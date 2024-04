Biomas en Pokémon Go: ¿qué es y cómo funcionan?

Los biomas llegan a Pokémon Go y te traemos todo lo que tienes que saber sobre ellos en el juego para móviles.

De forma periódica Niantic introduce novedades en Pokémon Go para que podamos seguir disfrutando del juego mientras descubrimos todo lo que nos tiene que ofrecer.

Con la última gran actualización de Redescubre Kanto ha incluido los biomas una mecánica que hará que encontremos determinados Pokémon en ellos.

¿Qué son los biomas en Pokémon Go?

Los biomas son una nueva herramienta tanto visual y ambiental en Pokémon Go que nos permite encontrar en ellos Pokémon de determinado tipo.

Ahora la pantalla de captura que aparece cuando tocamos a un Pokémon en estado salvaje también se ha actualizado con nuevos efectos visuales que indican el ciclo día/noche y la estación del año. Igualmente, los biomas nos muestran imágenes de fondo diferentes en función de la especie que intentamos capturar.

Al momento de escribir estas líneas solo podremos encontrar a los Pokémon de Kanto que sean de biomas específicos.

Todos los biomas disponibles

Actualmente solo hay 4 biomas disponibles en Pokémon Go que son:

Bosque : zonas verdes con árboles. En él encontraremos a los Pokémon de tipo Planta y Bicho como Bulbasaur , Caterpie, Weedle u Oddish.

: zonas verdes con árboles. En él encontraremos a los Pokémon de tipo Planta y Bicho como , Caterpie, Weedle u Oddish. Montaña: alrededor de las montañas y zonas áridas. Encontraremos a los Pokémon de tipo normal, tierra y roca como Sandshrew, Clefairy , Zubat o Diglett entre otros.

alrededor de las montañas y zonas áridas. Encontraremos a los Pokémon de tipo normal, tierra y roca como Sandshrew, , Zubat o Diglett entre otros. Playa: masas de agua como lagos, ríos y océanos. En él nos encontraremos Pokémon de tipo agua como Squirtle, Psyduck, Seel, Magikarp y Wigglett entre otros muchos.

masas de agua como lagos, ríos y océanos. En él nos encontraremos Pokémon de tipo agua como Squirtle, Psyduck, Seel, Magikarp y Wigglett entre otros muchos. Ciudad: el más común ya que representa las ciudades, pueblos y otras zonas más pobladas. Será el hogar de un montón de especies de Kanto como Caterpie, Pidgey, Machop y Gastly entre otros.

No obstante, estos no son los únicos biomas disponibles dentro del juego. En la web oficial de Pokémon Go nos explican que hay “más biomas” que podremos descubrir. A medida que se vayan descubriendo iremos actualizando la noticia.

¿Qué son los hábitats en Pokémon Go?

A diferencia de los biomas, los hábitats en Pokémon Go son áreas específicas o periodos de tiempo ligados a grandes eventos como Pokémon Go Tour o Go Fest donde encontraremos diferentes especies.

Los Pokémon durante el evento irán rotando por lo que nunca nos encontraremos a los mismos. Más allá de los eventos mencionados no existirán más hábitats.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber sobre los biomas en Pokémon Go. Actualizaremos la noticia a medida que Niantic vaya dándonos más información al respecto.

