sin embargo, actualmente, solo hay tres:

Como encuentro salvaje .

. Como Pokémon Oscuro de los encuentros del Equipo GO Rocket (“¡No te enredes con nosotros!”).

(“¡No te enredes con nosotros!”). Como un intercambio de otro jugador de Pokémon Go.

Para aquellos entrenadores que intenten atrapar un Hoppip en estado salvaje, habrá una mayor tasa de aparición el 26 de marzo de 2024, desde las 18:00 hasta las 19:00 hora local en el juego, ya que aparecerá durante la Hora Destacada.

Anteriormente, los jugadores podían eclosionarlo de huevos de 2 km y 5 km, así como luchar contra él en incursiones de nivel 1. Además, se recompensaba por completar tareas de investigación de campo como “Juega con tu amigo: 2022” o tareas de investigación especiales como “A un salto de distancia.”

Cómo evolucionar a Hoppip en Skiploom y Jumpluff en Pokémon Go

La línea de evolución de Hoppip tiene tres etapas, pero por suerte para ti, no tiene requisitos especiales, objetos o tareas de compañero.

Para evolucionar a Hoppip en Skiploom, necesitas alimentarlo con 25 Caramelos, y luego para convertir a Skiploom en su forma final, Jumpluff, necesitarás otros 100 Caramelos.

Si tienes pocos caramelos, el evento de la hora destacada es el momento perfecto para atrapar un montón de Hoppip, ya que vendrán con una bonificación doble de caramelos. Además, puedes usar bayas Pinia o transferir tus Hoppip extra al profesor Willow.

¿Puede Hoppip ser shiny en Pokémon Go?

Sí, Hoppip puede ser Shiny en Pokémon Go, y los jugadores podrán encontrar esta particular y escurridiza versión durante la Hora Destacada, el 26 de marzo de 2024.

La variante shiny de Hoppip se introdujo en el juego durante su Día de la Comunidad en 2022, pero no es fácil de encontrar, así que ten paciencia y golpea tantos encuentros salvajes como puedas durante el evento.