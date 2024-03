Cómo capturar a Sandile en Pokémon Go y ¿puede ser Shiny?

Sandile es un pequeño y adorable cocodrilo que está disponible en Pokémon Go. Acá está todo lo que tienes que saber sobre esta criatura y si se puede encontrar en su versión Shiny o no.

Sandile es un Pokémon al que vimos por primera vez en Negro y Blanco y desde entonces se ha convertido en uno de los favoritos de los entrenadores. En el juego para móviles de Niantic, la criatura hizo se debut en octubre de 2020.

A pesar de esto, no es muy fácil de conseguir en el juego, pero con esta guía eso será pan comido.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Cómo capturar a Sandile en Pokémon Go

Sandile puede obtenerse al eclosionar huevos de 12km, también conocidos como ‘huevos extraños’. Podrás recibirlos como recompensa al vencer a miembros del Team Rocket.

Cuando te hagas con un Huevo Extraño, deberás incubarlo y caminar 12 kilómetros para que eclosione. Hay 8 Pokémon que pueden salir de estos huevos y uno de estos es Sandile, así que mucha suerte con esto.

Este Pokémon se ha convertido en uno de los favoritos de muchos fans así que si también quieres hacerte con uno, deberás empezar a recolectar estos huevos.

¿Está disponible Sandile Shiny en Pokémon Go?

The Pokémon Company Así se ve un Sandile Shiny.

Actualmente no está disponible. Pero no te preocupes ya que su versión variocolor será añadida el 27 de marzo de 2024 como parte del evento Un Mundo Maravilloso de Pokémon Go.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Su forma Shiny es realmente hermosa por su color amarillo y su llamativo vientre azul y por eso es que es bastante codiciada por muchos entrenadores. Ten en cuenta que no hay forma de forzar un encuentro ni con Sandile normal y mucho menos su versión variocolor, cuya tsa de aparición es más improbable. Esto dependerá de la suerte, básicamente.

Así que ya lo sabes, esperamos que ahora puedas hacerte con Sandile en Pokémon Go.