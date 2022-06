Pokémon Destacado en Pokémon GO: calendario de julio de 2022

Load More

Esto es todo lo que sabemos sobre las horas de atención de Pokémon Go para julio de 2022. Cada semana habrá un Pokémon diferente y una bonificación de evento, así que vuelve a visitarnos a finales de mes para conocer más detalles.

Como las horas destacadas solo duran 60 minutos, hay una serie de cosas que puedes hacer para prepararte y asegurarse de no perder un tiempo precioso:

La buena noticia es que Oddish variocolor está actualmente disponible en Pokémon Go, lo que significa que también está disponible.

La Hora destacada es uno de los eventos semanales que Niantic organiza en Pokémon Go. Cada semana, un Pokémon diferente será el centro de atención, ofreciendo tasas de aparición altamente mejoradas y una bonificación doble especial.

Niantic ha revelado el calendario del Pokémon destacado en Pokémon Go para julio de 2022. Con Ledyba, Machop, y Staryu haciendo apariciones mejoradas, hay mucho que esperar.

